Ballon d'Or : Cassano dévoile le plus gros scandale de l'histoire

La décision d'attribuer à nouveau le Ballon d'Or à Lionel Messi a fait l'objet de nombreux débats ces derniers jours. Selon beaucoup, la star argentine ne méritait pas de recevoir une nouvelle fois le Ballon d'Or en 2021.

En revanche, beaucoup auraient vu en Robert Lewandowski le vainqueur légitime et ce, surtout après qu'il se soit vu refuser la chance de mettre dans son armoire à trophées un Ballon d'Or que personne n'aurait pu lui enlever en 2020, en raison de la non-attribution du prix suite au Covid-19.

Antonio Cassano, au micro de "Bobo Tv", a expliqué qu'à son avis, le bombardier polonais avait mérité le prix l'année dernière.

"En 2020, France Football aurait dû donner le Ballon d'Or à Robert Lewandowski, car cette saison-là, il était de loin le joueur le plus fort. Il était au-dessus de tout et de tous, en termes de victoires collectives et individuelles. Il a tout gagné, battant même le record de Gerd Muller. En 2020, le Ballon d'Or aurait dû être remis exclusivement à Lewandowski et Messi, qui est un garçon intelligent doté d'une humilité unique, l'a dit sur scène devant des millions de personnes."

Maldini plutôt que Cannavaro

Selon Cassano, cependant, il n'est pas juste de critiquer la décision d'attribuer le Ballon d'Or pour 2021 à Messi et en effet, selon lui, la véritable erreur a été d'attribuer le Ballon d'Or à d'autres joueurs comme Sammer et Cannavaro dans le passé.

"Ces jours-ci, on parle d'un scandale dans les journaux, mais savez-vous quel est le vrai scandale ? C'est d'avoir donné le Ballon d'Or à Sammer ou Cannavaro et non à Maldini. Maldini a disputé huit finales de la Ligue des Champions, il a joué pendant 25 ans au plus haut niveau, tandis que Sammer et Cannavaro n'ont fait qu'un mois à ce niveau. Les deux ensemble ne font pas autant que ce que Maldini a fait dans l'histoire. C'est ça le plus grand scandale."

