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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Après les discussions : révélation de la position de Tah concernant un transfert à Barcelone

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La probabilité de voir le défenseur allemand Jonathan Tah, joueur du Bayern Munich, rejoindre le Barça lors du prochain mercato hivernal a diminué, malgré l'intérêt du club catalan pour un transfert, alors que la direction sportive recherche un défenseur doté d'expérience et capable d'apporter un renfort immédiat à l'équipe.

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Selon le journaliste du quotidien catalan « Sport », Carlos Monfort, le Barça s'est effectivement renseigné sur la situation de Tah, profitant de sa bonne connaissance du joueur et de sa relation privilégiée avec ses représentants, mais le transfert paraît pratiquement exclu à l'heure actuelle.

Le principal obstacle à la concrétisation de ce transfert réside dans la position du joueur lui-même, Tah ne semblant pas enthousiaste à l'idée de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Barça. De plus, le club allemand n'a pas l'intention de se séparer de ses services et ne souhaite pas ouvrir la porte à son départ lors du prochain mois de janvier.

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Tah, âgé de 30 ans, suscite l'intérêt du Barça depuis un certain temps, le club ayant déjà souhaité s'attacher ses services durant l'été 2025, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen touchait à sa fin, mais le Bayern Munich a réussi à conclure l'affaire et à l'enrôler dans le cadre d'un transfert libre.

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Le directeur sportif du Barça, Deco, recherche un défenseur central doté d'une expérience internationale et de qualités physiques, pour épauler le jeune Pau Cubarsi, d'autant que l'équipe a besoin de renforcer ses options avant la seconde partie de saison.

Le contrat de Tah avec le Bayern Munich court jusqu'à l'été 2029, après avoir rejoint la formation bavaroise à l'été 2025.

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Tah a rejoint Munich à l'issue d'un parcours réussi avec le Bayer Leverkusen, au cours duquel il a été sacré champion de Bundesliga lors de la saison 2023-2024 sans la moindre défaite, en plus de la Coupe d'Allemagne et de la Supercoupe nationale.

Le défenseur allemand a disputé un grand nombre de matches avec le Bayern depuis son arrivée et est devenu l'une des options importantes dans la ligne arrière, malgré la concurrence au poste de défenseur central avec Dayot Upamecano et le Sud-Coréen Kim Min-jae.

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La volonté du Barça de renforcer sa défense intervient dans un contexte où l'équipe souffre de quelques absences et blessures dans la ligne arrière.

Ce qui a poussé la direction à étudier différentes options sur le marché des transferts, à la recherche d'un joueur capable d'aider l'équipe, sans s'engager dans une opération coûteuse difficile à réaliser compte tenu des contraintes financières.

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Malgré la bonne relation qui lie le Barça aux représentants de Tah, celle-ci n'a pas suffi jusqu'à présent à faire changer la position du joueur ou du Bayern Munich, si bien que le club catalan se voit contraint de chercher d'autres alternatives pour renforcer sa défense durant le mercato hivernal.

Tah a participé au dernier match de l'Allemagne, qui s'est soldé par une victoire face à la Serbie (3-1), lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La sélection allemande se prépare actuellement à affronter les Pays-Bas, demain lundi à Berlin, une rencontre qui sera décisive pour le sort de la Mannschaft en Ligue des nations, dans le cadre de la lutte avec la Grèce pour le deuxième billet qualificatif du groupe pour les quarts de finale, les Pays-Bas ayant en grande partie assuré le premier billet.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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