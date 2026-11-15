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La probabilité de voir le défenseur allemand Jonathan Tah, joueur du Bayern Munich, rejoindre le Barça lors du prochain mercato hivernal a diminué, malgré l'intérêt du club catalan pour un transfert, alors que la direction sportive recherche un défenseur doté d'expérience et capable d'apporter un renfort immédiat à l'équipe.

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Selon le journaliste du quotidien catalan « Sport », Carlos Monfort, le Barça s'est effectivement renseigné sur la situation de Tah, profitant de sa bonne connaissance du joueur et de sa relation privilégiée avec ses représentants, mais le transfert paraît pratiquement exclu à l'heure actuelle.

Le principal obstacle à la concrétisation de ce transfert réside dans la position du joueur lui-même, Tah ne semblant pas enthousiaste à l'idée de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Barça. De plus, le club allemand n'a pas l'intention de se séparer de ses services et ne souhaite pas ouvrir la porte à son départ lors du prochain mois de janvier.

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Tah, âgé de 30 ans, suscite l'intérêt du Barça depuis un certain temps, le club ayant déjà souhaité s'attacher ses services durant l'été 2025, alors que son contrat avec le Bayer Leverkusen touchait à sa fin, mais le Bayern Munich a réussi à conclure l'affaire et à l'enrôler dans le cadre d'un transfert libre.

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Le directeur sportif du Barça, Deco, recherche un défenseur central doté d'une expérience internationale et de qualités physiques, pour épauler le jeune Pau Cubarsi, d'autant que l'équipe a besoin de renforcer ses options avant la seconde partie de saison.

Le contrat de Tah avec le Bayern Munich court jusqu'à l'été 2029, après avoir rejoint la formation bavaroise à l'été 2025.

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Tah a rejoint Munich à l'issue d'un parcours réussi avec le Bayer Leverkusen, au cours duquel il a été sacré champion de Bundesliga lors de la saison 2023-2024 sans la moindre défaite, en plus de la Coupe d'Allemagne et de la Supercoupe nationale.

Le défenseur allemand a disputé un grand nombre de matches avec le Bayern depuis son arrivée et est devenu l'une des options importantes dans la ligne arrière, malgré la concurrence au poste de défenseur central avec Dayot Upamecano et le Sud-Coréen Kim Min-jae.

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La volonté du Barça de renforcer sa défense intervient dans un contexte où l'équipe souffre de quelques absences et blessures dans la ligne arrière.

Ce qui a poussé la direction à étudier différentes options sur le marché des transferts, à la recherche d'un joueur capable d'aider l'équipe, sans s'engager dans une opération coûteuse difficile à réaliser compte tenu des contraintes financières.

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Malgré la bonne relation qui lie le Barça aux représentants de Tah, celle-ci n'a pas suffi jusqu'à présent à faire changer la position du joueur ou du Bayern Munich, si bien que le club catalan se voit contraint de chercher d'autres alternatives pour renforcer sa défense durant le mercato hivernal.

Tah a participé au dernier match de l'Allemagne, qui s'est soldé par une victoire face à la Serbie (3-1), lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La sélection allemande se prépare actuellement à affronter les Pays-Bas, demain lundi à Berlin, une rencontre qui sera décisive pour le sort de la Mannschaft en Ligue des nations, dans le cadre de la lutte avec la Grèce pour le deuxième billet qualificatif du groupe pour les quarts de finale, les Pays-Bas ayant en grande partie assuré le premier billet.