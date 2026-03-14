Mercato : la Ligue des champions en vue, le RC Lens veut rapatrier son ex

L’aventure italienne de Loïs Openda ne se déroule pas comme prévu. Arrivé à la Juventus avec de grandes attentes, l’attaquant belge peine à trouver son rythme. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement deux buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée dans le Piémont.

La Vieille Dame avait pourtant consenti un investissement important. Le club turinois s’apprête à débourser 44 millions d’euros pour activer l’option d’achat liée à son prêt. Cette clause devient automatique si la Juve termine dans le top 10 de Serie A. Pour l’instant, les Bianconeri occupent la sixième place.

Mais malgré cette perspective, la situation sportive du Belge inquiète les dirigeants. Son rendement reste loin des attentes, surtout avec un salaire estimé à environ quatre millions d’euros par an.