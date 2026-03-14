Le prochain mercato pourrait réserver une histoire que les supporters lensois connaissent bien. Un attaquant qui a marqué l’histoire récente du club traverse aujourd’hui une zone de turbulence en Italie. À Bollaert, certains dirigeants gardent un œil attentif sur la situation. Si plusieurs conditions s’alignent, le RC Lens pourrait tenter un retour qui ferait vibrer tout le Nord.
Mercato : la Ligue des champions en vue, le RC Lens veut rapatrier son ex
- Getty Images
Un passage compliqué à la Juventus
L’aventure italienne de Loïs Openda ne se déroule pas comme prévu. Arrivé à la Juventus avec de grandes attentes, l’attaquant belge peine à trouver son rythme. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement deux buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée dans le Piémont.
La Vieille Dame avait pourtant consenti un investissement important. Le club turinois s’apprête à débourser 44 millions d’euros pour activer l’option d’achat liée à son prêt. Cette clause devient automatique si la Juve termine dans le top 10 de Serie A. Pour l’instant, les Bianconeri occupent la sixième place.
Mais malgré cette perspective, la situation sportive du Belge inquiète les dirigeants. Son rendement reste loin des attentes, surtout avec un salaire estimé à environ quatre millions d’euros par an.
- Getty Images
Lens surveille attentivement la situation
Face à ce contexte délicat, un départ durant le prochain mercato prend de l’épaisseur. Si une opportunité apparaît cet été, Loïs Openda pourrait rapidement quitter Turin.
Et selon les informations de Média Foot, une piste mène directement vers la France. Le RC Lens suit attentivement le dossier.
Le club nordiste garde un excellent souvenir de son ancien buteur. Lors de son passage dans l’Artois, Openda s’était imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1.
- Getty Images Sport
La Ligue des champions comme clé du dossier
Un éventuel retour dépend toutefois d’un facteur majeur : la qualification européenne. Actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, Lens nourrit de grandes ambitions cette saison.
Les Sang et Or regardent droit dans les yeux l’effectif parisien mené notamment par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé dans la course au titre. Sous la direction de Pierre Sage, l’équipe affiche une régularité qui lui permet d’espérer un podium en fin de saison.
Une qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA changerait la donne financièrement. Avec les revenus de la compétition, Lens pourrait envisager une opération ambitieuse.
Dans ce contexte, un prêt de Loïs Openda apparaît comme une option crédible. À 26 ans, l’attaquant pourrait retrouver un environnement familier et relancer une carrière qui tourne aujourd’hui au ralenti.