Juventus, Openda ne bouge pas et s'installe : il a choisi la villa qui appartenait à Cristiano Ronaldo et Pogba

Nouvelle maison en ville pour le Belge, dont l'avenir reste toutefois à définir.

Chez Juventus, on continue de parler de Lois Openda comme d'un joueur sur le départ, malgré l'obligation de rachat d'au moins 45 millions d'euros qui pèse encore sur son avenir et qui prendra effet à la fin de la saison. 

Pourtant, bien qu'il soit désormais en marge du projet de Luciano Spalletti, le Belge a pris des mesures concrètes ces derniers jours pour transformer son séjour à Turin en un séjour de rêve. Et selon la Gazzetta dello Sport, il aurait choisi ces dernières heures une maison qui laisse imaginer des scénarios bien différents d'un départ imminent.

  • OPENDA DANS LA VILLA... DE CR7

    Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Openda a récemment emménagé avec sa femme et ses deux jeunes enfants dans la villa située dans le quartier Gran Madre qui appartenait auparavant à Cristiano Ronaldo, puis à Paul Pogba et, plus récemment, à Nico Gonzalez. Une propriété d'environ mille mètres carrés, avec 300 mètres carrés supplémentaires de jardin, rendue « célèbre » par CR7 pendant son séjour à Turin.

  • COMMENT EST CONSTRUITE LA MAISON

    Gazzetta écrit : « Protégée par des haies et des caméras, la villa, grâce à sa position sur une colline, offre une vue magnifique sur la ville. Elle est répartie sur quatre étages et dispose de tout le confort nécessaire. Au rez-de-chaussée se trouvent deux appartements avec une guérite pour la sécurité, un spa avec sauna, hammam et piscine intérieure, ainsi qu'une chambre avec salle de bain pour les invités, le tout donnant directement sur le jardin et une partie de la pelouse clôturée servant d'aire de jeux pour les enfants. Au premier étage se trouvent la cuisine, un grand salon et une salle à manger, ainsi qu'une chambre supplémentaire avec salle de bain et buanderie. Au deuxième étage, on trouve deux chambres avec salle de bains et un grand espace principal avec chambre, salle de bains et dressing. Enfin, au dernier étage, se trouve un autre appartement, de style suite, avec salle de bains attenante. La propriété est complétée par un garage avec ascenseur intérieur.

  • UN AVENIR LOIN DE TURIN ?

    Le choix de vie d'Openda, comme nous l'avons dit, n'implique pas nécessairement qu'il restera chez les Bianconeri au-delà de la saison en cours, bien au contraire. Avec seulement deux buts en 993 minutes jouées (réparties sur 33 apparitions), le joueur né en 2000 devra forcément être racheté par la Juventus cet été, mais celle-ci fera tout son possible pour lui trouver un club loin de Turin. L'idée la plus plausible est celle d'un prêt, car il est impensable de le céder définitivement sans réaliser une importante moins-value que le club doit éviter à tout prix. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. 

