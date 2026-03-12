Juventus, Openda ne bouge pas et s'installe : il a choisi la villa qui appartenait à Cristiano Ronaldo et Pogba

Chez Juventus, on continue de parler de Lois Openda comme d'un joueur sur le départ, malgré l'obligation de rachat d'au moins 45 millions d'euros qui pèse encore sur son avenir et qui prendra effet à la fin de la saison.

Pourtant, bien qu'il soit désormais en marge du projet de Luciano Spalletti, le Belge a pris des mesures concrètes ces derniers jours pour transformer son séjour à Turin en un séjour de rêve. Et selon la Gazzetta dello Sport, il aurait choisi ces dernières heures une maison qui laisse imaginer des scénarios bien différents d'un départ imminent.