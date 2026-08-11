Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car les perturbations provoquées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la direction de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser beaucoup sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’augure rien de bon que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément s’avérer un ajout utile. Il peut jouer à peu près n’importe où sur les trois postes de devant et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, donnant ainsi un éclairage plus favorable au prix payé, tandis qu’il a aussi été souligné que le natif de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il aura un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait visiblement depuis un bon moment. Il a lui-même reconnu que son intérêt avait été éveillé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, parce que le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. N’empêche, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

Mark Doyle