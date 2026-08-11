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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le transfert risqué de Ronald Araujo est un pur acte de désespoir de la part de Liverpool : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
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Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une seule chose : c’est l’heure des transferts ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties impliquées, mais il y en a beaucoup d’autres où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement sensé qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les joueurs les mieux payés du Barça, cela libérera de la marge pour permettre aux champions de Liga d’enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un moment pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité significative pour un joueur dont il ne veut plus l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, car l’effectif du Barça paraissait déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine à Araujo pour atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et une autre recrue, Jeremy Jacquet, encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou se synchroniser de manière fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été un choix moins risqué. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions possibles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de vraiment reprendre du plaisir à jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être poussé par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme coup d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été tellement critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

    • Publicité
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez important pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis ses débuts en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur formé au club. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide durant une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où ils en avaient besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’il comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais le club n’a visiblement pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas qu’il recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah deviendra le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut manquer de régularité et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. On a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis quelque temps de récupérer de l’argent sur lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, on lui a retiré son numéro de maillot avant de l’envoyer en prêt à Palace, où il a impressionné, pour finalement le rappeler cinq mois plus tard à cause des blessures dans son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah reculerait de nouveau dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment pesé dans la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre complet pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il serait injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste également, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était aussi le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent remis ses coéquipiers sur les rails à lui seul. Matthias Jaissle a un travail monumental devant lui pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine des Gunners. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style préféré d’Arteta. La force du milieu de terrain a été une raison essentielle du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent de nouveau le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui leur échappe. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est maintenant le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’un des cadors européens. Il est en plein dans son prime, comme il l’a prouvé sans le moindre doute à la Coupe du monde, avec quatre passes décisives pour le Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence de leader, bien qu’avant une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a le sens de la passe qui tue et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et son état d’esprit de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases du héros culte sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas perturbé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande considérablement réduite. À l’inverse, le Real pourrait toujours ne pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, qui le font reculer encore davantage dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et de nombreux obstacles se dressent désormais sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si elle devra prendre en charge une part importante de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité et de polyvalence à l’effectif de Fabio Grosso, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale d’Argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie qu’elle peut encore recruter deux joueurs non communautaires issus de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de battage médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est avéré trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts justifie à peine l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a également été freiné par une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite face à Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un transfert en Serie A lui permettra de le faire loin de l’intense exposition médiatique du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, ce qui a immédiatement fait reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en faisant passer les impératifs commerciaux avant l’émotion et l’affect, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé Burnley 27 M£ il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très prometteur et capable d’intégrer l’équipe première, partir, mais c’est simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur comme pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un très gros coup pour Leeds, qui s’est discrètement renforcé cet été et qui pourrait être l’un des outsiders dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le très prometteur défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme un futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était aussi dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix en Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait très bien réclamer le double de cette somme à l’un des cadors européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il y a toutes les chances qu’une opportunité lui soit offerte, lui qui a été inclus dans le groupe pour la Coupe du monde du technicien allemand malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question sa décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou d’autres clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de franchir un cap, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas novice quand il s’agit de vendre ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bien assez vite un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen d’obtenir ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, avec Rodrygo qui ne devrait pas revenir avant 2027 alors qu’il poursuit sa récupération après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux ailes. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre afin de récupérer le ballon. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter le processus d’adaptation. Le fait d’avoir devancé le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig pour 20 M€ en provenance de Leganes, relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir commencé en équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement affirmé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète au niveau professionnel. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire atteignait les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour de nombreux grands clubs européens, mais il n’avait probablement toujours jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Il reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu’il se retrouve dans cette situation est déjà tout à fait remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la régularité surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’y a rien eu de surprenant à voir Salah accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené l’équipe vers le titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son niveau chuterait la saison suivante. L’Égyptien n’a cumulé que 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont affiché un niveau très inférieur aux attentes, notamment les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat de 400 000 £ par semaine, selon les informations publiées, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas récupérer d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont évidemment derrière lui à 34 ans, mais recruter le joueur de l’année PFA 2025 avec un contrat de deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une bonne entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, le club pourrait lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on le présente, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, allant jusqu’à aliéner même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en sourdine une carrière pourtant brillante. Il semble qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté le moindre intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de seconde zone. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, transfert libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea est venu frapper à la porte, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois occupé une place importante dans ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire sur le marché ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela marque un virage radical par rapport à la stratégie de transfert précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents avec le vague espoir qu’ils puissent devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, vénéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il peut apporter sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient s’avérer inestimables dans ces situations de détail où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre le public, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré son caractère en se tenant disponible et en s’entraînant même après avoir souffert d’une fracture accidentelle du bras à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas besoin de déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus dignes de confiance d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attirante pour lui à ce stade de sa carrière déjà riche. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi lancer une nouvelle ère loin des pelouses alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en prétendant régulier aux trophées majeurs. Cela ressemble à une mission qu’Henderson savourera, et il ne serait pas surprenant de le voir réussir. Un contrat de deux ans, ce qui le couvre jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e transfert conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l'Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco apportait à Strasbourg une vraie progression dans le jeu grâce à sa qualité de passe, tout en ratissant énormément sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais la sortie de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco semblait presque une évidence pour Chelsea après sa saison de révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait connaître comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement l'impact d'un éventuel départ d'Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a forcé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience d'avoir travaillé avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira aussi Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela fera mal malgré tout. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très coté Stefanos Tzimas est toujours absent après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui Brighton se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du départ de Welbeck vers Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà vouloir recruter des joueurs confirmés en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière. Et il ne viendrait pas simplement pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de 18 ans en Premier League sur le plan comptable (13), son deuxième meilleur total étant intervenu en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont encore du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. Faire signer Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il était encore parfaitement capable de répondre présent. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, d’exercer une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche davantage de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a de fortes chances qu’il accumule un bon nombre de minutes en sortie de banc lorsque Pedro soufflera, tandis qu’il devrait mener l’attaque dans les premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait tissé une belle connexion à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais surtout lors des deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu improbable l’idée qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien manager de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un véritable parcours du combattant pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi durant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un séjour étincelant de dix ans à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Malgré ses problèmes physiques, Stones entre sans aucun doute dans la légende du club, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité. Après que le joueur de 32 ans a été associé à Chelsea, City sera sans doute aussi heureux de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes physiques, ce mouvement comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’un transfert libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui lui rapporterait, selon certaines informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto n’ont plus qu’à espérer que l’international anglais puisse rester en forme, car de sérieuses questions demeurent sur sa solidité physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides à la Coupe du monde plus tôt durant l’été. La Serie A est en quelque sorte une terre d’accueil pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moins lourd sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi, qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent sans doute aussi cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans le dossier du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, tant sur le plan national qu’européen, avec le club qui est actuellement la force dominante du football italien. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux ans en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait à son tour lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans. Le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominateur et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été au courant du souhait de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie au poste de défenseur central, aucune des nombreuses options déjà présentes n’apparaissant comme une solution fiable à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, la situation est plutôt confuse : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir des promesses sans vraiment les confirmer, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League, international français confirmé et qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’occasion de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six » après une série de performances solides et constantes dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir partir Anderson, tant il a joué un rôle essentiel d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’équilibre de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera évidemment à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici parfaitement roulé Manchester City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne part pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont jamais vraiment convaincu dans le rôle de n°6. Anderson a le profil, en revanche. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un très grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer une indemnité à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir la chance de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même si beaucoup d’incertitudes entourent l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. À ce stade, on ne sait pas encore quel sera le montant du transfert, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira certainement, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire sonner l’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le moteur de cette poursuite, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’un risque important accompagne cette opération, car Garnacho paraît depuis un certain temps privé de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable à l’époque de Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne parvient pas à répondre aux attentes alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour un montant élevé. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les bénéfices issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sans aucun doute déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park se montrant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la recrue. Garnacho gardera aussi sûrement à l’esprit la situation de Harvey Elliott, arrivé à Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement plus s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très heureux de ce qui constitue un montant record pour le club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts dans les couloirs après le départ de Leandro Trossard à Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, cumulant l’incroyable total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à mener Bruges au titre de champion et en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr une part de risque dans ce transfert, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, si bien que des interrogations subsistent quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Les Gunners devront peut-être faire preuve de patience avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option de rotation utile. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après de premiers prêts au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de cet intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

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    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des ans pour sa gestion du marché des transferts, à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout d’une future superstar quand il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En résumé, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à espérer du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que celle de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal sur ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et la garantie d’un temps de jeu conséquent dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute franchise, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier chez les jeunes à Manchester, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert alors que Tielemans était absent en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois revenu dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est absent pour une longue période en raison d'une blessure aux ligaments croisés antérieurs. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite d'être salué pour avoir agi avec autant de décision et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité plus que bienvenues au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce montant, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait ne plus voir se présenter. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir arriver à ce stade de sa carrière pour l'ancien milieu de Leicester City, et cela n'aurait pas été un problème. Villa est un immense club à part entière. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en matière de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea s’apprête à réaliser un profit significatif sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifie que l’offre était sans doute trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laisse un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos pour éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu axial senior reconnu au moment du début de la préparation estivale, le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il a encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été laissé de côté par Carlo Ancelotti dans la sélection du Brésil après une saison où il a alterné les présences et les absences dans l’équipe de Chelsea, Santos quitterait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première », selon certaines informations. Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles qu’il a eues à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra des autres recrues que United fera venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité sur le long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera mécaniquement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus douloureuses qui soient. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e au classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres déconvenues sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue stupéfiante. À peine un jour après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de manifestations d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir des garanties encore supérieures pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des cadors de l'Europe. Il a finalement rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali a atterri à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », peut-être que ce transfert s'avérera bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l'Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une opération assez médiocre pour les Nerazzurri, qui auraient pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Pour être juste, l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et cette indemnité est bien inférieure aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit destiné à concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du couloir droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse à Madrid une forme de déséquilibre à ce poste dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’incarne pas non plus vraiment une option à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de nier qu’il peut être une solution d’attente correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un tel transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries a dû vouloir l’inclusion de cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions comme piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de la Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son faible prix signifie que la pression sera quelque peu réduite au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il écarte Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham a réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais alors que le club était en position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est presque terminée par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on est ici encore au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a une impression indéniable de précipitation dans cette opération. Les Spurs, comme l’a montré aussi leur intérêt pour Sandro Tonali, sont déterminés à faire tout ce qu’il faut pour remodeler leur milieu de terrain médiocre et étaient donc prêts à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton avec lequel frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote du même âge, lui aussi âgé de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes était annoncé dans le viseur de certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre cap. Il y a bien sûr matière à s’interroger sur la durée du séjour de l’Italien chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des plus grandes équipes d’Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l’officialisation du transfert, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n’était pas une décision réactionnaire concernant un joueur sorti de nulle part pour se faire un nom lors d’une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution importante à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir s’avérer un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement habile pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club, et même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc il s’agit assurément d’un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé meilleur défenseur de Serie A pour la saison 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso dans une défense à trois comme à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a trop payé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et à 21 ans il reste encore brut avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation étant enfant et qu’il serait censé avoir soutenu, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations rapportées, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que de plus en plus de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’est pas non plus très flatteur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc guère la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité absolument pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général était que, même si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer depuis le banc, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très astucieuse de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune espoir de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert séparé après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton n’est d’ailleurs pas dépourvu d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de manière réaliste quelque chose autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son apogée, possède une belle qualité de passe et le sens du combat ainsi que les qualités de leader qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. On peut présumer que ni Chelsea ni Liverpool n’ont concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club dit du « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Ayant déjà travaillé avec le fougueux Italien, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Après une nouvelle campagne nationale désastreuse, Tottenham ne peut vraiment qu’aller mieux, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation à la fin de la saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait avoir l’impression qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£ / 45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£ / 17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait toujours probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération, malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi bien coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la trajectoire de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait confiant sur le fait que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et on peut difficilement reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur la piste de l’ailier très coté du RB Leipzig Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait malgré tout lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume en ce qui concerne l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient, selon certaines informations, à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne brouillonne marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste tout de même une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à verser, représente un risque au vu des prestations très pauvres du défenseur central tout au long de la faible défense de titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès le mois de novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur lorsqu’il est dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore en deçà des meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement susceptible de très vite mal tourner compte tenu de l’intense pression qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron du Bernabéu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des plus grands footballeurs à avoir évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité manqueront énormément à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au grand rival barcelonais. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été quasiment bouclée en 36 heures. Les meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, la personnification de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire davantage, Silva est régulièrement annoncé sur le départ vers l’un des cadors de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’occasion d’évoluer pour l’une des puissances historiques du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son perchoir est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être un peu dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Ce dossier paraît assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé pour les Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon plusieurs informations, signalé en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique sur la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses joueurs les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit exécuté, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche pas plus tard que l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser sans compter pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez économe sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de très haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement profiter de lui ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première, à savoir le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète à l’apogée de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être montré désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il aurait apparemment été ciblé par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’entrer et de sortir du onze du Portugais. Cependant, compte tenu du montant important de l’opération, il devra répondre présent immédiatement sous peine de voir le public du Bernabeu, notoirement impatient, se retourner contre lui, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, un élément clé de l'ère Jurgen Klopp, arrivé de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge avait commencé à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a anticipé sa succession en recrutant Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato hivernal si le club avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu'il est apparu de façon criante, au cours d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, en plus de celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais celui d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un renfort important dans un vestiaire en plein désarroi, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui le place dans une situation correcte au moment de prendre la direction de l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait cependant estimer que Tottenham constitue désormais une option plus attrayante qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer significativement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car les perturbations provoquées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la direction de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser beaucoup sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’augure rien de bon que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément s’avérer un ajout utile. Il peut jouer à peu près n’importe où sur les trois postes de devant et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, donnant ainsi un éclairage plus favorable au prix payé, tandis qu’il a aussi été souligné que le natif de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il aura un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait visiblement depuis un bon moment. Il a lui-même reconnu que son intérêt avait été éveillé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, parce que le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. N’empêche, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle