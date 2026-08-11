Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’est pas non plus très flatteur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc guère la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité absolument pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général était que, même si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer depuis le banc, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà élevé en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle