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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le pari risqué sur Ronald Araujo est un acte de pure désespérance de la part de Liverpool : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
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Bundesliga
Ligue 1

Pour certains fans de football, l'été est le moment du calendrier qu'ils attendent le plus, et ce n'est pas seulement parce qu'il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : l'heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois animé, avec quelques très grands noms qui bouclent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque opération bouclée au fur et à mesure, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix sensé qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titulaire qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis un certain temps pour diriger sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat de 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et un autre nouveau venu, Jeremy Jacquet, encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer comme arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution de dépannage. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes fiables avec le capitaine du club, Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un investissement important pour le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés de régularité, et il sera conscient des répercussions possibles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période compliquée l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Le soutien incandescent du public d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs élémentaires qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

    • Publicité
  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un pur bénéfice pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise des blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un pur bénéfice. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz une année de plus, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; même s’il est international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été malmené par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues cherche à tirer profit de lui depuis un certain temps ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré et il a été prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard à cause des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah reculerait à nouveau dans la hiérarchie malgré le fait qu’il avait été leur défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un pur bénéfice a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un gros vide au milieu, mais cela ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec suffisamment d’expérience n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Un très joli coup réalisé par Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger le fardeau créatif du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, lui qui a remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant d’entrée compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La puissance du milieu de terrain a été une raison clé du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent à nouveau le Paris Saint-Germain, ce qui est très bon signe pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est désormais le moment idéal pour Guimaraes de franchir le pas vers l’un des clubs d’élite européens. Il est en plein dans la force de l’âge, comme il l’a prouvé au-delà de tout doute à la Coupe du monde, en délivrant quatre passes décisives pour le Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a le sens de la passe qui fait la différence, et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir un héros taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas perturbé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il risque de revenir à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, qui le font encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Un excellent recrutement à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité dans l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec le Real Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real Madrid avec beaucoup d’attentes, dans le cadre d’un transfert à 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le saut entre l’Argentine et un grand championnat européen s’est révélé trop grand. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 d’entre eux comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts n’a guère justifié l’emballement autour de lui. Mastantuono a aussi été gêné par une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, notamment lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après son départ en 2023 pour aller chercher une place de titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, renvoyant immédiatement le jeune Anglais plus bas dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans état d’âme les impératifs économiques à l’émotion et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très satisfait d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir partir un autre jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et qui pourrait être un outsider pour une qualification européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme un futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était suivi de près par Newcastle, et il aurait pu avoir l’embarras du choix en Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait bien demander le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espère que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe pour la Coupe du monde du technicien allemand malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question son choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et il aura beaucoup moins de pression sur les épaules. Il croira discrètement pouvoir se servir de ce transfert comme d’un tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous affûté leurs qualités à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Il sera toutefois très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur du parcours de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation quasi télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants, la finition précise et la qualité de passe vers l’avant de Diomande, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’encaisser de gros montants sur ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande s’adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de s’attacher ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, puisque Rodrygo ne devrait pas revenir avant 2027, alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est assez polyvalent pour évoluer des deux côtés. Certains avancent que l’adolescent a été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait d’un latéral offensif comme Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 privilégié par Jose Mourinho, grâce à sa vitesse et son agilité pour déstabiliser les défenses, ainsi qu’à sa puissance et son intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Le fait d’avoir devancé le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ne connaissaient pas l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, un club relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour un grand nombre de cadors européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield au terme de la campagne 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n'y a rien eu de surprenant à voir Salah accepter l'offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené l'équipe vers le titre de Premier League sous les ordres d'Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de s'asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont nettement sous-performé, dont les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la dégradation de l'harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool avait aussi meilleure allure sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé à 400 000 £ par semaine selon les informations rapportées, a finalement été résilié d'un commun accord, un gaspillage d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d'indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus grands coups de l'histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l'année PFA 2025 pour deux saisons reste un exploit incroyable pour un club de la taille de Trabzonspor, qui n'a remporté la Super Lig qu'une seule fois au cours de ce siècle et reste nettement dans l'ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club peut légitimement espérer combler l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, le club pourrait se battre pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la façon de voir les choses, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l'espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer en sourdine une carrière pourtant brillante. Il semblerait qu'aucun autre grand club en Europe n'ait manifesté le moindre intérêt pour l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais seulement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour enrichir son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie du nouveau départ enthousiasmant de Liverpool sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais barrer la route à Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ laisse donc un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire sur le marché ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, très critiquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, révéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera tous les attributs que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il subsistera des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son savoir-faire pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a été assez transformatrice pour sa réputation, tant il a montré sa personnalité en se rendant disponible et même en s’entraînant malgré une fracture au bras aussi improbable que malheureuse après le huitième de finale face au Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée pour Henderson, qui n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera à coup sûr très attractive pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi accompagner une nouvelle ère en dehors de celui-ci alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il ne serait pas surprenant de le voir réussir. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait payé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme relayeur, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de projection grâce à sa qualité de passe vers l'avant, tout en couvrant énormément de terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage brûlant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le côté gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme arrière latéral. Avec son immense qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa reconversion au milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour le faire passer au niveau supérieur. L'expérience acquise aux côtés de Lionel Messi et compagnie sur la scène redoutable de la Coupe du monde sera également très bénéfique à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il fait preuve de patience et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur de toute son histoire, à égalité. Ils n’en voudront certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à s’attacher les services d’un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune avant-centre grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait signalé il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison sur le plan du nombre de buts de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), sa deuxième meilleure marque étant intervenue en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier sous le maillot de Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. Faire signer Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est toujours parfaitement capable d’apporter. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche de la stabilité et du leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera mis au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une forte relation à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était inévitable en vérité. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement pendant les deux dernières années de son contrat, ce qui rendait toujours peu probable une prolongation. L’ex-entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un brillant séjour de dix ans à l’Etihad, devenant un élément clé en défense et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant convoitée. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux de le voir ne pas rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon certaines informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il touchait à l’Etihad. Désormais, les champions d’Italie n’ont plus qu’à espérer que l’international anglais puisse rester en bonne santé, car de vraies questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. Lorsqu’il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur dont le corps l’a souvent laissé tomber en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pourrait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter pourrait aussi voir cela comme un joli coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour les grands trophées, sur la scène nationale comme en Europe, dans un club qui est actuellement la force dominante du football italien. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à cette vie-là. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et aura de bonnes raisons de penser qu’il peut débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Il y a moins de deux ans, Palace n’avait dépensé que 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg alors qu’il avait 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir quasiment triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois que son modèle fonctionne. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club pouvait l’espérer, en jouant un rôle clé dans les équipes victorieuses en FA Cup et en Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club estimera peut-être qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin d’un renouvellement au poste de défenseur central, aucune des nombreuses options déjà présentes n’apparaissant comme une solution de qualité à long terme, hormis Levi Colwill, de retour en forme. En dehors de l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens estimeront sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur tout à fait correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore de la qualité et de l’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir encore se tester et jouer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant un club du soi-disant « big six » cet été après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à une issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, étant donné les limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné le rôle si important qu’il a joué dans leur qualification d’abord pour la Ligue Europa, puis dans leur parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, selon Forest, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici largement pris le dessus sur City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour revenir dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’a vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson, lui, présente le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et gagné plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui laisse penser qu’il correspond parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. City n’aurait tout simplement jamais eu à payer une indemnité à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance magnifique de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé de 42,5 M£ (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on imagine qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir justement recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir les alarmes chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette piste, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de l’énergie et de l’assurance qui faisaient de lui un talent si marquant lors de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera tout de même obligé de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour une somme importante. Cet accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour son deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, au risque sinon de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la recrue. Garnacho se méfiera aussi sans doute du sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle qui semblait très accessible : il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Pourtant, il a été mis au placard par Emery et a rarement été inclus dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance du Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences financières des champions de Belgique pour l’ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison 2025-2026 sur le plan individuel, en cumulant l’impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au sacre de Bruges en championnat ainsi qu’à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui laisse planer des interrogations sur sa capacité à transposer en Angleterre sa forme affichée en Belgique. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède la puissance physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec l’intention de faire ses preuves après son passage raté à Norwich, porté par le fait d’avoir relancé sa carrière en Belgique après de premiers prêts au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis ne voulait apparemment rejoindre qu’Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

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    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : C’est probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement judicieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du marché des transferts, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut supposé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, peut-être, Hansi Flick croit pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait l’air d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. L’avantage, c’est qu’il ne subira pas une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, beaucoup plus sera attendu d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne offensive du Barça qui est profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Mais Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition européenne à disputer. Et pourtant, le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son joyau de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal sur ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose à l’heure actuelle, et beaucoup s’attendent désormais à voir un membre du « commando des indésirables » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès aient été réalisés en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvre presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux bonnes saisons en Premier League, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il s’est laissé séduire par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club très mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il serait impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert lorsque Tielemans a été écarté par une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'aboutir. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va atténuer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité plus que bienvenues au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même ne plus pouvoir saisir. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement d'un autre standing en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en tant que jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais la somme mise sur la table signifie que l’offre était sans doute trop intéressante pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné vers Santos dans la panique afin d’éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu expérimenté reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles dont il a bénéficié à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et de l’instabilité sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois proposer la Ligue des champions, ce qui impliquera naturellement davantage de temps de jeu puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, ce sera au joueur de faire le nécessaire pour s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qu'il y a de véritablement traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, davantage de misère est à prévoir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une signature retentissante. Un jour seulement après avoir finalisé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble avoir encore plus de chances de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, cependant, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a finalement rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment expliquer cela ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des moyens nécessaires pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une opération assez médiocre pour les Nerazzurri, qui auraient pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il se peut toutefois, pour être juste, que l’Inter n’ait pas eu les mains libres ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très belle opération pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par les Merengue, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que les Merengue auraient, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit capable de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que défensivement, ce qui laisse à Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, susceptible d’être exploitée par de meilleures équipes. À 30 ans, il ne constitue pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse être un intérimaire tout à fait correct pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son faible prix signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il écarte Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de la Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien d’une surprise. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, critiqué à juste titre, mérite quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle confirmation que le club a de sérieuses ambitions cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est presque terminée par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici encore à un autre niveau. Fernandes est un très talentueux joueur de 21 ans. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, cette opération dégage un parfum de désespoir indéniable. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et immédiatement, sinon il deviendra vite un nouvel argument pour accabler les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, il doit donc vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : Manchester United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Toutefois, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée réelle du passage de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une issue décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir durant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des plus grandes équipes d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, sachant qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c'est une opération sur laquelle le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agit pas d'une décision réactionnaire après l'éclosion soudaine d'un joueur quelconque lors d'une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à un secteur offensif déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque avec une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a bouclé le traditionnel transfert de « rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Toutefois, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau deal particulièrement malin pour l’Atalanta. Le montage conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, devrait correspondre au système d’Alonso dans une défense à trois comme à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement surpassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé soutenir, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée (près de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de celle soumise par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui n’est guère dans une situation financière florissante. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité absolument pas les mêmes garanties en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité, longtemps attendue, pour cet éternel remplaçant de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, quand Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire son attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de rester fidèle à Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’affaire est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans ce qui constituerait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham a été amené à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait, de manière réaliste, dû coûter dans les 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son plafond, possède une belle qualité de passe et le tempérament combatif ainsi que les qualités de leader qui ont tant manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait comprendre qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut faire jouer son équipe, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être pénalisé par une lourde clause de 50 % à la revente dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans l’équipe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions à un stade avancé et une offre des Magpies qui aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera également ravi de recruter un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué défensivement, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu d’Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne barre pas la route de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que le choix entre les deux s’est joué au niveau du joueur, et il est difficile de blâmer Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière quelque peu nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du Barça, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra livrer bataille pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool est toujours attendu sur le dossier du très coté magicien des ailes du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait malgré tout lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, qui seraient d’environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne brouillonne marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le genre de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu du faible niveau affiché par le défenseur central pendant toute la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès le mois de novembre dernier, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera son meilleur niveau en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner au vu de l’intense pression qui entoure le Real Madrid, tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui est en passe d’obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés connues par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Toutefois, s’il peut retrouver rapidement sa confiance et son meilleur niveau, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité manqueront cruellement à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même suscité des commentaires de Bernardo lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de s’imposer dans les plus grands matches, comme avec sa performance exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho veut de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo Silva de la piste barcelonaise pour l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert vers l’Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été lié à un transfert vers l’une des meilleures équipes de Liga. Encore et encore, pourtant, Guardiola l’a convaincu de passer une saison supplémentaire à l’Etihad. Cette fois, il n’y avait aucun moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va désormais enfin avoir l’occasion de jouer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme et plaisir. La concurrence est intense au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, à cet égard, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : C’est un dossier assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse défensivement pour le club depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir avec une moins-value a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon les informations, fait savoir en interne qu’il voulait partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se sépare de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que quoi que dise Jose Mourinho, cela se fasse, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement anticipée avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche plutôt frugale sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il encore réellement compter sur lui ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, après s’être montré désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant sans doute dit oui immédiatement quand le Real Madrid s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur important, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important du transfert, il devra être performant immédiatement, au risque de s’attirer les critiques du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, personnage clé de l'ère Jurgen Klopp, arrivé de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling en 2017, et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a anticipé sa succession en recrutant Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson lors du mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu'il est apparu très clairement, au cours d'un exercice 2025-2026 éprouvant pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur la Mersey. En effet, l'inquiétude chez les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement qui reste surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche de la défense n'était pas vraiment l'un d'eux. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham pouvait encore compter sur Destiny Udogie et sur le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut évidemment aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre avec retard constitue un petit bonus appréciable, mais l'impression demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de second choix derrière un joueur qui ne réalisait pas de très bonnes performances et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'imaginait probablement, ce qui fait qu'il est dans une situation correcte avant de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, puisque Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs qui auraient été intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité que de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait néanmoins considérer que Tottenham représente désormais une option plus attrayante qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer significativement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool avec retard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir du football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James' Park, prouve que Newcastle ne constitue plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que son premier mouvement après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près n’importe où sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est tout simplement impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le natif de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis un certain temps. Il a lui-même reconnu avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi auquel Gordon fait désormais face. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il restera quand même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle