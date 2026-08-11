Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui n’est guère dans une situation financière florissante. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement provoqué de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité absolument pas les mêmes garanties en termes de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité, longtemps attendue, pour cet éternel remplaçant de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, quand Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire son attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de rester fidèle à Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle