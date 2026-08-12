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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le pari risqué Ronald Araujo est un acte de pure désespérance de la part de Liverpool : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains fans de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’elle est rythmée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup d’autres où au moins un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transaction majeure, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous évaluerons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 22 M€)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Europa Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à demander, à un moment, le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis significatif a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus un jeune prospect à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera le club à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria a le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a évolué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et est très apprécié, donc Chavarria devrait surtout occuper un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse pour un poste problématique par rapport à un joueur comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, l’actuel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola l’ayant recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant une pièce maîtresse en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a tout lieu de penser qu’il aura de nombreuses occasions de faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est visiblement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix sensé, qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour permettre aux champions de Liga d’enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un certain temps pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà léger dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin de soulager une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de reprise après une opération à l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer comme arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans a lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau lors des dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver de façon fiable ses automatismes avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait hésité à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt durant l’été, mais un gros investissement pour le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été un choix moins risqué. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen se soit intéressé à lui malgré ses difficultés à être régulier, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après avoir traversé une période compliquée l’an dernier qui l’a amené à demander une pause pour sa santé mentale. Être poussé par la ferveur du public d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme coup d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une véritable présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide durant une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où Chelsea en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise défensive liée aux blessures. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires avec 10 défenseurs centraux sous contrat. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour certaines franges du public de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgentes en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues essaie de tirer profit de lui depuis un certain temps : il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré avant qu’il ne soit prêté à Palace, où il a impressionné, puis rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été leur défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu, mais cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était aussi le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a également montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle a une tâche monumentale devant lui pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant à la hauteur et suffisamment expérimenté pour Guimaraes n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force du milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable unité centrale. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent à nouveau le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de mettre enfin la main sur ce trophée qui leur échappe. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir le pas vers l’un des clubs d’élite en Europe. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en délivrant quatre passes décisives pour le Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une sortie cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme idéale pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure aux yeux des supporters d’Arsenal, sans être le moins du monde perturbé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande considérablement réduite. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui tente de rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera à coup sûr davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire mentir ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers dans le respect des règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à une très bonne affaire au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est avéré trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts a difficilement justifié l’engouement autour de lui. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, en particulier lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite face à Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un départ en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend aucune option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : La gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola interroge vraiment. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, ce qui a immédiatement fait reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans états d’âme les impératifs économiques aux émotions et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il a finalement payé Burnley 27 M£ il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est regrettable de voir partir encore un jeune produit du centre de formation très coté, avec un potentiel pour l’équipe première, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être un outsider pour une place européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité joueur libre Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste qui posait problème chez Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait bien demander le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Il s’agit d’une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il y a toutes les chances qu’une opportunité lui soit donnée après sa présence dans la sélection du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains s’interrogeront sur sa décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et il y aura bien moins de pression sur ses épaules. Il pensera discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas novice dans l’art de tirer profit de ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera assez vite un autre joyau, et si Diomande s’adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de découvreur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de recruter ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, avec un retour de Rodrygo qui n’est pas attendu avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait pour le latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et il correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Le fait d’avoir devancé des clubs comme le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre aussi que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient jusqu’à l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig pour 20 M€ en provenance de Leganes, relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il a rapidement confirmé qu’il était une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande a tenu son rang sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire atteignait les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu’il se retrouve dans cette situation est déjà tout à fait remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de l’incroyable régularité qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’était pas surprenant que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course au titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L’Égyptien n’a cumulé que 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont affiché un rendement très inférieur aux attentes, dont les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats pluriannuels aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas réussir à obtenir une indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est également une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais recruter le Joueur de l’année PFA 2025 avec un contrat de deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club peut légitimement espérer réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 22 réalisations en Süper Lig pour Trabzonspor, le club pourrait lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on le voit, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre partant en Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer sa brillante carrière dans l’anonymat. Il semblerait qu’aucun autre grand club européen n’ait manifesté d’intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut de joueur libre. Salah devrait retrouver son efficacité devant le but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ excitant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route d’Henderson, 36 ans, quand Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là calme, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a signé pour un montant record pour le club de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader d’Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela représente un virage radical par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans l’espoir aveugle qu’ils puissent un jour devenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, révéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera tous les attributs que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apporte sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations marginales où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son lien avec Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même malgré une fracture du bras aussi insolite qu’accidentelle subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée pour Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attractive pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi lancer une nouvelle ère hors du terrain alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux plus grands titres. Cela ressemble à une mission qu’Henderson savourera, et il ne serait pas surprenant de le voir réussir. Un contrat de deux ans, ce qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième définitive, et Strasbourg sera triste de voir l’Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a apporté à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe, tout en couvrant chaque mètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco avait tout de l’évidence pour Chelsea après sa saison de l’éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond idéalement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom en tant que latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le choc si Enzo Fernandez finit par se laisser attirer par le Real Madrid, et il a encore un potentiel important à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que pendant huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l’a recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et son repositionnement au milieu de terrain à Strasbourg l’a obligé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l’intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l’entraîneur idéal pour le faire passer au niveau supérieur. L’expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur l’immense scène de la Coupe du monde sera également très précieuse pour Barco, malgré le fait qu’il n’ait joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile d’exagérer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours sur la touche après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont les seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui Brighton se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton reste sur la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier sous le maillot de Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail en matière de départs avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck constitue évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership auront un effet à long terme. Il a démontré qu’il était encore parfaitement capable d’être décisif. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche de la stabilité et du leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie également que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera aussi Pedro, avec qui il avait développé une belle connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor parfait, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une rude bataille pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un brillant séjour de dix ans à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions si longtemps attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses soucis de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui serait, selon les informations, d’environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les champions du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa fiabilité physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pourrait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien considérer cela comme un joli coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour s’attacher la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des titres majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a dépensé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix à Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, et le club sera donc ravi d’avoir quasiment triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des équipes victorieuses en FA Cup et en Conference League lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Compte tenu de ses performances de défenseur dominateur et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club estimera peut-être qu’il aurait pu obtenir davantage, vu l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par Palace en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin d’un renouvellement dans son secteur des défenseurs centraux, aucune des options actuellement en place ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est assez brouillon : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que les Blues pourraient même recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon, de Côme, parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur tout à fait correcte sur le marché actuel pour un défenseur central déjà confirmé en Premier League et international français à part entière, qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans souhaiterait aller encore plus loin et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du « big six », après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important, d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£ (Forest affirme que c’est le second), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson va clairement manquer au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une excellente affaire aux dépens de City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour revenir dans son Espagne natale. Et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va maintenant avoir la possibilité de le faire à City. L’ampleur du montant du transfert va apporter énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à faire partir compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il était rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce qui le satisfera grandement, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce mouvement fera retentir des signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la principale force motrice derrière la poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’allant et de l’assurance qui faisaient de lui un talent si remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que Villa sera toujours obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour un montant élevé. L’accord est aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait de manière permanente cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera assurément déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers libère une place dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho gardera aussi sûrement à l’esprit la situation de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très accessible ; il devait simplement disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à remporter le titre de champion et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble correct dans le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse nécessaires pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de l’intérêt des Gunners sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait plus qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une recrue potentiellement astucieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout du futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y avait sans aucun doute des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente tout de même une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme au vu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque du FC Barcelone profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne disposera pas d’une meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à espérer du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de rejoindre Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est un accord absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit là d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré de supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un tarif grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal version Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute franchise, même si Chelsea est un club épouvantablement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, en particulier parce qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a terriblement souffert pendant que Tielemans était écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que l'opération était proche de la concurrence. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a confirmé sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité, si nécessaires, au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix, il pourrait bien se révéler être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même ne plus pouvoir saisir. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des clubs de l'élite de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un club immense. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui en fait un transfert énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exhiber sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Pourtant, le joueur de 22 ans n’a clairement pas été jugé intouchable, et l’offre de United, de 48 M£ (64 M$) plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré, était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo à l’œuvre : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais la somme substantielle proposée signifie que l’offre était sans doute trop intéressante pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : L’un de ces transferts qui laisse un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Man City et Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu axial senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il a encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison durant laquelle il a alterné titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s’il obtiendra davantage de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra de ceux que United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui impliquera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, ce sera au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain appuyé par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite infligé à Newcastle un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être encore pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et le plus traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une signature retentissante. À peine un jour après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de démonstrations d'ambition ? Le débat reste ouvert. Peut-être est-ce simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne commanderait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir des garanties encore supérieures pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, cependant, les supporters s'en soucieront probablement peu. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L'idée dominante était que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a finalement rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait supposé de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a été, de façon compréhensible, refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », ce transfert finira peut-être par bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l'Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment lorsqu’il est à son meilleur niveau, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il se peut toutefois que l’Inter ait eu les mains liées, en toute honnêteté ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real, et cette somme est bien inférieure aux 30 M€ que le Real aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit qui est sans doute plus efficace vers l’avant que défensivement, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une alternative sur le long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il ne puisse pas être une solution de dépannage correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des conversations avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès que West Ham est descendu que des ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de ses atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que son sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, la direction du club, à juste titre très critiquée, mérite un rare compliment. Note : A

    Pour Tottenham : Encore une confirmation que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est très près achevée par une relégation, les Spurs ont agi rapidement pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans une variété de rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme l’a montré également son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en contexte, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé aux Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à passer dans une toute autre dimension. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du séjour de l’Italien aux Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi pendant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des plus grandes équipes d’Europe. Certains pourraient faire valoir que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente affaire. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été confirmé, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n’était pas une réaction précipitée à l’éclosion d’un joueur sorti de nulle part pendant une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’activité et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a attiré l’attention du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque dans une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a concrétisé le transfert de rêve classique vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement qu’il peut s’avérer un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement habile pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£ / 62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser un chèque plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il a toujours semblé probable qu’il serait très difficile de le conserver. Note : A

    Pour Chelsea : Un signe intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc il s’agit clairement d’un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été désigné défenseur de l’année en Serie A pour 2025-26, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait nettement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans, avec une seule saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri, peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les atouts pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas davantage en sa faveur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, le PSG a toutefois récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Évacuons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien d’approchant les mêmes garanties en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel remplaçant de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression qui pèsera sur lui pour justifier son prix sera énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très judicieuse de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir récupéré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas penser que Tottenham s’est laissé convaincre de payer trop cher le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il s’apprêtait à entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de ce calibre aurait dû coûter de manière réaliste quelque chose aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a déjà fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son apogée, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, il n’y a vraiment guère d’autre direction que vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-26. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de 50 % à la revente dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont prendre la direction du Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation avec l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre de Newcastle qui aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un petit coup, mais sera aussi ravi de recruter un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup défensivement, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour Yan Diomande, le très coté magicien des ailes du RB Leipzig, mais il devrait malgré tout avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume en ce qui concerne l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas d’abord été laissé filer. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle catastrophique. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élevaient, selon les informations, à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré les affirmations du joueur en avril selon lesquelles il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté des remplaçants potentiels en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore en deçà des années de plénitude pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger n’est plus à son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de très haut niveau, et ce transfert donne l’impression qu’il pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen constant auquel le Real Madrid est soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en ralliant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le Barça, dans ce dossier. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même conduit Bernardo à s’exprimer lui-même sur le sujet, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’accord a été bouclé en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, la personnification de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a soufflé Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été annoncé dans le viseur de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer d’avis Bernardo, qui va enfin avoir l’occasion d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été délogé du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera, et appréciera, sans aucun doute. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, de ce point de vue, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui est devenu un élément défensif clé pour le club depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants. Le voir partir en générant une moins-value a donc de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a critiqué ouvertement la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à en obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit suivi d’effet, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature choc. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu en provenance de Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser une nouvelle fois sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 millions d’euros est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche plutôt économe sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un rendement immédiat sur cet investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement en profiter ? Il a au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première : la nouvelle recrue, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia. Il faudra donc forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur souhaitait revenir en Espagne, s’étant désillusionné de la manière dont BlueCo menait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real est passé à l’action. Étant donné qu’il semble avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur important, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Cependant, compte tenu du montant conséquent de l’opération, il devra être performant immédiatement sous peine de voir le public du Bernabeu, réputé pour son impatience, se retourner contre lui, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, lui qui a été un homme clé de l’ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a agi tôt pour le remplacer en recrutant Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson lors du mercato hivernal s’il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c’est que Kerkez ne s’est toujours pas complètement installé à Anfield, alors qu’il est apparu douloureusement clair, au cours d’un exercice 2025-2026 éprouvant pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, en plus de celui de Mohamed Salah, n’entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif de Tottenham manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver de Santos. L’argument était que Robertson aurait constitué un apport important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais l’impression demeure que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait disposé à lui offrir. Robertson a finalement été titulaire plus souvent en seconde partie de saison qu’il ne l’aurait probablement imaginé, ce qui fait qu’il est dans une situation correcte au moment de prendre la direction de l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question pour lui de rester à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par le recrutement du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité estimer que Tottenham est une option plus attirante aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer sensiblement Tottenham au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle au FC Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser, sur le tard, à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, en club ou en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de tout premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas de bon augure que sa première opération, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier et qu’il percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, en particulier au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir été séduit par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi étant enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon est confronté. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il subira malgré tout une énorme pression pour justifier son montant de transfert, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais de trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle