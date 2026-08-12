Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de réserve qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas davantage en sa faveur. Les plus grands clubs du monde ne faisaient donc guère la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, le PSG a toutefois récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Évacuons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien d’approchant les mêmes garanties en termes de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel remplaçant de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression qui pèsera sur lui pour justifier son prix sera énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle