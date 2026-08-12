Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser, sur le tard, à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi rapidement pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, en club ou en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de tout premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas de bon augure que sa première opération, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier et qu’il percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, en particulier au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir été séduit par les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi étant enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon est confronté. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il subira malgré tout une énorme pression pour justifier son montant de transfert, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais de trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

Mark Doyle