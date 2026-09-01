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Iliman Ndiaye Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Iiman Ndiaye l’a échappé belle après que Manchester City a devancé Tottenham pour l’attaquant d’Everton : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Manchester City
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
FC Barcelone
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne signifie qu’une seule chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui effectuent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous attribuerons des notes à chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les grands perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1er septembre : Iliman Ndiaye (d’Everton à Manchester City, 65 M£)

    Pour Everton : Un vrai coup dur si tard dans le mercato. Si Everton veut franchir un cap et recommencer à se qualifier pour l’Europe, le club doit conserver des joueurs comme Ndiaye. Au lieu de cela, l’homme qui a inscrit le premier but en compétition au Hill Dickinson Stadium, ainsi que le dernier but d’Everton à Goodison Park, s’en va au moment même où il entre dans ses meilleures années. À 26 ans, il offrait aux Toffees un facteur X en attaque qu’ils auront du mal à remplacer, même si Jack Grealish fait, comme prévu, le chemin inverse pour revenir sur le Merseyside depuis City. Au vu de certaines sommes dépensées cet été, un package de 65 M£ semble aussi remarquablement bas pour un joueur à qui il restait encore trois ans de contrat, et cela ne devrait guère inspirer confiance envers une cellule de recrutement qui a été vivement critiquée tout au long du mercato. Note : D

    Pour City : Ce n’est certes pas la recrue la plus marquante de l’été, mais c’est un choix qui paraît assez logique au vu des manques à combler dans l’effectif d’Enzo Maresca. Les départs de Savinho et Omar Marmoush ont laissé City un peu juste offensivement, et après avoir échoué à arracher Cody Gakpo à Liverpool, revenir sur Ndiaye après avoir déjà manifesté de l’intérêt plus tôt dans l’été est une décision solide. L’international sénégalais a déjà fait ses preuves en Premier League et ne manque pas de confiance, ce qui devrait aussi lui permettre de franchir un cap en Ligue des champions. Ndiaye n’aura sans doute pas une grande valeur à la revente, donc le montant pourrait sembler un peu élevé s’il n’atteint pas son potentiel, mais compte tenu de la qualité des ventes réalisées par City ces derniers mois, le club peut se permettre cette dépense avec peu de risques. Note : B+

    Pour Ndiaye : On peut parler d’un sacré coup de chance ! Alors que le mercato entrait dans ses 36 dernières heures, Ndiaye semblait se diriger vers Tottenham après l’accord trouvé entre Everton et le club du nord de Londres. Mais au lieu d’être plongé dans le chaos qui entoure Spurs en ce moment, il prend finalement la direction de l’Etihad Stadium, où il pourra lutter pour des trophées et évoluer aux côtés de certains des meilleurs talents offensifs du football mondial. Reste à savoir s’il bénéficiera d’autant de temps de jeu à City qu’il aurait pu en avoir à Tottenham, puisqu’il sera en concurrence avec Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden et Rayan Cherki pour une place dans le onze de Maresca. Cependant, avec quatre compétitions à disputer, Ndiaye devrait être suffisamment utilisé dans la rotation pour que ce transfert soit bénéfique à sa progression. Note : A-

    Tom Maston

    • Publicité
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1er septembre : Mykhailo Mudryk (de Chelsea à Tottenham, prêt)

    Pour Chelsea : Un dossier dont les Blues seront ravis de tourner la page. Même avant la suspension pour dopage qui a entraîné sa mise à l’écart en novembre 2024, Mudryk s’était déjà imposé comme l’un des flops les plus coûteux du mercato de l’ère Clearlake Capital à Stamford Bridge. Recruté pour un montant initial de 61 M£ en janvier 2023, l’international ukrainien n’a inscrit que 10 buts en plus de 70 apparitions avec Chelsea avant sa longue suspension, et n’a jamais vraiment semblé taillé pour la Premier League malgré sa vitesse électrique et son style tout en vivacité. Bien sûr, il est tout à fait possible que Mudryk se retrouve de retour dans l’ouest de Londres l’été prochain si Tottenham choisit de ne pas lever l’option pour le conserver définitivement, mais Chelsea sera surtout heureux de ne pas avoir à penser à Mudryk pendant les neuf prochains mois. Note : B-

    Pour Tottenham : Une fin de mercato déroutante pour une fenêtre très commentée. L’échec de Tottenham sur le dossier Iliman Ndiaye l’a conduit à changer son fusil d’épaule et à foncer sur Mudryk dans les dernières heures du mercato, et il ne fait aucun doute que le club s’est offert un attaquant talentueux pour le reste de la saison. Reste toutefois à savoir dans quelle mesure Mudryk pourra réellement contribuer à la cause des Spurs, alors qu’ils tentent de redresser un début de saison difficile. Rappelons que le joueur de 25 ans n’a plus disputé de match officiel depuis presque deux ans, n’a plus affiché de régularité depuis trois ans et demi, et rejoint un secteur offensif qui compte déjà parmi ses nouveaux arrivants Savinho et Omar Marmoush, ainsi que Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski et Mathys Tel parmi les options sur les ailes. Si l’on ajoute à cela l’option assez ridicule de 75 M£ pour rendre le transfert de Mudryk définitif, voilà une décision franchement difficile à comprendre de la part des gourous du recrutement de Tottenham. Note : D

    Pour Mudryk : Une opportunité qu’il devait penser ne jamais voir se présenter. Le raccourcissement de la suspension initiale de quatre ans de Mudryk lui a offert une chance de relancer sa carrière, et le fait de pouvoir le faire non seulement en Premier League, mais aussi chez un membre du « Big Six », doit dépasser tout ce qu’il pouvait imaginer. Les supporters des Spurs réclament désespérément un héros capable de les sortir de leur situation actuelle, et l’entraîneur Roberto De Zerbi sait comment tirer le meilleur de Mudryk pour l’avoir déjà dirigé au Shakhtar Donetsk. Au vu de son passé, il s’agit probablement de la dernière chance pour Mudryk de s’offrir une carrière au plus haut niveau, et il pourrait très bien passer une grande partie de la saison sur le banc, mais le simple fait d’avoir l’opportunité de se reconstruire sur une telle scène est déjà une bénédiction en soi. Note : A

    Tom Maston

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1er septembre : Gabriel Jesus (d’Arsenal à Barcelone, 15 M€)

    Pour Arsenal : Cette opération ne semble pas formidable sur le papier si l'on considère qu'Arsenal avait déboursé 45 M£ pour recruter Jesus en provenance de Manchester City il y a quatre ans. Cependant, récupérer près de 10 M£ immédiatement est bien préférable à le voir partir gratuitement l'été prochain. Il est difficile de comprendre pourquoi Barcelone a décidé de lancer une offensive tardive pour Jesus compte tenu de son âge et de son historique physique, et Arsenal devait sauter sur l'occasion. Le joueur de 29 ans était nettement passé derrière Kai Havertz et Viktor Gyokeres dans les plans offensifs de Mikel Arteta, tout en coûtant toujours au club un salaire annoncé à 265 000 £ par semaine. Maintenant que ce salaire a disparu de la masse salariale, Arsenal a davantage de marge pour potentiellement recruter un autre attaquant avant la date limite, même s'il semble désormais peu probable que Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid, soit l'homme qui débarquera. C'est un léger coup dur de perdre la polyvalence de Jesus, mais cela fait longtemps qu'il n'était plus considéré comme un joueur clé chez les Gunners. Les blessures l'ont empêché d'atteindre son plein potentiel et la plupart des supporters d'Arsenal seront assez indifférents à son départ. Le fait d'envoyer le Brésilien à l'étranger plutôt que chez un rival de Premier League est aussi un bonus. Note : A

    Pour le Barça : Recruter un quintuple champion de Premier League pour seulement 15 M€ est un pari à faible risque pour les champions d'Espagne. Jesus est assez polyvalent pour jouer n'importe où sur la ligne d'attaque de Hansi Flick et l'entraîneur du FC Barcelone adorera tout le travail qu'il fournit sans ballon. Cependant, Jesus est une alternative peu enthousiasmante à Alvarez, la cible prioritaire du club. Les qualités de l'international brésilien n'ont jamais été remises en question, mais son corps le lâche depuis des années maintenant. On ne peut pas compter sur Jesus pour enchaîner plusieurs matches chaque semaine, encore moins pour les terminer. Il n'approche même pas le même niveau d'efficacité que Robert Lewandowski, avec seulement 10 buts en 58 apparitions en Premier League au cours des trois dernières saisons. Flick devra encore régulièrement faire tourner Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon dans le rôle de numéro 9, car Jesus n'est ni assez solide ni assez tueur pour être l'homme de base en pointe. Cela ressemble à un mouvement désespéré qui n'a pas été bien réfléchi, et ce serait une surprise si Jesus se révélait être une recrue à bon prix dans les rangs du Barça. Note : D

    Pour Jesus : Le Barça a offert à Jesus un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, et il doit se sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Le produit du centre de formation de Palmeiras a largement dépassé son apogée, comme le montre le fait qu'il n'a jamais vraiment été proche d'obtenir une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026, et il n'occupait plus qu'un rôle secondaire à Arsenal depuis 2024. Jesus n'a pas mérité cette opportunité, mais cela lui importera peu. Il y a une chance qu'il réussisse, parce que la Liga n'est pas aussi exigeante physiquement que la Premier League, qu'il correspond au profil type d'un avant-centre de Flick, et qu'il a son compatriote Raphinha à disposition pour l'aider à s'intégrer rapidement. Il jouera bien plus souvent au Camp Nou qu'à l'Emirates, ce qui lui permettra de retrouver de la confiance et, potentiellement, son adresse devant le but. Il n'a pas non plus une grosse indemnité de transfert au-dessus de la tête, donc il devrait pouvoir jouer avec liberté et avec le sourire dans une équipe qui pratique un football enthousiasmant. Barcelone et le Paris Saint-Germain sont probablement les deux seuls clubs devant Arsenal en Europe à l'heure actuelle, et Jesus croira pouvoir enfin ajouter une médaille de vainqueur de la Ligue des champions à son CV en Catalogne. Tout ce qu'il a à faire, c'est rester en forme. Note : A+

    James Westwood

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à maintenir l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position très favorable lors de futures négociations pour la vente d’autres joueurs de l’effectif. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des rotations permanentes qui l’ont vu entrer et sortir du onze de départ. Cela seul montre qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du projet tactique d’Andoni Iraola. Bien qu’il soit plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool ce pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, limité à un seul registre, qui serait, selon certaines informations, une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas rose, toutefois, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur avec une étiquette de joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à l’intensité physique impitoyable de la Premier League. Les supporters et les observateurs ne tarderont pas à lui tomber dessus s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir marqué les esprits avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi soutenir que le fait d’avoir joué un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans être écrasé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément profité du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est au crépuscule de sa carrière à 35 ans. Par comparaison, Barcola avait la vie facile au PSG face au défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola laisse penser qu’il est mentalement fort. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un prétendant au Ballon d’Or au PSG, parce qu’il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais porter Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le statut de superstar. Note : A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 août : Allan (de Palmeiras à Manchester City, 34 M£)

    Pour Palmeiras : Après avoir rejeté l’offre initiale de 21 M£ de City, Palmeiras a très bien négocié en tirant 13 M£ supplémentaires du club de Premier League pour un pur produit du centre de formation qui n’était pas une superstar irremplaçable. Le géant brésilien réalise un bénéfice net sur ce joueur de 22 ans dans une opération qui correspond à son modèle, consistant à développer des joueurs formés au club avant de les vendre pour des montants importants une fois installés au plus haut niveau. Allan est une nouvelle grande réussite pour le club, après les récentes ventes d’Estevao à Chelsea et d’Endrick au Real Madrid. D’un point de vue purement sportif, en revanche, Allan ne va pas laisser un vide énorme dans l’équipe. Sa flexibilité tactique et son gros volume de course en avaient fait un favori de l’entraîneur Abel Ferreira, mais ses statistiques dans les trente derniers mètres étaient décevantes. Palmeiras occupe actuellement la tête du classement de la Serie A brésilienne, et n’aurait pas vendu Allan s’il n’avait pas eu confiance dans sa capacité à aller chercher des trophées sans lui dans la dernière partie de sa campagne 2026. Note : A

    Pour Manchester City : Céder aux exigences de Palmeiras concernant le montant final pour Allan montre à quel point City est désespéré en ce moment. Enzo Maresca ne peut compter que sur Jeremy Doku et Antoine Semenyo sur les côtés, Savinho et Omar Marmoush ayant tous deux rejoint Tottenham, tandis que Jack Grealish est également attendu sur le départ avant la fermeture du mercato estival. Allan offre une option supplémentaire au nouvel entraîneur de City, avec une polyvalence suffisante pour jouer sur les deux ailes et comme piston si nécessaire. Grâce à ses appels constants et à une réserve d’énergie qui semble inépuisable, Maresca pourra s’appuyer sur Allan pour apporter à City une présence physique supplémentaire. Il est toutefois peu probable qu’il fasse une différence majeure dans les trente derniers mètres. En effet, Allan ne compte que quatre buts et deux passes décisives en Serie A cette saison, et devra améliorer sa prise de décision et son efficacité pour devenir un nom incontournable à City. Il ne fait aucun doute que le potentiel est là ; avec sa qualité de dribble et sa vitesse pour déstabiliser les défenseurs, ainsi que son sens du timing pour couper les actions à volonté, Allan devrait être un renfort utile dans les deux surfaces pour Maresca. Les supporters doivent simplement modérer leurs attentes autour d’un joueur qui a encore beaucoup d’aspects à polir. Note : B-

    Pour Allan : Un transfert enthousiasmant qui offre au jeune joueur la plateforme idéale pour aller chercher une place en équipe du Brésil A. Allan va désormais avoir l’occasion de se tester dans les environnements d’élite de la Premier League et de la Ligue des champions, ce qui constitue une juste récompense pour le dévouement et le professionnalisme qu’il a montrés à Palmeiras. Les exigences structurées et axées sur la possession de Maresca devraient également parfaitement convenir à Allan. Le technicien italien privilégie les joueurs de couloir capables de permuter avec fluidité et de se recentrer au milieu pendant la phase de construction. Allan a les qualités techniques pour faire exactement cela, et ses aptitudes au contre-pressing sont parfaites pour le dispositif à ligne haute de Maresca. Il devra toutefois se battre pour chaque seconde de temps de jeu étant donné la profondeur de l’effectif de City. Passer d’un statut de titulaire assuré à un rôle de soutien apportera naturellement une certaine frustration, et l’intensité du football de Premier League pourrait représenter un choc culturel. Allan doit rester concentré et tirer le maximum de chaque opportunité qui se présentera, sans quoi cette étiquette à 34 M£ commencera à peser lourd. Note : B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 août : Ollie Watkins (d’Aston Villa à Al-Hilal, 60 M€)

    Pour Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui fêtera ses 31 ans en décembre, c’est une sacrée affaire pour Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins admis, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de conserver un Watkins mécontent, susceptible de distraire l’équipe pour la suite. Emery sera toutefois triste d’en être arrivé là. Avec les départs de Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans également, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le chapitre final n’a pas été beau, mais Watkins est une icône moderne de Villa, lui qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités de match-winner de manière régulière. Le montant est excellent, mais cette saga laissera quand même un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent alors que des informations affirment que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir en pointe, puisqu’il arrive après une saison à 21 buts avec une équipe de tout premier plan en Premier League. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener l’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait immédiatement devenir un candidat au Soulier d’or aux côtés de Cristiano Ronaldo et de l’ancien joueur de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre à Al-Nassr le titre de Saudi Pro League. Recruter un joueur du calibre de Watkins donnera également à Al-Hilal confiance dans ses chances de remporter sa première Ligue des champions Élite de l’AFC depuis 2021. Watkins est encore international anglais en activité, avec la vitesse et la ruse nécessaires pour faire un énorme tabac. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite n’est pas près de disparaître. Note : A+

    Pour Watkins : Une disgrâce totale. En janvier de l’année dernière, Watkins avait fait l’objet d’une offre d’Arsenal et aurait été une cible de longue date de Manchester United. Il y avait suffisamment d’intérêt en Premier League pour Watkins cet été pour qu’il reste au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahce après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club turc, ce qui aurait malgré tout été bien mieux que de partir en Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour gonfler son compte en banque, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il pouvait espérer gagner « au minimum 20 M£ par an », ce salaire étant considéré comme exonéré d’impôts. Ce serait compréhensible si Watkins était un joueur plus âgé avec peu à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen, et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il touchait aussi, selon certaines informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre dans le confort financier. Ce transfert dégage un manque d’ambition écœurant, et il devrait avoir honte de la manière dont il a mis Villa au pied du mur. Watkins devrait être écarté de la sélection anglaise après avoir encaissé au sommet de sa carrière. Une opération horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer davantage à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 août : Emiliano Martinez (d'Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Villa : vendre Martinez était devenu une nécessité après l'achat de Zion Suzuki à Parme. Le champion du monde argentin n'aurait jamais accepté de jouer les doublures de Suzuki, et cela aurait pu provoquer des tensions dans le vestiaire. Il n'aurait pas non plus été logique pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour une deuxième année consécutive. Son implication avait été remise en question après son transfert avorté à Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs sur les quatre dernières années, cela ne fait que renforcer encore davantage leur relation. Même s'il restait une personnalité majeure et un chouchou des supporters, c'était le bon moment pour Villa de se débarrasser de Martinez dans sa masse salariale. Accepter une perte importante sur l'investissement initial de 20 M£ pour l'ancien gardien d'Arsenal fera un peu mal, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à lui verser un salaire aussi élevé. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une énorme amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol était une faiblesse majeure chez les Blues depuis bien trop longtemps ; Chelsea n'aurait jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro un. Martinez apporte des références éprouvées en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. S'attacher les services du double lauréat du trophée Yachine pour seulement 7,5 M£ est un vrai coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de pouvoir concurrencer Arsenal dans la course au titre, semblent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun mal à gérer la pression qui accompagne la vie à Stamford Bridge, et il sera également un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : Il s'agit du palier supérieur que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était évidemment terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force d'élite. Martinez a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux de son extraordinaire carrière dans l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis quelque temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, d'autant plus qu'il correspond idéalement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller comme gardien-libéro pour protéger la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut atteindre tous les objectifs qu'il lui reste dans sa carrière avec les Blues et, qui sait, cela pourrait même le conduire à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une telle plus-value sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et devenu indésirable sous Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson, malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid, a aussi porté ses fruits, puisque son salaire de 100 000 £ est désormais définitivement retiré de leur masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et ce fut la même histoire lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck, donc cette vente allait dans le sens des intérêts de Chelsea. Cela dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Le club renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et ce serait une mauvaise image pour les Blues si Unai Emery parvenait soudainement à révéler le plein potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une satisfaction générale dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas une indemnité record pour Villa. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même registre complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il est très loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un honorable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a raté bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, tout en ayant une fâcheuse tendance à récolter des cartons stupides. Jackson entretient toutefois une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à être coincé entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa attaque aussi généralement à deux devant, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver son niveau à mesure que son implication dans le jeu augmente. Cela ne ressemble toutefois pas à un recrutement qui va vraiment enthousiasmer de nouveau les supporters de Villa, après le choc de leur déroute 4-0 contre Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course vers le top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées entre Chelsea et le Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui avait déjà su tirer le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée en raison de son montant de transfert ridicule. Si Jackson ne démarre pas rapidement, les difficultés collectives de Villa se poursuivront et la cellule de recrutement sera vivement critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient lui peser, et beaucoup dépendra de sa force mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea et à l’instabilité qui freine le club ces dernières années. Villa offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’occasion de repartir véritablement de zéro. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire en pointe est une tâche ingrate pour n’importe quel attaquant, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment crevé l’écran lorsqu’il a eu sa chance avec Pep Guardiola. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin du mois de janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League de la saison 2025-2026. Marmoush peut légitimement invoquer son manque de temps de jeu, lui qui a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer de l’argent, Tottenham devant payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment les Cityzens le remplaceront, car celui qui arrivera devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été de décisions déroutantes du côté de Tottenham. Marmoush n’a absolument pas assez montré à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il avait dépensé pour lui en janvier 2025, les Spurs continuant à jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a visiblement eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans réglera enfin ce poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été plombés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un attaquant de Premier League de premier plan capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de base en pointe, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’an dernier, son passage de courte durée ayant tourné comme beaucoup l’auraient attendu étant donné l’obstacle majeur que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant de partir à la recherche d’un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’opportunité de s’installer à Londres et de devenir un héros des Spurs, où il devrait être un titulaire garanti en pointe. Reste à savoir s’il peut devenir le type de buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau de prolifique qui avait convaincu City de dépenser gros pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts immédiatement pour éviter de subir les foudres du notoirement imprévisible Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En surface, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap pour 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a tout juste un an, et l’apport immédiat de liquidités pourrait l’aider à faire d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % du bénéfice seront, selon certaines informations, envoyés directement à Ipswich en raison d’une clause à la revente incluse dans l’accord qui avait envoyé Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. C’est toutefois un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea s’en est débarrassé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant mis de côté. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en séparer aussi vite est un aveu d’échec, mais l’énorme indemnité finale compense parfaitement le coup. Delap a finalement été complètement éclipsé par Pedro, lui aussi recruté en 2025, et cela n’aurait eu aucun sens de le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour recruter un joueur qui n’a inscrit qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne renvoie pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest fera face à un embarras public et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un gros coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a eu du mal à enchaîner la forme et la condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le présenter. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League et en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui manque cruellement à l’équipe. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après un passage aussi frustrant à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon cette opération n’aurait jamais été conclue. La seule question est de savoir s’il pourra gérer l’immense pression qui pèsera sur ses épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment charnière dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais réussir à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre senior. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras lors de sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre au premier plan. Delap était cinquième dans la hiérarchie à Chelsea et n’avait même pas de numéro de maillot, mais il arrivera directement comme homme fort de Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour qu’il regonfle sa confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct et de haute intensité, qui fait mal à l’adversaire en transition, exactement le terrain de prédilection de Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; tout dépendra simplement de sa capacité à convertir ses occasions quand elles se présenteront. Delap a de la chance de si bien retomber sur ses pieds, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est une sacrée performance, compte tenu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il ne s’est jamais vraiment installé dans un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si ce dossier n’aboutit pas avant la date limite, City sera terriblement limité en options au milieu de terrain. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement devenir une vente que City regrettera rapidement, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs prix astronomiques dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu de terrain Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre nouvelle recrue Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa capacité à casser les lignes par la passe et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière pour tout milieu ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur de Premier League puissant physiquement, expérimenté, avec encore les meilleures années de sa carrière devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être une recrue astucieuse pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent peut-être que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un perturbateur qu’un créateur, et il ne représente donc pas une menace comparable dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir candidat au top 6, mais elle devrait largement contribuer à l’empêcher de se retrouver dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un choix positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle en tant que membre clé de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera perçu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à une progression immédiate. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de nombreuses frustrations, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela étant dit, il possède les qualités mentales et physiques pour le relever, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. Dans ce sens, le transfert de plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et sa performance exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil le 13 juin a rendu un départ estival inévitable. Cela reste toutefois un montant incroyable pour Lille, qui avait auparavant valorisé Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà réalisé de très grosses ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme avec la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il s’agit ici d’un bénéfice net pour un club à la réputation amplement méritée en matière de développement et d’accompagnement des jeunes talents d’élite. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant la Roja au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc de récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en lui trouvant un successeur digne de ce nom. Il faut dire que les deux objectifs ont été atteints : 65 M£, c’est un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, on en demande énormément à un joueur de 18 ans s’il doit immédiatement combler l’immense vide laissé par l’un des meilleurs numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste à savoir s’il pourra régler immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous Enzo Maresca, et c’est une toute autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il était toujours destiné à faire, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il croit aussi fermement en ses qualités. Il ne doute pas qu’il puisse s’épanouir au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale plus tôt cette année, passant de la France au Maroc, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les prestations étonnamment mûres de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante, et son prix fera qu’on ne lui pardonnera pas grand-chose. Mais il semble assurément avoir l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura aussi Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aider à alléger sa charge et enlever une partie de la pression qui pèse sur lui pour être performant d’entrée. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Le club de la côte sud avait peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement méconnu, il y a trois ans, mais cette décision a largement porté ses fruits puisqu’il réalise une énorme plus-value seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, au terme d’une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un montant global de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’être irrégulier. Le club de la côte sud réinvestira inévitablement cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites qu’il revendra ensuite avec un bénéfice conséquent. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 lorsqu’il était devenu clair que Brighton voulait un montant dans les mêmes eaux que les 115 M£ que Chelsea lui avait versés pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’il reviendrait à la charge pour Baleba à un moment donné. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu de terrain pour conclure ce qu’il considérera comme une affaire à prix réduit lors d’un été où les montants ont été grossièrement gonflés, sachant qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba n’étaient simplement que le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a été bien meilleur lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et l’élan au milieu que Manchester United recherche désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû faire preuve de patience, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son Cameroun natal il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il recrutait un jeune joueur à très fort potentiel lorsqu’il a accepté de débourser la coquette somme de 23 M£ pour le signer en 2023, alors qu’il était un joueur de 19 ans relativement méconnu, et hormis le coup d’arrêt de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à être une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait sur la liste des souhaits depuis quelque temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés soit de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, soit de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire avancer son équipe ballon au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure en pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant à long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat vraiment sérieux au titre du montant de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser la plus grosse vente de l’histoire du club avec un joueur qui a soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un bilan total de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter aussi absurdement haut pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu léger sur les ailes, mais il reste largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette manne colossale, et le club compte encore dans ses rangs des joueurs comme le très coté Jeremy Monga et Jack Grealish, de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) ont fait hausser quelques sourcils, ce deal va les faire toucher le plafond. Tottenham a montré tout au long de l’été sa volonté de dépenser sans compter, et le club pouvait sans doute à la rigueur justifier sa folie sur cette nouvelle paire de milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi, après deux saisons consécutives durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’en interne, ils ont peut-être perdu le fil. Une telle somme exige un impact régulier et de haut niveau, et à aucun moment lors de son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’apporter cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Spurs est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il est tout à fait possible que Savinho finisse par s’imposer et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut éprouver une certaine compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Spurs avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression serait retombée, mais le joueur de 22 ans va maintenant être attendu au tournant et devra très vite s’imposer comme un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme clé et qu’il joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver à Manchester sous Pep Guardiola, réputé pour ses incessants ajustements. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ très nécessaire dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement de décor séduisant avec son départ pour Londres. Cependant, il demeure ce sentiment impossible à chasser qu’il portera toujours le poids de ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul gamin du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». On peut néanmoins comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot ne semble pas avoir amélioré son humeur durant l’été, comme l’a souligné son différend autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de rester ferme sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de manière inquiétante de quantité et de qualité dans l’entrejeu. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Un recrutement potentiellement malin. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le directeur général de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que même si l’on a l’impression que le produit de l’académie de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et il n’y a pas si longtemps qu’il jouait suffisamment bien pour se faire une place en équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, il est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître autant de réussite à Milan que l’Écossais à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air indispensable. Les choses s’étaient essoufflées pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas, sous Andoni Iraola non plus, le temps de jeu qu’il désirait si désespérément à son poste préféré au milieu de terrain. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. La présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait assurément l’aider à s’installer rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A qui, malgré toutes ses qualités, reste indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans aient réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un autre joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal était apparemment déterminé à renforcer le côté droit de sa ligne défensive après les blessures du défenseur central William Saliba et de l’arrière Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme importante. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres glissaient vers l’axe. Arsenal aurait peut-être dû procéder à un remaniement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été à ce point préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa fait désormais directement obstacle à sa progression, et on peut en dire autant du joueur issu du centre de formation Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs considérables dont il dispose en coulisses à l’Emirates, le club accédant à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a effectivement besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière dans sa quête de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il va devoir livrer une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White au départ, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires assurés et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble appelé à jouer à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, cela lui importera probablement très peu. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel exploit ! City a réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser un petit mais significatif bénéfice sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive au début en Premier League, en inscrivant un but et en offrant une passe décisive dès ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le moindre espoir qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié pour Enzo Fernandez, favori d’Enzo Maresca. Ainsi, même si l’on peut bien sûr avancer que le Néerlandais méritait davantage de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah s’est forgé une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders constitue une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément fait du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026 due en grande partie à une série record de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce genre de forme sur la scène nationale tout en gérant aussi une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Toutefois, l’arrivée d’un international du calibre de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui s’installera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées du football de clubs. Alors pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision sur le plan sportif. Reijnders est un milieu de terrain techniquement doué avec le sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à connaître un déclin sans Rodri, lui qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté les succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands rendez-vous, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la recrue potentielle Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de cauchemar pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans toute l’Europe du football. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela ressemble désormais à une évidence. Le Real Madrid doit être sous le choc après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge déjà de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait confronté à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale au cours des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il a le Ballon d’Or 2024 pour tenir les commandes. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition fait pâle figure face à l’occasion de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’est habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attend qu’il occupe le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a brillé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait offert à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un honorable total de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe d’Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les fans avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion de le monnayer. La cote de Torres a atteint un sommet historique après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour Torres lors de sa signature en provenance de City, mais son contrat arrivait à expiration l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son bail en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se débarrasser aussi de son lourd salaire a aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus marquant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien, sur le plan tactique, à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection en équipe A avec l’Espagne dès 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur l’un comme l’autre des côtés. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait apporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa grande expérience de la scène majeure fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir au PSG davantage que l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une progression, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand c’était lui qui disposait de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas indispensable en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG en vue de la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté d’encaisser une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui est une mauvaise affaire, quelle que soit la manière dont on la regarde. Oui, le club l’a tenu éloigné de ses rivaux de Premier League, mais le joueur de 28 ans est en plein dans son prime, et il a été l’un des meilleurs Argentins à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était bien choisi pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et il a récolté deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et l’on peut dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’équipe reste bien fournie en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, qui défend vers l’avant, et qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire très soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à l’arrière-garde de l’Atlético. Il devrait probablement servir de point d’ancrage principal dans la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant un leadership vital. Ce n’est pas seulement une association idéale, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions si insaisissable. Le fait qu’il ait réussi à le recruter pour un bon 20 M£ en dessous de sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela permet potentiellement à l’Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter étaient eux aussi intéressés par Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et avoir forcé ce transfert lui procurera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League voyaient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut se battre pour des trophées et briller sur la scène de la Ligue des champions chaque année. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble à nouveau aller de l’avant avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l'Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un gros coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’ils espéraient conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a été à peu près le seul rayon de soleil d’une saison 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les doubles chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un sacré contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la filière Ajax, Abdellah Ouazane, aide à combler le vide laissé par Godts, qui, il faut aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir si le club possède actuellement assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais très ouverte au débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, il y avait le sentiment que le PSG était tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme en trop devant la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, le double champion d’Europe en titre a habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant son attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et ce qu’il y a de formidable, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une couverture de qualité au titulaire du flanc gauche Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire régulier dans l’équipe de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection belge pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr avancer que Godts ne peut que profiter du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir pas mal de temps de jeu en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fera souffler ses hommes clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas actuellement de meilleur endroit au monde pour un ailier afin d’apprendre ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quelle que soit la manière dont on le regarde, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, et sans doute trop dépensé, sans récupérer grand-chose à travers les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après être devenu une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides aussi bien à droite qu’à gauche, puisqu’il a participé aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Ses exploits ont notamment inclus un tacle glissé de la dernière chance en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$), bonus compris, pour le joueur de 26 ans. On peut réellement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, auxquelles s’ajoutent le fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, sa grande polyvalence, son entrée dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un véritable coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle ; latéral porté vers l’avant, il est aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, et l’international anglais est prêt à combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant. Il a été rapporté que Tottenham leur réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont fini par porter leurs fruits puisqu’ils s’attachent les services du joueur de 26 ans à prix cassé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque complètement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans aucun doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre après ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été beaucoup baladé au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif de l’équipe première, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans ce mercato John Stones, coéquipier de Spence en sélection d’Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’adapter avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (du Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Les finalistes de la Ligue Europa Conférence n’ont peut-être pas obtenu autant qu’ils l’auraient souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis significatif a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force pour négocier après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas exactement un jeune joueur à très fort potentiel pour lequel il aurait pu demander beaucoup plus. Cet argent contribuera néanmoins à aider le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea devait évidemment se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de première division pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une très bonne forme lors de la deuxième partie de la saison dernière et jouit d’une très haute cote, si bien que Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse pour un poste problématique, comparé à un joueur comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, après avoir été recruté par l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il est tout à fait possible qu’il bénéficie de nombreuses occasions de faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui fait manifestement partie de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Une opération sensée qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que le champion de Liga puisse enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titulaire qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un certain temps pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà limité dans tous les secteurs du jeu. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin de soulager une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour vers sa pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté, et il a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou créer des automatismes fiables avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible prioritaire plus tôt durant l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec la volonté de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après une période difficile l’année dernière qui l’a vu demander une pause pour sa santé mentale. Être poussé par la ferveur d’Anfield offrira certainement à Araujo un énorme regain d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un pur produit du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où il en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, en pleine crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient une nécessité puisqu’il comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais le club n’a visiblement pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet de la progression de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et Chalobah deviendra techniquement le transfert le plus cher de son histoire. Reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut manquer de régularité et était devenu une cible des critiques chez une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on veut être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues cherche depuis quelque temps à récupérer de l’argent sur lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, Chelsea étant alors ouvert à une vente, et un an plus tard il a été privé de son numéro de maillot puis prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club parent. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah allait reculer dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre complet pour Newcastle. Le fait de laisser partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais à Springfield Gorge dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 agitée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il marche dans les pas de Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent remis ses coéquipiers sur les rails. Matthias Jaissle aura un travail monumental pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes s’adaptera immédiatement compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force au milieu de terrain a été l’une des raisons clés du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourrait désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable entrejeu. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap en rejoignant l’une des équipes d’élite européennes. Il est en plein dans son prime, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, avec quatre passes décisives pour le Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence de leader, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, quelqu’un qui ne sera absolument pas perturbé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau coup dur pour la cellule de recrutement du Real après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, le club espérera que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande sensiblement réduite. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait reculer encore davantage dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et de nombreux obstacles se dressent désormais sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer comme numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un mouvement intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non ressortissants de l’UE provenant de championnats étrangers dans le respect des règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait également déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est avéré trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts justifiait difficilement l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi été freiné par une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, notamment lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à faire pour gagner en maturité, et un départ en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour cela, loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après son départ en 2023 pour obtenir une place de titulaire ailleurs, il devait enfin devenir le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation de club qui privilégie impitoyablement les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très satisfait d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 millions de livres sterling à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir encore un jeune joueur très prometteur issu du centre de formation, avec un potentiel pour l’équipe première, partir, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être un outsider dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur bosnien très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le montant total de 45 millions de livres sterling (60,5 millions de dollars) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière comme simple doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien réclamer le double à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf énorme surprise avec une relégation à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement de son besoin de jouer davantage la saison dernière, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans la liste de la Coupe du monde du technicien allemand malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question le choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et il aura beaucoup moins de pression sur les épaules. Il pensera discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté seulement un an plus tôt, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un autre niveau, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électriques de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas novice quand il s’agit de monnayer ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt une nouvelle pépite, et si Diomande réussit des débuts tonitruants au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen de s’attacher ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, Rodrygo n’étant pas attendu avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour jouer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool dans la course à la signature de Diomande montre aussi que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des observateurs occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, alors que le club venait d’être relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir commencé dans l’équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il a rapidement prouvé qu’il était une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la campagne 2024-2025, sur une note digne de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’était pas surprenant que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course vers le titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot et à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont connu une baisse de régime spectaculaire, dont les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire par sa mauvaise attitude. Liverpool a également semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est tarie et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat estimé à 400 000 £ par semaine a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus grands coups de l’histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certes derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la stature de Trabzonspor, qui n’a remporté la Super Lig qu’une seule fois ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et Fenerbahçe. Le club espérera à juste titre réduire l’écart avec ses rivaux historiques après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation du prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu’on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour s’être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semble qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté le moindre intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, transfert libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea est venu frapper à la porte, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois joué un rôle important dans ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ laisse donc un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, Brentford est entré sur le marché de manière retentissante : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec le transfert de Danny Welbeck lui aussi à Stamford Bridge, cela marque un sacré virage par rapport à la précédente stratégie de transfert de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui a cruellement manqué de tout cela ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament comme son expérience pourraient être inestimables dans ces situations de détail où Chelsea a souvent flanché. Il devra cependant gagner l’adhésion des supporters, compte tenu de son lien avec Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a été assez transformatrice pour sa réputation, lui qui a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture du bras due à un accident insolite après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée pour Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera à coup sûr très attractive pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra contribuer à l’avènement d’une nouvelle ère en dehors de celui-ci, alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands titres. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il serait difficile de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important au vu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e deal conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Utilisé à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a donné à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe, et il a couvert chaque mètre du terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond idéalement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire aussi bien à la base du milieu que sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement l'impact d'un éventuel départ d'Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a forcé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience d'avoir côtoyé Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera également très utile à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il est patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se retrouve privé de l’homme qui était de très loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait à recruter des joueurs rompus à la Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Et il ne viendrait pas pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat face à Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’apporter. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer une telle opportunité. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la possibilité de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche davantage de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une vraie connexion à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme de Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l'Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre au début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un défi de taille pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même connu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi satisfait de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon les informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Quand il est à son meilleur, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte une terre d’accueil pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter peut aussi très bien voir cela comme un joli coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit d’une occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de deux ans en échangeant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être bien adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City, Manuel Akanji, à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans. Le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve que son modèle économique fonctionne encore. Le défenseur central s’est développé exactement comme Palace l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter l’intérêt autour de l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par les Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin d’un renouvellement dans sa hiérarchie de défenseurs centraux, aucune des options actuellement disponibles ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Hormis l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont donc incertains. En conséquence, il a été rapporté que Chelsea pourrait même recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Dans l’ouest londonien, on estimera sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de faire le tri dans l’effectif et peut-être d’ajouter encore de la qualité et de l’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du soi-disant « big six » après une série de performances solides et régulières dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné le rôle si important qu’il a joué d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second chiffre, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici complètement plumé City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, au minimum, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avait vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson présente en tout cas le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur quelques bonnes saisons à Forest et n’a pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à souffrir à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il était rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on imagine qu’il ne sera pas très loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira forcément, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour une indemnité record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce mouvement a de quoi faire retentir des signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette poursuite du joueur, puisqu’il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de l’allant et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions seront posées s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera malgré tout obligé de l’acheter à la fin de la saison, vraisemblablement pour un montant élevé. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits liés aux opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin rejoignait Villa de manière définitive cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers libère une place dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant particulièrement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très facile à valider ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Pourtant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. Le manager a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi s’être déroulées assez facilement, Arsenal ayant finalement répondu aux attentes du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représentera énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison sur le plan individuel en 2025-2026, cumulant un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à décrocher le titre et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce transfert comporte bien sûr une part de risque, même si le montant semble intéressant sur le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui laisse des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espère que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède le physique et la vitesse nécessaires pour réussir. Arsenal devra peut-être faire preuve de patience avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a établis avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc forcément ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une recrue potentiellement judicieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de l’étiquette de prochain grand talent allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il avait offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait l’air d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon au début de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque de Barcelone profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition européenne à espérer du tout. Et pourtant, le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant pour empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera grandement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que c’est une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a balayé Arsenal pour s’attacher les services de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble toutefois plus probable, c’est que des progrès aient été réalisés en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, qui veut partir, couvre presque entièrement le coût de la signature de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a à son actif que deux saisons correctes en Premier League, et seulement un but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été censé prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal version Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré, dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier dans les équipes de jeunes de Manchester, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il serait impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a terriblement souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté par une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que Manchester United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche de la conclusion. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de décision et autant de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler des opérations pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a rappelé toute sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire à ce stade de sa carrière pour l'ancien milieu de Leicester City, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement d'un tout autre niveau en matière de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse palette de passes et son immense qualité technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère Strasbourg pour intégrer l’équipe première, enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et se montrant souvent impressionnant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a clairement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision cynique sur le plan économique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifiait sans doute que l’offre était trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laisse un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il lui reste encore de nombreuses étapes à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait d’avoir été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il aura davantage de minutes à Old Trafford que celles dont il disposait à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra de ceux que United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et de l’instabilité sur le banc à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque les futurs ex-employeurs de Santos ne se sont qualifiés pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une figure importante dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'était qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qu'il y a de vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes doit lui aussi partir avec certitude dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres désillusions sont à prévoir, si bien que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être gaspillée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. À peine un jour après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre encore une fois son record de transfert pour Tonali. Que ce soit un signe de désespoir ou une marque d'ambition reste sujet à débat. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne vaudrait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble offrir encore plus de garanties pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Mais pour l'instant, les supporters s'en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent maintenant de voir leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des clubs les plus forts d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il est désormais appelé à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », peut-être que ce transfert s'avérera bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour les Nerrazurri, qui auraient pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il est juste de préciser que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très judicieuse pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme payée par le Real, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que Los Blancos auraient, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse au Real une certaine forme de déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une option d’attente correcte pendant au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 matches au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et 2025-2026, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il écarte Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Encore une preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps tout d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour frapper sur les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les montants en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un mouvement étrange à première vue. Fernandes a été annoncé dans le viseur de certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de simple mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être beaucoup plus fort la saison prochaine, et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il doit bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant au temps que l’Italien restera réellement chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir durant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'un des plus grands clubs d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n'avait cessé d'augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l'officialisation du transfert, il s'agissait d'un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n'était pas une décision de réaction à l'éclosion soudaine d'un joueur lors d'une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne d'attaque déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le plus bel été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a attiré l'attention du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a réalisé le classique transfert de « rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait bien tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup très malin pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches en équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, prenant la pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-26, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, Chelsea donne le sentiment d’avoir surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte au plus haut niveau derrière lui. Cela représente donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et il a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe qu’un plus grand nombre de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG à la pointe de l’attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il continue d’être relégué au second plan derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Les meilleures équipes du monde n’étaient donc pas vraiment prêtes à se battre pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Avec cette opération sensationnelle, toutefois, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un grand potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’a rien d’un club aux poches pleines. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement dans tous les sens à comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons bien qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait apporter tout ce que Ruben Amorim attend de son n°9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas le même niveau de garantie en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas particulièrement bien travaillé pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a maintenant l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si c’est déjà une grosse somme, elle est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ce que tu vaux... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un très joli coup de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune talent de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke durant son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était à l’aube de la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter quelque chose autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton a la réputation d’être un négociateur intraitable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son compère en charnière centrale Micky van de Ven pourrait l’imiter. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League, qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de passe et le genre de combativité et de leadership qui lui ont cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé l’intérêt qui leur était prêté, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un membre du « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club basé à Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont prendre la direction du Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire faisait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouveau chapitre dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà à un stade avancé et une offre des Magpies qui aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi d’avoir signé un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait bien s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu d’Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que le transfert se concrétise. Il devra toutefois s’assurer que le jeune Espagnol ne bloque pas l’éclosion de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après l’acceptation d’offres de Liverpool et de Newcastle, on peut penser que la décision entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et il est difficile de reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du FC Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool serait toujours attendu sur le dossier de l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait malgré tout lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool se retrouvait vraiment entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer jusqu’à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art lors de la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de se séparer de lui. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle catastrophique. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient selon certaines informations à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gaspillage de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur lorsqu’il est dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club : David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être plombé par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate ne représente toutefois guère une solution de tout premier ordre, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense auquel est soumis le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a emboîté le pas à Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il peut retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et c’est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était en quelque sorte le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans finirait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal sur le plan financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, Barcelone, pour obtenir sa signature. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo avait même lui-même commenté, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il restait capable de s’imposer dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo à Barcelone, alors que l’international portugais se dirigeait vers le Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Pourtant, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de passer une année de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, il n’y avait aucun moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’occasion de jouer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été dépossédé du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence pour les places au Real est féroce et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, dans ce domaine, rares sont les joueurs aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Ce dossier a quelque chose d’étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui est devenu un élément défensif clé chez les Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte a de quoi laisser perplexe. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs au monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon les informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique envers la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit exécuté, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de dépenser sans compter pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche plutôt frugale lors du mercato ces dernières années, et cela nécessitera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement compter sur lui ? Au moins, avec son énergie et son agressivité, il présente le profil typique d’un joueur « Mourinho ». Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément des départs à un moment donné. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le grand bénéficiaire de ce transfert : Cucurella a atteint son objectif de quitter un Chelsea sans gouvernail et a rejoint l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, s’étant montré de plus en plus désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant probablement amené à alterner dans le onze du Portugais. Cependant, compte tenu du montant élevé de l’opération, il doit répondre présent immédiatement, au risque de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleurs recrutements de l'histoire du club, lui qui a été l'un des hommes clés de l'ère Jurgen Klopp après son arrivée en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling en 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois incontestable que l'âge avait commencé à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a anticipé sa succession en recrutant Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident, au cours d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude chez les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus nette du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un transfert encore surprenant. Tottenham a évidemment tenté de signer Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se casser la cheville, mais Tottenham pouvait encore compter sur Destiny Udogie et sur le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué dans la hiérarchie derrière un joueur qui ne se montrait pas particulièrement performant et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu'il est en assez bonne condition au moment de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Il avait cependant d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois considérer que Tottenham est désormais une option plus attrayante qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer nettement les Spurs durant l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle au FC Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait bien mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a déposé une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à d’éventuelles nouvelles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que son premier mouvement après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait certainement se révéler être un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui donnerait au prix une image plus favorable, et il a également été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du type de rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça est de retour à dépenser plus qu’il ne réfléchit. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été déstabilisé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’arrivée possible de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il sera quand même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer de jouer avec Anthony Elanga à évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle