Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à maintenir l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position très favorable lors de futures négociations pour la vente d’autres joueurs de l’effectif. En somme, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des rotations permanentes qui l’ont vu entrer et sortir du onze de départ. Cela seul montre qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du projet tactique d’Andoni Iraola. Bien qu’il soit plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool ce pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, limité à un seul registre, qui serait, selon certaines informations, une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas rose, toutefois, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur avec une étiquette de joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à l’intensité physique impitoyable de la Premier League. Les supporters et les observateurs ne tarderont pas à lui tomber dessus s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir marqué les esprits avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi soutenir que le fait d’avoir joué un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans être écrasé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément profité du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est au crépuscule de sa carrière à 35 ans. Par comparaison, Barcola avait la vie facile au PSG face au défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola laisse penser qu’il est mentalement fort. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un prétendant au Ballon d’Or au PSG, parce qu’il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais porter Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le statut de superstar. Note : A-

James Westwood