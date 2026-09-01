Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre au début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un défi de taille pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même connu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi satisfait de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B
Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon les informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Quand il est à son meilleur, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte une terre d’accueil pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie exigera moins physiquement d’un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter peut aussi très bien voir cela comme un joli coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B
Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit d’une occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de deux ans en échangeant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être bien adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City, Manuel Akanji, à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A
Krishan Davis