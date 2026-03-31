Depuis plusieurs semaines, l’incertitude grandit autour de la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026. Entre tensions géopolitiques, enjeux sécuritaires et pressions diplomatiques, le débat s’intensifie. Pourtant, du côté de la FIFA, le discours reste clair et sans ambiguïté.
Gianni Infantino sur la participation de l’Iran au Mondial 2026 : "Il n'y a pas de plan B, C ou D"
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Gianni Infantino affiche une position ferme
Alors que les frappes israélo-américaines sur l’Iran, lancées le 28 février, alimentent les inquiétudes, la présence de la Team Melli à la Coupe du monde 2026 reste incertaine. Pourtant, Gianni Infantino ne souhaite pas envisager une compétition sans la sélection iranienne.
Le président de la FIFA s’est exprimé lundi lors d’un entretien accordé à la chaîne mexicaine N+ Univision. Le dirigeant de 56 ans a affirmé sa volonté de voir l’Iran participer à la compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
« Ils se sont qualifiés sur le terrain et l’ont fait très tôt. C’est un pays de football. Nous voulons qu’il participe. Il disputera la Coupe du monde 2026 et il n’y a pas de plan B, C ou D, c’est le plan A », a déclaré le président de la Fifa.
Le patron du football mondial a également insisté sur l’importance de cette participation pour la population iranienne. « L’Iran représente son peuple, tant les personnes qui vivent dans le pays que celles qui se trouvent à l’étranger », a-t-il ajouté.
Malgré ce positionnement, Gianni Infantino reconnaît que la situation reste délicate. Il assure vouloir garantir « les meilleures conditions possibles » pour la sélection iranienne tout en admettant que « la situation était très compliquée ».
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Des tensions politiques qui compliquent la situation
Le 11 mars, la FIFA avait publié un message sur X indiquant que Donald Trump accueillerait favorablement la sélection iranienne. Quelques heures plus tard, le président américain avait changé de ton en recommandant à l’Iran de ne pas participer, « pour sa propre sécurité ».
Cette déclaration a rapidement provoqué une réaction du camp iranien. La Team Melli a répondu fermement en affirmant que « personne ne peut exclure l’équipe nationale iranienne ».
Dans le même temps, le ministre des Sports iranien, Ahmad Doyanmali, s’est montré plus prudent. Selon lui, "compte tenu" des frappes israélo-américaines, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour assurer la participation à la compétition.
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La FIFA appelle à la paix
Face à cette situation, Gianni Infantino a tenté d’adopter une posture diplomatique lors du dernier conseil de la FIFA. Le président de l’instance mondiale a rappelé que l’organisation « ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques ».
Il a néanmoins ajouté : « Mais nous sommes déterminés à utiliser le pouvoir du football et de la Coupe du monde pour construire des ponts et promouvoir la paix, car nos pensées vont à ceux qui souffrent des conséquences des guerres en cours ».
Dans ce contexte, l’Iran a récemment décidé d’interdire à ses équipes sportives de voyager dans des pays jugés "hostiles", après une polémique liée à son équipe féminine en Australie.
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Une organisation déjà perturbée
Seul absent lors de la réunion de préparation à Atlanta, l’Iran doit pourtant disputer ses matchs du groupe G sur le sol américain. La sélection doit affronter la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. Deux rencontres sont programmées à Los Angeles et une à Seattle. Le camp de base est prévu à Tucson, en Arizona.
Face aux tensions, le président de la fédération iranienne a toutefois précisé : « Nous boycottons les États-Unis, pas la Coupe du monde ». Des discussions sont actuellement en cours pour déplacer ces rencontres au Mexique.
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La sélection iranienne reste concentrée
Dans l’attente d’une décision définitive, les joueurs iraniens poursuivent leur préparation en Turquie. Deux rencontres figurent au programme durant cette trêve internationale.
Battue par le Nigéria vendredi (1-2), la sélection iranienne affronte le Costa Rica ce mardi à 15 heures, heure de Paris.
Malgré les incertitudes politiques, la Team Melli continue donc de préparer son rendez-vous mondial.