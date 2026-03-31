Gianni Infantino sur la participation de l’Iran au Mondial 2026 : "Il n'y a pas de plan B, C ou D"

Alors que les frappes israélo-américaines sur l’Iran, lancées le 28 février, alimentent les inquiétudes, la présence de la Team Melli à la Coupe du monde 2026 reste incertaine. Pourtant, Gianni Infantino ne souhaite pas envisager une compétition sans la sélection iranienne.

Le président de la FIFA s’est exprimé lundi lors d’un entretien accordé à la chaîne mexicaine N+ Univision. Le dirigeant de 56 ans a affirmé sa volonté de voir l’Iran participer à la compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Ils se sont qualifiés sur le terrain et l’ont fait très tôt. C’est un pays de football. Nous voulons qu’il participe. Il disputera la Coupe du monde 2026 et il n’y a pas de plan B, C ou D, c’est le plan A », a déclaré le président de la Fifa.

Le patron du football mondial a également insisté sur l’importance de cette participation pour la population iranienne. « L’Iran représente son peuple, tant les personnes qui vivent dans le pays que celles qui se trouvent à l’étranger », a-t-il ajouté.

Malgré ce positionnement, Gianni Infantino reconnaît que la situation reste délicate. Il assure vouloir garantir « les meilleures conditions possibles » pour la sélection iranienne tout en admettant que « la situation était très compliquée ».