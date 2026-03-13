Getty Images News
L'Iran répond à Donald Trump après le fiasco de la Coupe du monde, suite au retrait de l'équipe nationale du tournoi en raison du conflit avec les États-Unis
Une crise diplomatique fait son entrée dans l'arène sportive
Depuis le début des frappes israélo-américaines sur le sol iranien le 28 février, le statut de l'équipe Melli est devenu le principal sujet d'intérêt dans la préparation de la Coupe du monde. L'Iran a été l'un des premiers pays à se qualifier pour le tournoi élargi à 48 équipes, mais ses préparatifs ont été entravés par la situation géopolitique. L'équipe a notamment manqué une réunion préparatoire obligatoire de la FIFA à Atlanta la semaine dernière, alimentant les spéculations sur un retrait complet. Alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirmait initialement avoir reçu des garanties de Washington quant à l'accueil de l'équipe, le discours de la Maison Blanche a depuis changé, présentant la présence des athlètes iraniens à Los Angeles et Seattle comme un risque sécuritaire important.
L'équipe Melli rejette l'avertissement de sécurité de Trump
L'équipe nationale iranienne a publié une déclaration sur son compte Instagram officiel afin de clarifier sa position. Le message disait : « La Coupe du monde est un événement historique et international, et son organe directeur est la FIFA, et non un individu ou un pays. L'équipe nationale iranienne a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur, grâce à sa force et aux victoires décisives remportées par les courageux fils de l'Iran. Il est certain que personne ne peut exclure l'équipe nationale iranienne de la Coupe du monde ; le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui détient simplement le titre de « pays hôte » sans être en mesure d'assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial. »
Il s'agissait d'une réfutation directe des commentaires précédents deTrump sur Truth Social, où il avait déclaré : « L'équipe nationale iranienne est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas que sa présence soit appropriée, pour sa propre vie et sa propre sécurité. »
Craintes sécuritaires dans les villes du groupe G
La réalité logistique du calendrier de l'Iran a accentué le sentiment d'appréhension qui entoure le programme des matchs. L'Iran a été placé dans le groupe G, qui comprend la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, et dont les matchs doivent se dérouler dans les villes très en vue de Los Angeles et Seattle. Son camp d'entraînement est prévu à Tucson, en Arizona, un endroit qui représente désormais un cauchemar pour les coordinateurs de la sécurité compte tenu des hostilités diplomatiques actuelles. La FIFA se trouve dans une situation sans précédent, tentant de maintenir la « neutralité » du sport alors que le dirigeant du pays hôte remet publiquement en question la sécurité d'un participant qualifié. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Doyanmali, a déjà exprimé ses doutes, déclarant que l'équipe nationale de son pays ne pourrait pas participer à la Coupe du monde 2026.
Une course contre le temps du tournoi
À l'approche du tournoi, la FIFA doit décider s'il faut préparer une équipe de remplacement ou si un lieu neutre pour les matchs de l'Iran constitue une alternative viable. Les joueurs de l'équipe Melli sont pris dans une impasse professionnelle ; bien qu'ils aient prouvé leur force sur le terrain, l'absence de leurs représentants lors des récentes réunions d'information de la FIFA suggère qu'un retrait officiel pourrait être imminent. Si l'Iran se retirait officiellement, cela pourrait avoir des répercussions sur les droits de diffusion et l'intégrité compétitive du groupe G. La communauté mondiale du football attend désormais la décision finale de Zurich, alors que le « pays hôte » et son invité le plus controversé restent dans une impasse dangereuse.
