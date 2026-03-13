L'Iran répond à Donald Trump après le fiasco de la Coupe du monde, suite au retrait de l'équipe nationale du tournoi en raison du conflit avec les États-Unis

L'équipe nationale iranienne a publié une déclaration sur son compte Instagram officiel afin de clarifier sa position. Le message disait : « La Coupe du monde est un événement historique et international, et son organe directeur est la FIFA, et non un individu ou un pays. L'équipe nationale iranienne a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur, grâce à sa force et aux victoires décisives remportées par les courageux fils de l'Iran. Il est certain que personne ne peut exclure l'équipe nationale iranienne de la Coupe du monde ; le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui détient simplement le titre de « pays hôte » sans être en mesure d'assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial. »

Il s'agissait d'une réfutation directe des commentaires précédents deTrump sur Truth Social, où il avait déclaré : « L'équipe nationale iranienne est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas que sa présence soit appropriée, pour sa propre vie et sa propre sécurité. »

