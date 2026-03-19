Goal.com
En direct
FBL-WC-2026-DRAWAFP

Traduit par

Coupe du monde 2026 : l'Iran va-t-il boycotter les États-Unis ? Infantino : « La FIFA ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques, nous continuerons à promouvoir la paix »

Le président de la FIFA ne se dit pas particulièrement inquiet du conflit au Moyen-Orient à l'approche de la Coupe du monde aux États-Unis

Le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis continue de faire parler de lui et touche de près le monde du football, étant donné que dans quelques mois débutera la Coupe du monde qui se déroulera justement en Amérique, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Il y a quelques jours à peine, le ministre iranien des Sports, Ahmad Donjamali,avait annoncé que l'Iran ne participerait pas à la compétition mondiale. Voici sa déclaration, en référence aux attaques des États-Unis et d'Israël qui ont entraîné la mort de l'ayatollah Khamenei : « Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, nous n'avons aucune intention de participer à la Coupe du monde ».

  • CHANGEMENT DE CAP

    Après les déclarations du ministre iranien, la FFIRI (Fédération iranienne de football) a toutefois fait volte-face : elle est revenue sur ses propos et a confirmé son intention de participer à la Coupe du monde, tout en demandant toutefois que les matchs se déroulent au Mexique. Le président de la FFIRI, Mehdi Taj, s'est ensuite montré catégorique sur la question et a également déclaré : « Nous nous préparerons pour la Coupe du monde. Nous boycotterons les États-Unis, mais pas la Coupe du monde ». Rappelons en effet qu'à l'heure actuelle, l'équipe nationale iranienne devrait disputer ses matchs de la phase de poules aux États-Unis.

    • Publicité

  • LES PAROLES D'INFANTINO

    Au vu de ces développements, le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne s'est pas montré particulièrement inquiet à l'approche de la Coupe du monde. Voici son commentaire lors d'un Conseil de la FIFA à Zurich : « La FIFA ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques, mais nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football et de la Coupe du monde de la FIFA pour jeter des ponts et promouvoir la paix, car nos pensées vont vers ceux qui souffrent à cause des guerres en cours. La FIFA souhaite que toutes les équipes participant à la Coupe du monde de la FIFA s'affrontent dans un esprit de fair-play et de respect mutuel. Nous avons un calendrier. Nous aurons bientôt la confirmation des 48 équipes participantes et nous voulons que la Coupe du monde de la FIFA se déroule comme prévu ».

Matchs Amicaux
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Belgique crest
Belgique
BEL