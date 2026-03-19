Coupe du monde 2026 : l'Iran va-t-il boycotter les États-Unis ? Infantino : « La FIFA ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques, nous continuerons à promouvoir la paix »

Le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis continue de faire parler de lui et touche de près le monde du football, étant donné que dans quelques mois débutera la Coupe du monde qui se déroulera justement en Amérique, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Il y a quelques jours à peine, le ministre iranien des Sports, Ahmad Donjamali,avait annoncé que l'Iran ne participerait pas à la compétition mondiale. Voici sa déclaration, en référence aux attaques des États-Unis et d'Israël qui ont entraîné la mort de l'ayatollah Khamenei : « Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, nous n'avons aucune intention de participer à la Coupe du monde ».