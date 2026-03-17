Coupe du monde 2026 : l’Iran fait profil bas et fait une énorme demande à la FIFA

L’idée peut surprendre. Pourtant, elle prend forme au fil des discussions. La délégation iranienne souhaite disputer ses rencontres de phase de groupes au Mexique plutôt qu’aux États-Unis, pays coorganisateur de la compétition.

Cette requête repose sur un contexte politique tendu. Le président de la Fédération, Mehdi Taj, a pris la parole pour clarifier la position de son pays.

« Étant donné que (le président américain Donald) Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux États-Unis », a indiqué le président de la Fédération iranienne de football sur le compte X de l'ambassade du pays au Mexique.

Dans la même communication, il précise la suite des démarches : « Nous sommes en négociations avec la FIFA pour que les matches de l'Iran à la Coupe du monde se déroulent au Mexique ».