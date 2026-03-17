À quelques mois de la Coupe du monde 2026, un dossier sensible émerge en coulisses. La Fédération iranienne de football échange actuellement avec la FIFA afin d’adapter le calendrier de sa sélection. L’objectif reste clair : participer au tournoi… sans passer par les États-Unis. Alors que des rumeurs d'un potentiel retrait de l'Iran ont émergé récemment, le pays compte bien être de la partie pour la grande messe du football.
Coupe du monde 2026 : l’Iran fait profil bas et fait une énorme demande à la FIFA
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Une demande officielle pour jouer au Mexique
L’idée peut surprendre. Pourtant, elle prend forme au fil des discussions. La délégation iranienne souhaite disputer ses rencontres de phase de groupes au Mexique plutôt qu’aux États-Unis, pays coorganisateur de la compétition.
Cette requête repose sur un contexte politique tendu. Le président de la Fédération, Mehdi Taj, a pris la parole pour clarifier la position de son pays.
« Étant donné que (le président américain Donald) Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux États-Unis », a indiqué le président de la Fédération iranienne de football sur le compte X de l'ambassade du pays au Mexique.
Dans la même communication, il précise la suite des démarches : « Nous sommes en négociations avec la FIFA pour que les matches de l'Iran à la Coupe du monde se déroulent au Mexique ».
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Une participation maintenue malgré les tensions
Malgré cette situation délicate, l’Iran ne compte pas renoncer à la compétition. La Confédération asiatique de football a d’ailleurs indiqué récemment ne recevoir aucun signal de retrait de la part de la sélection.
Le message reste donc cohérent : l’équipe veut jouer, mais dans des conditions jugées acceptables. Une ligne confirmée par les autorités diplomatiques iraniennes.
L’ambassadeur d’Iran au Mexique, Abolfazl Pasandideh, a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle, notamment « le manque de coopération du gouvernement américain dans la délivrance des visas et la fourniture de soutien logistique ».
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Un calendrier déjà fixé aux États-Unis
Sur le papier, le programme de l’Iran ne laisse pourtant aucune place au doute. La sélection figure dans le groupe G et doit évoluer aux États-Unis lors du premier tour.
Deux rencontres sont prévues à Los Angeles : face à la Nouvelle-Zélande le 15 juin, puis contre la Belgique le 21 juin. Le troisième match doit se tenir à Seattle contre l’Égypte, le 26 juin.
Ce calendrier pourrait donc être bouleversé si la FIFA accepte la demande iranienne. Rien n’est encore acté, mais le dossier attire déjà l’attention.
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Une décision attendue
Les discussions se poursuivent. D’un côté, une organisation internationale soucieuse de maintenir son programme. De l’autre, une sélection déterminée à défendre ses intérêts sans renoncer à la compétition. Le verdict pourrait avoir un impact bien plus large que le seul cas iranien.