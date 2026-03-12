Le président américain Donald Trump a suggéré à l'Iran de renoncer à participer à la Coupe du monde. « L'équipe nationale iranienne de football est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas qu'il soit approprié qu'elle y participe, compte tenu de sa propre vie et de sa sécurité », a écrit Trump jeudi sur le réseau social Truth Social.
Risque pour la sécurité ? Trump suggère à l'Iran de renoncer à la Coupe du monde
Quelques jours auparavant, selon le président de la FIFA Gianni Infantino, Trump avait assuré que l'Iran serait autorisé à participer à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet) malgré la guerre qui sévit actuellement au Proche-Orient. Trump avait souligné à Infantino que l'Iran était « le bienvenu ».
L'Iran laisse déjà entendre qu'il pourrait renoncer à participer à la Coupe du monde
L'échange entre Trump et Infantino, qui avait remis au président américain le tout premier Prix de la paix de la FIFA en marge du tirage au sort de la Coupe du monde en décembre, s'est déroulé dans un contexte de tensions croissantes au Proche-Orient. Celles-ci ont un impact de plus en plus important sur le sport international. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, et le président de la fédération, Mehdi Taj, avaient déjà laissé entendre récemment que l'Iran renoncerait à participer à la Coupe du monde.