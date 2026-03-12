Risque pour la sécurité ? Trump suggère à l'Iran de renoncer à la Coupe du monde

L'échange entre Trump et Infantino, qui avait remis au président américain le tout premier Prix de la paix de la FIFA en marge du tirage au sort de la Coupe du monde en décembre, s'est déroulé dans un contexte de tensions croissantes au Proche-Orient. Celles-ci ont un impact de plus en plus important sur le sport international. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, et le président de la fédération, Mehdi Taj, avaient déjà laissé entendre récemment que l'Iran renoncerait à participer à la Coupe du monde.