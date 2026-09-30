Kane a adressé des éloges particuliers à Gordon, soulignant à quel point le changement audacieux de l'attaquant vers Newcastle United a élevé l'ensemble de son jeu.

« Je pense que parfois, rejoindre un grand club comme celui-là vous donne davantage de confiance en vous, davantage de confiance », a déclaré l'ancien attaquant de Tottenham. « Vous avez le sentiment d'avoir votre place sur la plus grande scène et je pense qu'il a transposé cela dans ses performances avec l'Angleterre. »

Le capitaine de l'Angleterre a été très impressionné par l'approche décisive de Gordon dans le dernier tiers du terrain. Kane a ajouté : « Il a été exceptionnel contre l'Espagne samedi, et encore aujourd'hui il a fait la différence. Il cherchait toujours à aller de l'avant et à être celui qui nous ferait passer devant, et il a aussi signé une superbe finition. Trent lui a donné un joli ballon, mais ces finitions-là ne sont pas faciles et il l'a vraiment très bien prise. »

Le capitaine a également eu des mots bienveillants pour Alexander-Arnold, qui a obtenu sa première convocation en sélection depuis juin 2025 à la suite d'une crise de blessures tombée au bon moment. « Trent est exceptionnel », a souligné Kane. « Sa qualité de centre, sa gamme de passes, ses centres, mais aussi aujourd'hui défensivement, il a été exceptionnel. Trent doit simplement garder la tête baissée et continuer à travailler dur. »



