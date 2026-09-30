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« À sa place sur la plus grande scène » : Harry Kane affirme que le transfert à Barcelone a transformé Anthony Gordon, « capable de faire la différence », en superstar de l'Angleterre
Gordon et Alexander-Arnold inspirent la victoire de l’Angleterre à Prague
L’Angleterre a rebondi après une défaite chaotique 3-2 contre l’Espagne pour décrocher une victoire cruciale en Ligue des nations mardi. L’équipe de Thomas Tuchel a profité d’un carton rouge reçu par Pavel Sulc en première période pour battre avec assurance la Tchéquie 2-0.
Gordon a ouvert le score peu après la pause, de la tête, sur un centre au millimètre du défenseur du Real Madrid Trent Alexander-Arnold. L’attaquant de Barcelone traverse une période de forme exceptionnelle sous les ordres de Tuchel, lui qui a désormais marqué lors de ses trois dernières sorties internationales.
Kane a ensuite doublé la mise pour assurer les trois points aux visiteurs. Cette victoire a mis en lumière l’influence grandissante du contingent anglais de Liga, avec un Gordon particulièrement brillant après son transfert estival très médiatisé de 70 M€ (60 M£) vers la Catalogne.
- Branislav Racko
Kane salue Gordon, « faiseur de différence », après son transfert à Barcelone
Kane a adressé des éloges particuliers à Gordon, soulignant à quel point le changement audacieux de l'attaquant vers Newcastle United a élevé l'ensemble de son jeu.
« Je pense que parfois, rejoindre un grand club comme celui-là vous donne davantage de confiance en vous, davantage de confiance », a déclaré l'ancien attaquant de Tottenham. « Vous avez le sentiment d'avoir votre place sur la plus grande scène et je pense qu'il a transposé cela dans ses performances avec l'Angleterre. »
Le capitaine de l'Angleterre a été très impressionné par l'approche décisive de Gordon dans le dernier tiers du terrain. Kane a ajouté : « Il a été exceptionnel contre l'Espagne samedi, et encore aujourd'hui il a fait la différence. Il cherchait toujours à aller de l'avant et à être celui qui nous ferait passer devant, et il a aussi signé une superbe finition. Trent lui a donné un joli ballon, mais ces finitions-là ne sont pas faciles et il l'a vraiment très bien prise. »
Le capitaine a également eu des mots bienveillants pour Alexander-Arnold, qui a obtenu sa première convocation en sélection depuis juin 2025 à la suite d'une crise de blessures tombée au bon moment. « Trent est exceptionnel », a souligné Kane. « Sa qualité de centre, sa gamme de passes, ses centres, mais aussi aujourd'hui défensivement, il a été exceptionnel. Trent doit simplement garder la tête baissée et continuer à travailler dur. »
L’évolution tactique porte ses fruits alors que Kane se rapproche encore un peu plus de l’histoire
La forme internationale étincelante de Gordon s’inscrit dans une démarche personnelle visant à redéfinir son identité footballistique. L’attaquant avait auparavant reconnu se sentir injustement cantonné à l’étiquette de simple sprinteur en Premier League, ce qui a motivé son départ pour Barcelone afin de mettre en avant son intelligence tactique. Ses prestations décisives à la création avec l’Angleterre laissent penser que ce pari espagnol porte déjà ses fruits.
Dans le même temps, Kane vise lui aussi une part d’histoire. L’attaquant aux 87 buts se rapproche du record absolu de sélections de Peter Shilton, fixé à 125 capes, tout en continuant inexorablement à se rapprocher de la barre des 100 buts en sélection.
« Je n’aime pas trop me projeter, mais bien sûr, ça se rapproche, a déclaré la superstar du Bayern Munich au sujet de sa quête des 100 buts. Vous savez, 100 buts pour l’équipe nationale, ce serait quelque chose de spécial, sans aucun doute. J’ai l’impression que c’était encore hier que j’ai battu le record, et j’étais en Italie pour inscrire celui-là. »
- Getty Images Sport
En vue du test contre la Croatie
L’Angleterre reprendra son exigeant calendrier de quatre matches de Ligue des nations avec un déplacement délicat en Croatie ce samedi. L’équipe de Tuchel rentrera ensuite à domicile pour recevoir la Tchéquie à Wembley mardi prochain.
Avec Gordon et Alexander-Arnold qui ont saisi leur chance, le sélectionneur de l’Angleterre fait face à un casse-tête bienvenu au moment de faire ses choix. Le duo de Liga espère que sa connexion décisive à Prague suffira à consolider sa place de titulaire pour cette prochaine double confrontation.
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