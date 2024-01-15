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1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
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2New England Revolution crestNew England Revolution26144845331246
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3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
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4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
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5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739
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MLS Ouest

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
V
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2Houston Dynamo FC crestHouston Dynamo FC2613583430444
N
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3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
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4FC Dallas crestFC Dallas2612864942744
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5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
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