Wexford Overview

Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto per acquistare Alisson Santos a titolo definitivo dallo Sporting. L'intuizione di Manna a gennaio si è rivelata decisiva per conquistare il posto in Champions League.
Dopo le accuse mosse da De Bruyne a Conte dal ritiro del Belgio è arrivata la replica del vice Stellini, che attacca il giocatore e fa un paragone con Modric: "Lui non ha criticato dirigenza e allenatore".
Lo sfogo di De Bruyne dopo la stagione trascorsa con Conte conferma un rapporto difficile tra i due. Ma neanche il cambio in panchina e l'arrivo di Allegri potrebbe bastare per convincerlo a restare al Napoli.