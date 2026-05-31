Wexford Overview

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Wexford

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남아공 D1 crest남아공 D1

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Inter crestInter38276589355487
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2Napoli crestNapoli38237858362276
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3Roma crestRoma382341159312873
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4Como crestComo382011765293671
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5Milan crestMilan382010853351870
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