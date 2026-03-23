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William Saliba desiste da convocação para a seleção francesa apenas um dia após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup
Golpe para a seleção francesa
Após um fim de semana exaustivo em Wembley, a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou que Saliba não participaria dos prestigiosos amistosos da seleção nacional contra o Brasil e a Colômbia. Apesar de ter disputado a final da copa do Arsenal, perdida para o City no domingo, exames médicos revelaram que o zagueiro vem enfrentando “dores recorrentes no tornozelo esquerdo”. A equipe médica da FFF determinou que o problema requer tratamento imediato e um período de repouso obrigatório de pelo menos 10 dias. Como resultado, Saliba permanecerá em London Colney para reabilitação, em vez de se juntar à seleção de 27 jogadores de Didier Deschamps para a turnê norte-americana.
A primeira convocação
A ausência de Saliba abriu caminho para que Lacroix recebesse sua primeira convocação para a seleção principal. O zagueiro de 25 anos tem se destacado no Palace de Oliver Glasner nesta temporada, acumulando 43 partidas em todas as competições. Sua convocação representa uma recompensa significativa por sua regularidade na Premier League e lhe oferece uma oportunidade de última hora de disputar uma vaga na seleção francesa definitiva para a Copa do Mundo deste verão.
Lacroix tem sua grande chance
Saliba tem sido titular constante da seleção francesa desde que estreou contra a Costa do Marfim, em março de 2022, acumulando 31 partidas pela seleção nesse período. No entanto, lesões recorrentes têm, ocasionalmente, prejudicado seu desempenho na cena internacional. Para Deschamps, esses amistosos contra os Estados Unidos servem como preparação vital para a Copa do Mundo de 2026, onde a França disputará o Grupo I ao lado da Noruega e do Senegal. Com o torneio se aproximando, a comissão técnica está empenhada em avaliar a profundidade da defesa, e a desistência de Saliba permite que a equipe técnica observe a integração de Lacroix contra adversários sul-americanos de elite.
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Os preparativos da França para a turnê pelos EUA continuam
A França viajará para enfrentar o Brasil em Massachusetts no dia 26 de março, antes de enfrentar a Colômbia em Maryland três dias depois. Esses jogos de alta intensidade provavelmente serão um batismo de fogo para Lacroix, que precisa se adaptar rapidamente às exigências táticas de Deschamps. O sucesso nesses amistosos poderia fazer com que o jogador do Palace ultrapassasse outros zagueiros reservas na hierarquia da seleção, enquanto os Bleus buscam finalizar seus planos para a glória mundial na América do Norte.