William Saliba desiste da convocação para a seleção francesa apenas um dia após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup

Após um fim de semana exaustivo em Wembley, a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou que Saliba não participaria dos prestigiosos amistosos da seleção nacional contra o Brasil e a Colômbia. Apesar de ter disputado a final da copa do Arsenal, perdida para o City no domingo, exames médicos revelaram que o zagueiro vem enfrentando “dores recorrentes no tornozelo esquerdo”. A equipe médica da FFF determinou que o problema requer tratamento imediato e um período de repouso obrigatório de pelo menos 10 dias. Como resultado, Saliba permanecerá em London Colney para reabilitação, em vez de se juntar à seleção de 27 jogadores de Didier Deschamps para a turnê norte-americana.