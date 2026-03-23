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Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

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A redenção ainda não lhe foi concedida: Ricardo Pepi continua sendo, por enquanto, um fracasso histórico de transferência da Bundesliga

Aos 18 anos, Ricardo Pepi simplesmente ainda não estava maduro o suficiente para a Bundesliga. Entretanto, o atacante decolou — mas uma transferência de 40 milhões de euros fracassou na reta final.

"Tenho um sonho: quero jogar a Liga dos Campeões com o Augsburg." Com essa frase, Ricardo Pepi, então com 18 anos — e pelo qual até mesmo o FC Bayern de Munique teria demonstrado interesse —, estabeleceu em janeiro de 2022 metas nada modestas com seu novo clube.

Como se não bastasse a quantia astronômica de 16 milhões de euros paga pelo FC Augsburg (até hoje um recorde do clube) e o fato de que o então diretor esportivo do Augsburg, Stefan Reuter, já havia comparado o artilheiro a um certo Robert Lewandowski: A apresentação e a fase inicial de Pepi no clube da cidade dos Fugger geraram um brilho único e sem precedentes – brilho esse que acabou sendo excessivo.


  • FC Augsburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Pouco tempo depois da transferência de “El Tren”, como era conhecido Pepi no início, uma citação absurda começou a circular nas redes sociais: Markus Weinzierl, então técnico do Augsburg, teria mijado no americano como forma de cumprimento após um treino no chuveiro, alegando que isso simplesmente fazia parte da tradição local. Posteriormente, o FC Augsburg se pronunciou nas redes sociais sobre a suposta citação e classificou a notícia como “Fake!”.

    “Eu simplesmente ri. Foram meus companheiros de equipe que me mostraram. Eles perguntaram: ‘Isso é verdade?’ Eu apenas respondi que eles deveriam saber que não poderia ser verdade. Afinal, a gente convive todos os dias”, explicou Pepi mais tarde sobre sua reação bem-humorada a essas notícias falsas.

    Logo ficou claro: a relação entre o texano e o Augsburg se tornaria o mal-entendido mais caro da história do clube. Pressão excessiva, pouca experiência contra adversários fisicamente fortes, como os da Bundesliga, e pouca capacidade de finalização do ex-jogador do FC Dallas fizeram com que o “Ricardo-Hype-Train” perdesse velocidade rapidamente.

    Após 16 partidas pelo FCA sem gols e sem assistências, todas as partes puxaram o freio de emergência e Pepi foi emprestado no verão de 2022.

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  • FBL-NED-EINDHOVEN-TWENTEAFP

    Pepi estava prestes a ser transferido para o FC Fulham

    Hoje, quase quatro anos depois, quase houve uma espécie de final feliz tardio para o Augsburg: na semana passada, Pepi estava prestes a assinar uma mega transferência para a Premier League. Em princípio, o PSV e o Fulham estavam de acordo. 36 milhões de euros, mais bônus, deveriam ser pagos ao clube de Eindhoven como valor de transferência. Ele passou com sucesso nos exames médicos em Londres.

    O contexto: após seu empréstimo em 2022 ao FC Groningen, que rendeu meio milhão de euros ao FCA, Pepi passou a demonstrar cada vez mais na Eredivisie holandesa as habilidades que lhe são atribuídas. “Ele tem um ego interior, garra e um egoísmo para marcar gols”, explicou certa vez Luchi Gonzalez, que já treinou o atacante no FC Dallas. “Mas fora de campo, ele se mostra tão calmo, autoconfiante e maduro. Ele apoia a equipe – sempre. E isso é o que há de mais bonito nesse garoto.” O texano marcou 13 gols em 31 jogos pelo Groningen, o que resultou na saída da Bundesliga e em uma transferência de 11 milhões de euros para o PSV.

    Embora Pepi tenha sido repetidamente prejudicado por lesões, ele se estabeleceu rapidamente em Eindhoven, realizou seu sonho de jogar na Liga dos Campeões e marcou 13 gols (2 assistências) em 27 partidas em todas as competições na temporada atual. A participação na Copa do Mundo em casa com os EUA parece estar ao seu alcance – e, na verdade, a transferência para a Premier League logo em seguida.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    O FC Augsburg teria recebido uma parte dos lucros da transferência de Pepi

    Mas, por enquanto, isso não vai rolar. O PSV desistiu no fim de semana e cancelou a transferência do Pepi pouco antes de ela ser concretizada. Embora Eindhoven e o Fulham estivessem de acordo em muitos detalhes, não houve consenso sobre o momento do anúncio da transferência. Os Cottagers supostamente queriam adiá-lo para poderem dar marcha atrás caso o atacante se lesionasse.

    O diretor esportivo do PSV, Earnest Stewart, confirmou no sábado: “A questão de quando a responsabilidade pelo jogador seria transferida foi um ponto importante. Embora tenhamos nos aproximado um pouco, ainda estávamos muito distantes.” O compatriota de Pepi acrescentou: “Ricardo queria muito essa transferência. No fundo, é para o Ricardo que isso é mais frustrante. É claro que estamos felizes por manter um bom atacante em nosso clube.”

    Stewart enfatizou que Pepi “não guarda rancor” contra o clube holandês de ponta. No entanto, ele não quis descartar uma transferência em um momento posterior: “Isso nunca se deve fazer. Se um jogador puder fazer uma boa transferência e isso também for bom para o clube, então faremos.”

    Uma transferência em condições semelhantes certamente seria do interesse do FC Augsburg. De acordo com o jornal Bild, uma cláusula contratual de participação na revenda de 20% do valor da transferência deve ser acionada assim que este ultrapassar 11 milhões de euros. Assim, o Augsburg teria obtido receitas superiores a 3,5 milhões de euros, e as transferências do centroavante teriam se tornado, para o FCA, quase um jogo de soma zero.

  • As transferências recordes do FC Augsburg


    Nome (Cargo)

    Valor da transferência em milhões de euros

    Clube de origem

    Ricardo Pepi (ST)

    16

    FC Dallas

    Martin Hinteregger (Z)

    10,5

    RB Salzburg

    Tomas Koubek (G)

    7,5

    Stade Rennes

    Niklas Dorsch (meio-campista)

    7

    KAA Gent

    Felix Uduokhai

    7

    VfL Wolfsburg

    Fabian Rieder

    7

    Stade Rennes