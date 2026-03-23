A redenção ainda não lhe foi concedida: Ricardo Pepi continua sendo, por enquanto, um fracasso histórico de transferência da Bundesliga

Mas, por enquanto, isso não vai rolar. O PSV desistiu no fim de semana e cancelou a transferência do Pepi pouco antes de ela ser concretizada. Embora Eindhoven e o Fulham estivessem de acordo em muitos detalhes, não houve consenso sobre o momento do anúncio da transferência. Os Cottagers supostamente queriam adiá-lo para poderem dar marcha atrás caso o atacante se lesionasse.

O diretor esportivo do PSV, Earnest Stewart, confirmou no sábado: “A questão de quando a responsabilidade pelo jogador seria transferida foi um ponto importante. Embora tenhamos nos aproximado um pouco, ainda estávamos muito distantes.” O compatriota de Pepi acrescentou: “Ricardo queria muito essa transferência. No fundo, é para o Ricardo que isso é mais frustrante. É claro que estamos felizes por manter um bom atacante em nosso clube.”

Stewart enfatizou que Pepi “não guarda rancor” contra o clube holandês de ponta. No entanto, ele não quis descartar uma transferência em um momento posterior: “Isso nunca se deve fazer. Se um jogador puder fazer uma boa transferência e isso também for bom para o clube, então faremos.”

Uma transferência em condições semelhantes certamente seria do interesse do FC Augsburg. De acordo com o jornal Bild, uma cláusula contratual de participação na revenda de 20% do valor da transferência deve ser acionada assim que este ultrapassar 11 milhões de euros. Assim, o Augsburg teria obtido receitas superiores a 3,5 milhões de euros, e as transferências do centroavante teriam se tornado, para o FCA, quase um jogo de soma zero.