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Igor Tudor está de luto após a trágica revelação de que o técnico do Tottenham soube da morte de seu pai logo após a derrota para o Nottingham Forest
O pai de Tudor faleceu tragicamente
A última derrota do Tottenham, por 3 a 0 para o Nottingham Forest, deixou os torcedores indignados, já que coloca em sério risco a permanência do clube na primeira divisão. Esse resultado aumentou significativamente os temores de rebaixamento dos Spurs, com o time do norte de Londres passando agora pela pior fase estatística em 91 anos, após 13 partidas sem vencer no campeonato. Embora Tudor tenha permanecido na linha lateral durante toda a partida, o sportske novosti, em sua Croácia natal, relata que ele recebeu a notícia devastadora da morte de seu pai, Mario, imediatamente após o apito final. O clube confirmou posteriormente que o técnico não cumpriria suas obrigações com a imprensa após a partida devido a um luto na família.
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O assistente assume o comando
Substituindo o técnico principal, Saltor falou com grande emoção sobre o impacto pessoal que a situação teve sobre Tudor. “É um problema familiar pessoal e, obviamente, é um momento difícil para ele”, disse ele aos repórteres. Apesar do resultado desanimador da partida, Saltor tentou manter um clima de união dentro do grupo. Ele acrescentou: “Sentimos o apoio de todos no clube e estamos focados apenas em como podemos ajudar os jogadores. O que me dá confiança? Os dois últimos jogos, contra o Liverpool e o Atlético de Madrid, e o primeiro tempo de hoje. Deveríamos estar, no mínimo, ganhando por 1 a 0. Neste momento, cada pequeno detalhe está contra nós; trata-se de reverter essa situação, e é isso que nos dá confiança.”
Spurs em queda livre
Desde que Tudor substituiu Thomas Frank em fevereiro, o esperado “efeito de renovação” não se concretizou, com o croata conquistando apenas um ponto em seus cinco jogos no campeonato. Essa sequência desastrosa fez com que o Spurs caísse para a 17ª posição na tabela da Premier League, deixando-o a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Esse panorama sombrio representa a menor pontuação do clube nesta fase de uma campanha na primeira divisão desde a temporada 1914-15, destacando a magnitude da crise que atualmente assola o norte de Londres.
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Um ponto de virada decisivo
O Tottenham entra agora em um intervalo crucial de três semanas devido à pausa para os jogos internacionais e à sua recente eliminação da FA Cup, o que dá a Tudor um tempo para se recompor enquanto a diretoria do clube avalia seu futuro. Ao retornar, a equipe enfrenta uma sequência exaustiva de sete jogos para evitar o rebaixamento, começando com uma viagem a Sunderland e um confronto em casa contra o Brighton. Com jogos fora de casa de alto risco contra o Chelsea e o Aston Villa ainda por vir, o Spurs precisa encontrar uma maneira de quebrar sua sequência sem vitórias em 2026 ou enfrentar a perspectiva muito real de disputar a Championship.
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