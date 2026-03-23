Igor Tudor está de luto após a trágica revelação de que o técnico do Tottenham soube da morte de seu pai logo após a derrota para o Nottingham Forest

Substituindo o técnico principal, Saltor falou com grande emoção sobre o impacto pessoal que a situação teve sobre Tudor. “É um problema familiar pessoal e, obviamente, é um momento difícil para ele”, disse ele aos repórteres. Apesar do resultado desanimador da partida, Saltor tentou manter um clima de união dentro do grupo. Ele acrescentou: “Sentimos o apoio de todos no clube e estamos focados apenas em como podemos ajudar os jogadores. O que me dá confiança? Os dois últimos jogos, contra o Liverpool e o Atlético de Madrid, e o primeiro tempo de hoje. Deveríamos estar, no mínimo, ganhando por 1 a 0. Neste momento, cada pequeno detalhe está contra nós; trata-se de reverter essa situação, e é isso que nos dá confiança.”