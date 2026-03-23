O Tottenham está pronto para aproveitar a “oportunidade perfeita” para demitir Igor Tudor após a humilhante derrota para o Nottingham Forest

De acordo com o Football Insider, o clima no Tottenham Hotspur Stadium passou de um otimismo cauteloso para o desespero após a goleada sofrida no fim de semana. Apesar do empate resistente contra o Liverpool e da vitória que renovou a confiança sobre o Atlético de Madrid no início da semana, a goleada sofrida contra o Forest parece ter tornado a posição de Tudor insustentável. As estatísticas são desanimadoras; desde sua contratação, Tudor conseguiu apenas uma vitória e um empate em sete partidas, sofrendo cinco derrotas enquanto sua equipe sofreu 20 gols. Este último revés marca apenas a terceira vez na história da Premier League que o Spurs perde em casa por três ou mais gols para um time que começou o dia entre os quatro últimos colocados.



