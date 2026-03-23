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O Tottenham está pronto para aproveitar a “oportunidade perfeita” para demitir Igor Tudor após a humilhante derrota para o Nottingham Forest
O governo interino chega ao limite
De acordo com o Football Insider, o clima no Tottenham Hotspur Stadium passou de um otimismo cauteloso para o desespero após a goleada sofrida no fim de semana. Apesar do empate resistente contra o Liverpool e da vitória que renovou a confiança sobre o Atlético de Madrid no início da semana, a goleada sofrida contra o Forest parece ter tornado a posição de Tudor insustentável. As estatísticas são desanimadoras; desde sua contratação, Tudor conseguiu apenas uma vitória e um empate em sete partidas, sofrendo cinco derrotas enquanto sua equipe sofreu 20 gols. Este último revés marca apenas a terceira vez na história da Premier League que o Spurs perde em casa por três ou mais gols para um time que começou o dia entre os quatro últimos colocados.
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Mínimos históricos causam pânico nas salas de reunião
Embora o clube inicialmente esperasse que Tudor conduzisse o time até o final da temporada, a ameaça de rebaixamento forçou uma reavaliação. A pontuação atual de 30 pontos em 31 jogos iguala o pior desempenho de todos os tempos do Tottenham nesta fase de uma temporada da primeira divisão, um recorde que remonta à temporada de 1914-15. Fontes do Football Insider indicam que as discussões internas já estão “acelerando”, já que a diretoria pretende usar a pausa de duas semanas no campeonato nacional para nomear um substituto. O ex-CEO do Everton, Keith Wyness, aparentemente sugeriu que Roberto De Zerbi continua sendo o principal candidato devido à sua comprovada experiência na Premier League, embora ex-treinadores do clube, incluindo Harry Redknapp e Glenn Hoddle, também tenham sido mencionados em relação a uma missão de resgate de curto prazo.
A busca por uma solução definitiva
O principal dilema da diretoria do Spurs é saber se um candidato de primeira linha como De Zerbi estaria disposto a assumir uma equipe em meio a uma disputa acirrada contra o rebaixamento nesta fase avançada da temporada. Embora os planos iniciais apontassem para uma contratação no verão, a realidade de estar apenas um ponto à frente do West Ham, que ocupa a 18ª posição, alterou o cronograma. Acredita-se que o clube esteja em negociações ativas com vários candidatos, mas um compromisso final de longo prazo pode depender da capacidade da equipe de garantir sua permanência na Premier League. Por enquanto, o foco continua sendo encontrar alguém capaz de conter a decadência defensiva que levou a equipe à beira dos três últimos colocados.
- AFP
A batalha contra o rebaixamento se aproxima
A pausa para os jogos internacionais oferece uma janela de oportunidade crucial para que a diretoria possa nomear um sucessor antes do início da reta final da Premier League no mês que vem. Um calendário desafiador aguarda o time do norte de Londres, que vem enfrentando dificuldades, com partidas fora de casa de alto risco contra o Sunderland e o Wolves, emoldurando um confronto crucial em casa contra o Brighton no dia 18 de abril. Quem quer que assuma o comando terá de garantir resultados imediatos para conter a decadência defensiva e evitar uma queda catastrófica para a Championship.
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