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O jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, de 16 anos, deveria ser convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo? O ex-jovem astro Michael Owen responde à pergunta: “É muito cedo”
Dowman está fazendo história, assim como Owen fez no passado
Owen surgiu com força total no Liverpool em maio de 1997, ao marcar seu primeiro gol pela equipe na estreia pelos Reds, em um confronto da Premier League contra o Wimbledon. Pouco mais de um ano depois, ele conquistou a Copa do Mundo aos 18 anos — tornando-se o jogador mais jovem da Inglaterra a estrear naquela competição —, antes de abrir o placar no torneio contra a Romênia e marcar um gol espetacular na dramática partida das oitavas de final contra a Argentina.
Owen, que viria a se tornar vencedor da Bola de Ouro, já tinha uma temporada completa de futebol profissional em seu currículo antes de pisar no maior palco do esporte. Dowman, que completou apenas 16 anos na véspera de Ano Novo, ainda não está nessa posição. Ele disputou apenas sete partidas pelo Arsenal — sendo três como reserva na Premier League.
Ele fez história ao se tornar o artilheiro mais jovem da divisão, com um impressionante gol em contra-ataque contra o Everton que reescreveu os livros de história. Seu potencial é evidente para todos, e já há sugestões de que ele poderia ser aceleradamente incluído nos planos de Tuchel para a Inglaterra.
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Decisão acertada ou prematura? A opinião de Owen sobre a convocação de Dowman para a seleção inglesa
Será essa a decisão certa ou uma tomada prematuramente para um jovem que, por enquanto, continua fazendo parte do elenco sub-19 dos Young Lions? Owen — embaixador oficial no Reino Unido do Casino.org, um site de comparação confiável que destaca os melhores cassinos online para jogadores britânicos — disse ao GOAL quando confrontado com essa questão: “Se eles forem bons o suficiente, então, sim, eu não teria nenhum problema.
“Obviamente, dizer apenas que são bons o suficiente é uma coisa, mas isso envolve uma série de outros fatores que precisam ser avaliados. Ele já conquistou o suficiente? Ele já fez o suficiente? Bem, definitivamente ainda não. Quero dizer, você está falando se ele vai entrar no lugar de um [Bukayo] Saka, um [Phil] Foden, um [Jude] Bellingham ou um Anthony Gordon? Você está falando de jogadores que têm várias, várias temporadas, várias provas.
“Max Dowman, o que ele jogou? Três partidas na Premier League, entrando como reserva. Ele teria que basicamente começar praticamente todas as partidas daqui até o final da temporada e arrasar em tudo para que você pudesse justificar que ele passe à frente do que é provavelmente a parte mais forte do nosso time nessas áreas de ataque pelas laterais.
“Então, eu diria que, por mais que eu seja um grande admirador e esteja animado para ver a carreira fantástica que ele pode ter, provavelmente — com base em todas as evidências que nos foram apresentadas — ainda é um pouco cedo.”
Outros que estão à frente de Dowman na hierarquia
Quando questionado mais a fundo sobre se uma decisão surpreendente em relação a Dowman poderia ser vista como um desrespeito aos esforços de jogadores mais experientes — como o capitão do West Ham, Jarrod Bowen, e o ponta do Newcastle, Jacob Murphy, que ainda aguarda sua primeira convocação —, Owen acrescentou: “Este é um jogo cruel. A vida pode ser cruel. Se alguém é melhor do que o outro ou se alguém nos dá mais chances de ganhar uma Copa do Mundo do que outra pessoa, então receio que seja por isso que os treinadores recebem salários altos: para tomar essas grandes decisões. Portanto, não vejo problema nisso em muitos aspectos.
“Mas, se os jogadores que você mencionou fossem bem medíocres, aí você poderia dizer: ‘bem, quer saber, não vamos ganhar com fulano e fulano de qualquer jeito — eles são medíocres, então vale a pena arriscar’. Aí eu entendo. Mas jogadores como o Jarrod Bowen, quer dizer, ele é simplesmente excepcional. Eu defenderia com unhas e dentes a escalação de alguém como o Jarrod Bowen. Acho que ele é bom assim. Se eu não o colocasse como titular, procuraria colocá-lo em campo. E depois você tem jogadores como o Saka na posição do Dowman, e outros.
“Para alguém que jogou apenas alguns jogos, todos saindo do banco, ele teria que ser titular em praticamente todos os jogos do Arsenal, arrasar de vez, e aí você pensaria: ‘Nossa, temos que arriscar, temos que escalá-lo’. Então, da forma como as coisas estão, eu não o escalaria. Mas, como eu disse, isso não é uma crítica a ele. Estou muito animado para acompanhar a carreira dele. É um começo maravilhoso, obviamente, mas ainda é muito, muito, muito cedo.”
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Contrato profissional: Futuro promissor para a jovem estrela Dowman
Diz-se que o Arsenal tem um acordo pré-contratual com Dowman, formado na academia de Hale End, que lhe permitirá assinar um contrato profissional quando completar 17 anos, no final deste ano.
Até lá, ele deverá ter acumulado bastante tempo de jogo na Premier League, além de ter atuado em competições nacionais e na Liga dos Campeões, mas ainda não se sabe se terá conquistado o reconhecimento na seleção principal.