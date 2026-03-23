O jovem prodígio do Arsenal, Max Dowman, de 16 anos, deveria ser convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo? O ex-jovem astro Michael Owen responde à pergunta: “É muito cedo”

Quando questionado mais a fundo sobre se uma decisão surpreendente em relação a Dowman poderia ser vista como um desrespeito aos esforços de jogadores mais experientes — como o capitão do West Ham, Jarrod Bowen, e o ponta do Newcastle, Jacob Murphy, que ainda aguarda sua primeira convocação —, Owen acrescentou: “Este é um jogo cruel. A vida pode ser cruel. Se alguém é melhor do que o outro ou se alguém nos dá mais chances de ganhar uma Copa do Mundo do que outra pessoa, então receio que seja por isso que os treinadores recebem salários altos: para tomar essas grandes decisões. Portanto, não vejo problema nisso em muitos aspectos.

“Mas, se os jogadores que você mencionou fossem bem medíocres, aí você poderia dizer: ‘bem, quer saber, não vamos ganhar com fulano e fulano de qualquer jeito — eles são medíocres, então vale a pena arriscar’. Aí eu entendo. Mas jogadores como o Jarrod Bowen, quer dizer, ele é simplesmente excepcional. Eu defenderia com unhas e dentes a escalação de alguém como o Jarrod Bowen. Acho que ele é bom assim. Se eu não o colocasse como titular, procuraria colocá-lo em campo. E depois você tem jogadores como o Saka na posição do Dowman, e outros.

“Para alguém que jogou apenas alguns jogos, todos saindo do banco, ele teria que ser titular em praticamente todos os jogos do Arsenal, arrasar de vez, e aí você pensaria: ‘Nossa, temos que arriscar, temos que escalá-lo’. Então, da forma como as coisas estão, eu não o escalaria. Mas, como eu disse, isso não é uma crítica a ele. Estou muito animado para acompanhar a carreira dele. É um começo maravilhoso, obviamente, mas ainda é muito, muito, muito cedo.”