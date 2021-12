Zenit sinaliza com proposta de R$ 70 milhões por Arthur Cabral

O Zenit, da Rússia, é mais um clube a tentar a contratação de Arthur Cabral no mercado da bola. O clube prepara uma proposta de 11 milhões de euros (R$ 70,42 milhões na cotação atual) fixos, com a possibilidade de pagamento de mais três milhões de euros (R$ 19,2 milhões) por variáveis pela aquisição do atacante. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.

O agente do jogador, Paulo Pitombeira, é o responsável pela condução das conversas nos bastidores. O empresário discute diretamente com os dirigentes do clube russo a situação envolvendo Arthur Cabral. O papo acontece desde a janela de transferências passada da Europa.

O valor, contudo, ainda está abaixo do que é solicitado pelo Basel, da Suíça. O clube deseja 15 milhões de euros (R$ 96,02 milhões) à vista para negociar o centroavante no mercado da bola.

O único clube que sinalizou com a intenção de atender à solicitação do Basel é o Newcastle, da Inglaterra. Entretanto, as conversas com os britânicos ainda não avançaram no mercado da bola.

O Barcelona está disposto a pagar o valor pedido pelo Basel, mas deseja desembolsar o montante em três prestações idênticas de 5 milhões de euros (R$ 31,98 milhões na cotação atual). A forma de pagamento não agrada à cúpula suíça. Deco foi o responsável por se reunir com os agentes do jogador.

O West Ham também tem interesse na aquisição do atacante. Entretanto, não apresentou uma proposta formal para a sua compra no próximo mercado da bola.

Arthur Cabral tem contrato com o clube suíço até julho de 2023. O atacante de 23 anos é visto como um nome de destaque no Basel. Nesta temporada europeia, ele soma 29 partidas, com 27 gols anotados e cinco assistências.

Yuri Alberto na mira

Além de Arthur Cabral, outro centroavante brasileiro está na mira do Zenit, da Rússia. Yuri Alberto, hoje no Inter, surge como opção para o clube europeu. Os dirigentes russos já comunicaram ao estafe do atleta de 20 anos que têm o desejo de pagar cerca de 15 milhões de euros (R$ 96,02 milhões) por sua contratação. Ainda não foi feita uma proposta oficial para tirá-lo do Beira-Rio. O Colorado, contudo, exige cerca de 25 milhões de euros (R$ 159,92 milhões) para liberá-lo. As exigências dos gaúchos podem se tornar um impasse para a negociação.