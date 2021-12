Zenit prepara oferta de R$ 96 milhões por Yuri Alberto, mas Inter veta saída

O Zenit, da Rússia, prepara uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 96,04 milhões na cotação atual) pela contratação de Yuri Alberto, atualmente no Internacional. O clube gaúcho não pretende liberar o jogador no mercado da bola por menos de 25 milhões de euros (R$ 160,04 milhões), conforme apurado pela GOAL.

Os russos ainda não enviaram o documento que confirma os números, mas já assinalaram o interesse em formalizar a oferta ao estafe do atacante. A ideia é que haja gatilhos que elevem o valor a 18 milhões de euros (R$ 115,25 milhões na cotação atual) — os objetivos determinados são tratados em sigilo.

Inter e empresários de Yuri Alberto ainda não receberam a proposta pela saída do atleta no mercado da bola. A diretoria colorada, porém, não tem interesse em liberar o jogador após a saída de Vinícius Mello.

O presidente do clube, Alessandro Barcellos, disse que a venda de Vinicius Mello vai ajudar a atingir a meta estabelecida pelo departamento financeiro e também deve garantir a permanência do centroavante Yuri Alberto por toda a temporada de 2022.

"É importante destacar que com esta meta sendo atingida, com a venda do Vinicius Mello, a gente pode manter o Yuri Alberto, que é o nosso principal ativo do clube por toda a temporada de 2022. Não vamos ser obrigados a vender no meio do ano que vem. É preciso também dizer que se vier uma proposta irrecusável de um valor justo aí a gente precisa avaliar", destacou o presidente colorado Alessandro Barcellos.

Além do Zenit, da Rússia, outros dois clubes já demonstraram interesse na contratação de Yuri Alberto: o Arsenal, da Inglaterra, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Yuri Alberto tem contrato com o Internacional até 31 de julho de 2025. O centroavante é visto como um dos principais ativos do clube do Beira-Rio.

O atleta de 20 anos participou de 55 partidas do time nesta temporada, com 19 gols marcados e quatro assistências.