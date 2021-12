Newcastle entra em disputa com Barcelona e West Ham por Arthur Cabral

O Newcastle, da Inglaterra, é mais um interessado em contar com o atacante Arthur Cabral no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. Os ingleses fizeram contato com o estafe do jogador no fim de novembro e preparam uma oferta para apresentar ao Basel, da Suíça, nos próximos dias.

O clube britânico colheu informações com os representantes do atleta de 23 anos e já informou que fará uma proposta oficial por sua contratação em breve. A intenção é que o documento seja assinado e enviado até o início da próxima semana.

Os Magpies terão orçamento para investir quase R$ 2 bilhões no mercado da bola a partir de janeiro. Uma das possibilidades é buscar o atacante, que tem se destacado com as cores do Basel no futebol suíço. Ele tem uma média de participação superior a um gol por jogo na atual temporada - são 25 bolas na rede e quatro assistências em 26 partidas disputadas.

O Newcastle já está ciente de que o Basel exige 15 milhões de euros (R$ 95,94 milhões) à vista pela liberação do centroavante e está disposto a oferecer algo perto do pedido dos suíços.

Mais artigos abaixo

Outros dois clubes estão de olho na contratação de Arthur Cabral no mercado da bola. O West Ham, também da Inglaterra, e o Barcelona, da Espanha, já fizeram contato pelo atleta. Os Hammers já se colocaram à disposição para fazer uma proposta pelo jovem, mas ainda não entregaram uma oferta formal.

O Barça sinalizou com uma oferta de 15 milhões de euros em três parcelas idênticas de 5 milhões de euros (R$ 31,98 milhões). Deco é o responsável por conversar sobre a negociação com o atleta.

Arthur Cabral tem multa rescisória de 20 milhões de euros (R$ 127,92 milhões) e contrato até julho de 2023. O atleta foi contratado por 4,4 milhões de euros em 2020. Revelado pelo Ceará, ele defendeu o Palmeiras antes de se transferir para o futebol europeu.