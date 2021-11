Barcelona tenta parcelar compra de Arthur Cabral, mas Basel quer R$ 95 milhões à vista

O Barcelona avisou ao estafe de Arthur Cabral que está disposto a pagar os 15 milhões de euros (R 95,25 milhões na cotação atual) exigidos pelo Basel, da Suíça, por sua contratação. Os catalães, no entanto, querem desembolsar o valor em três parcelas idênticas de 5 milhões de euros (31,75 milhões), e os suíços exigem o valor à vista, conforme apurado pela GOAL.

Representante do clube espanhol na América do Sul, o ex-jogador Deco é o responsável por conversar com o estafe do atacante de 23 anos. Ele se encontrou com o empresário Paulo Pitombeira, há duas semanas, em Portugal e, agora, tenta ajustar a situação por meio de reuniões remotas.

O Barcelona, inicialmente, não queria pagar o valor exigido pelo Basel, mas diante do interesse do West Ham, da Inglaterra, recuou e decidiu pagar o que é exigido pelos suíços. O único entrave é a forma de pagamento — enquanto os espanhóis querem parcelamento do valor, o dono dos direitos de Arthur Cabral exigem o pagamento à vista.

Deco tenta destravar o impasse criado com ajuda de Paulo Pitombeira. O representante do atleta conversa com o Basel a fim de explicar a intenção de deixar o clube no próximo mercado da bola. É desejo de Arthur Cabral atuar por uma das principais ligas do futebol europeu.

Além do Barcelona, o West Ham já demonstrou interesse na contratação do atleta. Ele é trtatado como um nome promissor, especialmente pelo que rendeu nas temporadas recentes no Basel.

Arthur Cabral está disposto a deixar o Basel e se transferir para uma liga mais tradicional a partir da próxima janela de transferências. Os agentes do jogador tentaram uma negociação na janela de verão europeu, entre julho e agosto passado. Porém, as exigências dos suíços não foram atendidas na ocasião. Além de Paulo Pitombeira, Arthur Cabral trabalha com o empresário Luiz Portela, conhecido como Cacau. O agente foi o responsável por descobrir o jovem ainda antes de sua chegada ao Ceará, no início da carreira.

A temporada do centroavante pelo Basel é destacável. Ele fez 23 gols e deu quatro assistências em 24 jogos disputados (1.911 minutos em campo).

O jogador foi negociado ao Basel em junho de 2020, depois de passagem pelo Palmeiras. Na ocasião, os suíços desembolsaram 4,4 milhões de euros (R$ 26,7 milhões à época) por sua contratação. O montante foi pago em quatro parcelas de 1,1 milhão de euros, sendo a primeira quitada em julho de 2020 e a segunda em janeiro de 2021. A terceira foi paga em julho deste ano, e a quarta será no próximo mês, de acordo com o contrato feito na ocasião.