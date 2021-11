Deco procura Arthur Cabral para o Barcelona, e Basel pede 15 milhões de euros

O Barcelona procurou o estafe de Arthur Cabral com a intenção de fazer uma consulta sobre a possível contratação do jogador. Na última semana, o agente Paulo Pitombeira se reuniu com Deco – representante do clube espanhol – em Lisboa e apresentou as condições para a saída do centroavante do Basel, da Suíça, conforme apurado pela GOAL.



No encontro, o agente apresentou ao emissário do Barça quais são as condições para a liberação do brasileiro na janela de transferências de janeiro. O atual clube do atleta de 23 anos pede 15 milhões de euros (R$ 94,2 milhões na cotação atual) para liberá-lo em definitivo e não aceita reduzir as exigências por sua negociação em definitivo. O jogador tem vínculo com o clube até julho de 2023 e uma multa rescisória ainda mais cheia, avaliada em 20 milhões de euros (R$ 125,6 milhões).

Mesmo ciente das solicitações do Basel, o Barça avisou ao estafe de Arthur Cabral que pretende apresentar uma oferta pelo jogador. Mesmo em crise financeira, o Barça pretende apostar no atleta. O valor da oferta inicial deve ser inferior ao pedido pelo Basel. Na reunião, além de entender as exigências dos suíços, os catalães queriam descobrir a pretensão salarial do atacante.

Arthur Cabral está disposto a deixar o Basel e se transferir para uma liga mais tradicional a partir da próxima janela de transferências. Os agentes do jogador tentaram uma negociação na janela de verão europeu, entre julho e agosto passado. Porém, as exigências dos suíços não foram atendidas na ocasião.

A temporada do centroavante pelo Basel é destacável. Ele fez 23 gols e deu quatro assistências em 24 jogos disputados (1.911 minutos em campo).