West Ham procura estafe de Arthur Cabral e entra em disputa com o Barcelona

O West Ham, da Inglaterra, aumentou a lista de interessados na contratação de Arthur Cabral, que também desperta interesse do Barcelona no mercado da bola. Os ingleses autorizaram intermediários a procurar o centroavante de 23 anos para consultar a sua situação no Basel, da Suíça, conforme apurado pela GOAL.

Houve uma reunião remota entre os emissários do West Ham e os procuradores de Arthur Cabral na tarde desta sexta-feira (26). Os agentes Paulo Pitombeira e Luiz Portela, que se encontraram em Salvador (BA), conversaram com os representantes do clube britânico a fim de explicar o que é necessário para a sua contratação.

Os Hammers já escutaram que é preciso uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 94,7 milhões na cotação atual) para tirá-lo do futebol suíço no mercado da bola.

Arthur Cabral, que tem contrato com os suíços até julho de 2023, também foi procurado pelo Barcelona. Representante do clube brasileiro na América do Sul, Deco entrou em contato com um dos agentes do jogador, Paulo Pitombeira, e iniciou negociações para a sua transferência. A dupla se reuniu na última semana em Portugal a fim de conversar sobre a possível transação.

Responsável por 23 gols e quatro assistências em 24 jogos disputados (1.911 minutos em campo) apenas nesta temporada, o centroavante tem multa rescisória de 20 milhões de euros (R$ 126,2 milhões).

Mais artigos abaixo

Arthur Cabral está disposto a deixar o Basel e se transferir para uma liga mais tradicional a partir da próxima janela de transferências. Os agentes do jogador tentaram uma negociação na janela de verão europeu, entre julho e agosto passado. Porém, as exigências dos suíços não foram atendidas na ocasião.

O jogador foi negociado ao Basel depois de passagem pelo Palmeiras em junho de 2020. Na ocasião, os suíços desembolsaram 4,4 milhões de euros (R$ 26,7 milhões à época) por sua contratação. O montante foi pago em quatro parcelas de 1,1 milhão de euros, sendo a primeira quitada em julho de 2020 e a segunda em janeiro de 2021. A terceira foi paga em julho deste ano, e a quarta será no próximo mês, de acordo com o contrato feito na ocasião.