Vasco tem 60 dias de atraso em dívida de € 1 milhão com o Corinthians por Lucas Piton

Lateral foi adquirido por R$ 16,6 milhões, mas o clube não quitou os valores mais recentes; diretoria renegociou prazo com o São Paulo por Léo Pelé

O Vasco encontra dificuldades para honrar alguns compromissos, especialmente com outros clubes. Os cariocas fizeram um acordo e renegociaram o prazo com o São Paulo pela compra de Léo Pelé, mas ainda têm € 1 milhão (R$ 5,360 milhões na cotação atual) em atraso com o Corinthians por Lucas Piton, como soube a GOAL.

As pendências com os paulistas foram informadas em primeira mão pela reportagem, no dia 8 de maio passado. A data de pagamento com o Tricolor paulista foi renegociada — a diretoria são-paulina aceitou receber o valor em nova data —, mas o débito com o Timão ainda não tem prazo definido para pagamento. O atraso com os corintianos está em 60 dias.

O Corinthians aguarda uma posição do Vasco sobre o valor em aberto. O atleta foi negociado por R$ 16,6 milhões, no início da atual temporada. Os cariocas adquiriram 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo de 22 anos.

A justificativa da diretoria vascaína é que o débito com os clubes acontece por causa de fluxo de caixa. Em que pese os atrasos em alguns pagamentos, o clube mantém em dia as parcelas da compra de Jair, volante que pertencia ao Atlético-MG. O Vasco se comprometeu a pagar R$ 15 milhões pelo meio-campista.

A cúpula vascaína vive situação semelhante com o estafe de Andrey Santos — o clube não repassou na data prevista o pagamento feito pelo Chelsea na aquisição do volante de 18 anos, em janeiro deste ano. Foi feita uma renegociação com o grupo que gere a carreira do volante, mas ainda não houve acordo.