São Paulo encaminha venda de Léo ao Vasco por R$ 16 milhões

Tricolor paulista quer receber o valor à vista e busca ao menos dois outros zagueiros no mercado da bola

O São Paulo encaminhou à venda de Léo ao Vasco por R$ 16 milhões. O zagueiro foi liberado para discutir questões contratuais e realizar exames médicos em São Januário, como soube a GOAL.

O valor deve ser pago à vista. Ao menos, essa é uma das exigências do Tricolor paulista nas tratativas, que são conduzidas pelo presidente Julio Casares e pelo diretor de futebol Paulo Bracks. A dupla conversa com o intuito de sacramentar as tratativas.

A proposta dos cariocas chegou ao Morumbi na noite dessa segunda-feira (19), e a venda foi autorizada pelo departamento de futebol são-paulino. O defensor deve assinar por quatro temporadas com o novo clube – o tempo de contrato ainda é discutido entre as partes.

A saída de Léo conta com o aval de Rogério Ceni. O técnico busca ao menos dois atletas para a função e está disposto a negociar o defensor no mercado da bola.

A saída de Léo é a terceira de um zagueiro do elenco do São Paulo. Miranda já havia anunciado, ainda no decorrer da temporada, que não ficaria no CT da Barra Funda em 2023, e Luizão foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, com o Tricolor paulista mantendo 15% dos direitos econômicos.

Léo foi um dos pilares defensivos do São Paulo em 2022, com 58 partidas e uma assistência. Além de atuar como zagueiro, o jogador esteve em campo na lateral esquerda. Ele somou 5.057 minutos em campo nesta temporada.