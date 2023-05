Vasco atrasa pagamentos a Corinthians e São Paulo por Lucas Piton e Léo Pelé

Clube carioca foi procurado para falar sobre atrasos em repasses pelas compras do lateral esquerdo e do zagueiro, mas não se posicionou

O Vasco atrasou parcelas em compras de dois atletas, mesmo depois do aporte feito pela 777 Partners na transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O clube não efetuou pagamentos que deveriam ser feitos a Corinthians e São Paulo pelas contratações do lateral esquerdo Lucas Piton e do zagueiro Léo Pelé, como soube a GOAL.

Os cariocas se comprometeram a pagar R$ 16,6 milhões por 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo de 22 anos, que pertencia ao Timão. O montante foi parcelado, mas o clube ainda não quitou o pagamento mais recente — o valor do débito e o número de prestações não foi informado à reportagem.

O mesmo aconteceu na contratação de Léo Pelé por parte dos cariocas. O clube se dispôs a pagar R$ 16 milhões pela aquisição do zagueiro de 27 anos, mas o Tricolor paulista não recebeu os valores mais recentes, conforme apurado pela reportagem. Ainda não há previsão para o pagamento do montante.

Daniel Ramalho | #VascoDaGama

A situação é diferente no caso de Jair, volante que pertencia Atlético-MG. A GOAL apurou que o pagamento das parcelas envolvendo a compra do meio-campista de 28 anos está em dia — ele foi adquirido por R$ 15 milhões.

A diretoria vascaína trabalha para manter as contas em dia, mas já teve viveu situação semelhante com o estafe de Andrey Santos — o clube não repassou na data prevista o pagamento feito pelo Chelsea na aquisição do volante de 18 anos, em janeiro deste ano. A diretoria, contudo, teve que chegar a um acordo com os empresários do atleta para que ele voltasse por empréstimo ao São Januário.

A GOAL procurou a assessoria de imprensa do Vasco às 9h11 (de Brasília) desta segunda-feira (8), mas ainda não obteve uma resposta sobre o questionamento específico. A reportagem se compromete a publicar a versão do clube assim que receber um posicionamento.

Atleta relata dívida; Clube nega

Daniel Ramalho/Vasco da Gama

O problema financeiro não se restringe ao atraso no pagamento da parcela ao Corinthians. Ao menos um atleta do elenco comandado por Maurício Barbieri diz que não recebe direitos de imagem há três meses, como soube a GOAL. Ele, inclusive, está entre os nomes contratados para a atual temporada. O clube, todavia, nega que haja atraso no pagamento de direitos de imagem.

A remuneração do jogador é divididas em salário e direito de imagem. O primeiro é pago por meio da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), e o segundo é referente ao valor pago por meio de nota fiscal e que pode representar até 40% dos ganhos mensais.