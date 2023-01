Vasco cede e pagará R$ 15 milhões ao Atlético-MG por Jair

Cariocas pagarão valor por percentual do Atlético-MG, que detém 80% dos direitos econômicos do volante de 28 anos

O Vasco cedeu à pedida do Atlético-MG e está perto de acertar a contratação de Jair no mercado da bola. Os cariocas pagarão R$ 15 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, como soube a GOAL.

As tratativas estão avançadas e devem ter um desfecho nas próximas horas. O diretor de futebol atleticano, Rodrigo Caetano, é quem discute a situação com o executivo vascaíno, Paulo Bracks. A dupla ajustou os detalhes do negócio na manhã deste sábado.

O Vasco estava, inicialmente, disposto a pagar R$ 8 milhões pela contratação do jogador, mas a diretoria do Atlético-MG descartou um negócio nestes moldes. As tratativas avançaram, e o atleta chegará ao São Januário por cerca de R$ 15 milhões.

Jair tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2025. O meio-campista, inclusive, está disposto a jogar com as cores do Vasco. Em meio às tratativas, ele disse que vê a proposta dos cariocas como uma oportunidade interessante na carreira.

O atleta aguarda uma definição entre os clubes para negociar os moldes do contrato com o clube do Rio de Janeiro. Ele, no entanto, deve assinar por ao menos três temporadas na mudança para São Januário.

O Vasco estava à procura de um volante para a vaga de Andrey Santos, negociado para o Chelsea no mercado da bola. O clube tentou também a contratação de Vinícius Zanocelo, do Santos, mas não avançou nas tratativas.

Em 2022, Jair fez 48 partidas pelo Atlético-MG, com um gol marcado e cinco assistências. No período, ele ficou em campo por 3.496 minutos.