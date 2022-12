Vasco e Corinthians discutem percentuais de venda de Lucas Piton

Lateral-esquerdo vai para o clube de São Januário por 3 milhões de euros

O Vasco está próximo de ter Lucas Piton como seu novo reforço para 2023. O clube de São Januário discute com o Corinthians os últimos detalhes do negócio, como soube a GOAL.

O montante da transferência já está decidido: 3 milhões de euros, cerca de R$ 16,4 milhões. Agora, as diretorias discutem a porcentagem dos direitos que será repassado ao Vasco.

O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos de Lucas Piton e quer manter uma boa parte disso na transferência. O Vasco deve ficar dono de um montante próximo a 50% do lateral-esquerdo.

Com a camisa do Corinthians, Lucas Piton disputou 108 jogos e anotou dois gols. O lateral subiu ao time profissional em 2019 e sempre alternou entre jogos bons e ruins pelo clube do Parque São Jorge.