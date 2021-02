United, City, Real ou Chelsea: Haaland se encaixaria melhor em qual deles?

A sensação norueguesa é um dos jogadores mais desejados no mercado da bola e deve deixar o Borussia Dortmund na próxima temporada

Se existe algo no futebol mais empolgante para uma torcida do que um grande artilheiro, é um jogador que, além de marcar muitos gols, vem batendo recordes atrás de recordes e ainda dá pinta de que pode evoluir.

Erling Haaland, de algum jeito, consegue ser um atacante completo e um jovem em evolução; muito forte e rápido, mas um pouco desengonçado; com controle de bola praticamente perfeito, mas aparentando quase perdê-la o tempo todo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E o Borussia Dortmund também é o lugar certo para ele neste momento, não só para seu desenvolvimento, mas pois o time também carrega um espírito parecido. Um clube que parece estar preso em uma coleira, cometendo erros atrás de erros mesmo tendo alguns dos jovens mais talentosos do mundo no elenco.

Enquanto a equipe está na sexta colocação na Bundesliga, com até Jadon Sancho tendo um ano fraco, Haaland já marcou 27 gols em 25 partidas nesta temporada pelo Dortmund. Desde o começo de 2019-20, tem 71 jogos e 76 gols.

Já é um nível de elite - e ele ainda pode evoluir.

Velocidade, força, agilidade, domínio e finalização são pontos fortes do jogo do atleta de 20 anos, mas ele ainda pode melhorar tecnicamente, especialmente fora da área, trabalhando taticamente e ajudando mais seus companheiros, fraqueza comum para jogadores jovens.

💬 Mino Raiola, megaempresário de jogadores: “Haaland será uma estrela da próxima década e existe no máximo 10 clubes que podem comprá-lo. E quatro desses clubes estão na Inglaterra”. pic.twitter.com/zzFbFBzCwf — Guia do Futebol (de 🏠) (@OGuiadoFutebol) February 25, 2021

Haaland, porém, deve deixar o Borussia Dortmund logo, já que, em 2022, uma multa rescisória de 67 milhões de euros deve entrar em efeito.

Seu empresário, Mino Raiola, já admitiu que menos de dez clubes do planeta teriam dinheiro para contratar o norueguês nesta próxima janela. Mas qual seria o melhor destino de Haaland?

Manchester United

Gols na Champions League desde o início da última temporada:



Erling Haaland - 18

Inter de Milão - 17

Man United - 15

Napoli - 13

Valência - 13 pic.twitter.com/ukG4TyXpdP — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 18, 2021

Ole Gunnar Solskjaer criou um Manchester United muito intenso, dependente do individualismo, ao invés dos desenhos táticos pré-determinados que são mais comuns nos times da elite europeia.

O pedido é que os atletas usem sua imaginação para vencer duelos, utilizando velocidade, dribles, ou de um pouco de mágica de craques como Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

O time também constantemente sai nos contra-ataques, preferindo pegar defesas abertas e usar a velocidade, ao invés de construir jogadas lentamente, com troca de passes e muita posse de bola. Todas essas características podem tranformar Haaland no jogador perfeito para o modelo do United.

O modo como Edinson Cavani está sendo potencializado é uma boa mostra do que Haaland pode fazer. O atacante do Dortmund tem um incrível senso tático para atacar o espaço, aproveitando sua velocidade para ultrapassar zagueiros ou criar buracos que praticamente não existiam.

Bruno Fernandes, Rashford e Pogba adorariam criar oportunidades para um atacante tão rápido, forte e oportunista.

Chelsea

📝 Tammy Abraham não está interessado em discutir uma extensão de seu contrato com o Chelsea enquanto o clube persegue Erling Haaland!



[@TheAthleticUK]#CFC pic.twitter.com/jhTcpUxYv9 — Lions Of Stamford (@Lionsofstamford) February 24, 2021

Tem uma boa razão pelo qual Thomas Tuchel e Haaland ambos tiveram grandes momentos no Borussia Dortmund.

Tuchel é da escola alemã de um futebol intenso, veloz e vertical, e Haaland já mostrou ser muito capaz de liderar um ataque nesse esquema de jogo.

O norueguês pressiona muito bem os defensores, é capaz de tabelar com seus companheiros e tem a velocidade necessária para ser a peça fundamental de um modelo gegenpressing.

As coisas só estão começando para Tuchel no Chelsea, mas já é possível ver os problemas que jogar em uma rotação tão alta com centroavantes como Tammy Abraham e Olivier Giroud podem gerar.

O primeiro ainda não é intenso, enquanto o segundo não é tão letal em suas oportunidades. Assim, o Chelsea parece ter um ataque ligeiramente lento, já que nenhum dos dois consegue explorar os espaços atrás dos defensores adversários para marcar gols.

A movimentação e a capacidade de finalização de Haaland certamente mudaria esse cenário. É fácil o imaginar junto de nomes criativos como Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech e até Timo Werner, todos criando oportunidades ao redor do norueguês.

Manchester City

Aí o Agüero sai, e o City vai atrás de um Haaland com razão. O Gabriel ainda apresenta algumas dificuldades no seu jogo que o impedem de se tornar um top da posição. — Victor Canedo (@vcanedo) February 24, 2021

Haaland não se encaixa tão bem nos moldes de um atacante de Pep Guardiola, mas Sergio Aguero também não, antes de se tranformar exatamente no atleta que o Manchester City precisava para a posição.

Um futebolista extremamente inteligente, Haaland sem dúvidas conseguiria se adaptar ao que Guardiola demanda de um camisa 9.

Da perspectiva do jogador, o City é uma das melhores opções possíveis: é o lugar onde ele teria que acrescentar mais artifícios ao seu jogo e evoluir como atacante.

Ainda existem, é claro, algumas fraquezas em seu jogo, especialmente ao se posicionar e jogar junto com seus companheiros fora da área. Certamente, ele nunca jogou um esquema como de o Guardiola, com paciência, trocas de passe e um jogo mais posicional.

Aguero se tornou um jogador melhor e mais completo sobre a tutela do catalão, assim como Robert Lewandowski no Bayern de Munique. O City, então, seria a escola perfeita para Haaland.

PSG

Com o perdão a um dos nossos maiores fãs, Haaland, o PSG está ZEN! 🧘‍♂️ pic.twitter.com/K1SsXWYWWX — Doentes por Futebol (de 😷) (@DoentesPFutebol) March 11, 2020

Mas se Haaland quiser continuar na atual trajetória, marcando um caminhão de gols e batendo recordes, o PSG é o lugar mais fácil para fazê-lo.

Mauricio Pochettino, como Tuchel, utiliza um esquema que une uma pressão muito alta, com um futebol incisivo e vertical. Assim, o talento de Haaland para aproveitar os espaços certamente o levaria a ter temporadas dignas dos melhores anos de Messi e Cristiano Ronaldo.

Haaland joga junto com outros atacantes em Dortmund, tendo que dividir as responsabilidades no comando de ataque e criando oportunidades para seus companheiros. A dupla Haaland e Mbappé, então, poderia fazer história.

Bayern de Munique

🗣️ | O Bayern é um dos vários clubes interessados em contratar Erling Haaland.



Seu agente Mino Raiola quer esperar para dar início nas negociações de uma transferência.



Não é possível que Haaland vai escolher justamente o Bayern.. NÃO FAÇA ISSO, COMETA!



🗞️ [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/a0OGB8iXMV — Haaland 3% Brasil 🇧🇷 (DE 🏠) 🦸‍♂️☄️ (@HaalandBrasil) February 25, 2021

O Bayern vai, eventualmente, precisar substituir Robert Lewandowski, que já está com 32 anos. Ninguém seria um melhor candidato para a tarefa do que Haaland.

Nos termos de finalização, movimentação na área e força bruta, ninguém é mais parecido com o polonês do que o jovem atacante do Borussia Dortmund.

Mas o que faz Haaland tão especial, e tão difícil de defender, é sua capacidade de ser um misto de um camisa 9 móvel com um oportunista ao mesmo tempo.

Sua velocidades nos contra-ataques o faria uma arma ainda mais perigosa que Lewandowski, junto de nomes como Serge Gnabry e Leroy Sané.

Juventus

Haaland: "Aos 17 anos tive a oportunidade de ir para a Juventus, mas era muito jovem. Escolhi jogar no Salzburg e jogar com continuidade." pic.twitter.com/PdoBvLqsnJ — Juve Brasil (de 🏡) (@Juvebrasiil) November 25, 2020

É difícil imaginar como Haaland funcionaria na Juventus, não só em termos de seu estilo de jogo, mas também pois a atual equipe de Andrea Pirlo parece confusa e pouco criativa.

Cristiano Ronaldo, é claro, vai precisar ser substituído, mas Haaland não se encaixa no modelo que a lenda italiana vem aplicando na Velha Senhora.

O 4-4-2 de Pirlo é pouco intenso, e sem a capacidade de finalização de Cristiano Ronaldo nesta temporada, a Juventus estaria vivendo um drama ainda maior.

Assim, uma potencial contratação de Haaland está fora de questão até que a equipe de Turim realize grandes mudanças em sua estrutura, dentro e fora de campo.

Real Madrid

Será o verão mais chocante da última década para o Real Madrid. Florentino fará de tudo para ter os dois - Mbappé e Haaland - no clube quando o Bernabéu estiver pronto.



[@marca] pic.twitter.com/BjRnKyKZZA — Real Madrid Brasil (de 🏠) (@RealBrasil_BR) February 20, 2021

Como o United de Solksjaer, o Real Madrid é um time sem uma estrutura tática tão definida, preferindo utilizar o individualismo para vencer jogos.

Isso explica porque o time de Zinedine Zidane parece precisar de algo a mais desde a saída de Cristiano Ronaldo, e porque os merengues são, hoje, os grandes favoritos para a contratação de Haaland.

Um aspecto do jogo de Haaland que ainda não foi discutido é sua capacidade de sair da área e jogar pelas pontas, abrindo espaços no miolo da zaga antes de fazer corridas diagonais em direção a área.

Essa faceta se encaixa muito bem no 4-3-3 de Zidane, que foca predominantemente nas pontas, enquanto o trio de Casemiro, Modric e Kroos controla o meio de campo.

Haaland também se encaixa no "modelo Real Madrid", construindo sua equipe ao redor de contratações bombásticas, os chamados "galácticos".

A promessa do estrelato e de ser o grande nome da próxima geração do Real Madrid pode convencer o jovem de 20 anos a se mudar para o Santiago Bernabéu.