Porto x Juventus ao vivo: siga em tempo real o jogo das oitavas da Liga dos Campeões

O Porto se classificou em egundo lugar no Grupo C, atrás apenas do Manchester City, deixando Olimpiakos e Olympique sem vaga nos mata-matas. Os portugueses fizeram 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Já a Juve se classificou como líder do Grupo G, que tinha ainda o Barcelona. Foram 15 pontos conquistados em cinco vitórias e uma derrota.