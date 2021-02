Gabriel Jesus ainda é, sim, muito importante para o City de Guardiola

O atacante brasileiro ficou de fora da equipe titular na goleada sobre o Liverpool, mas ainda terá um papel importante na equipe

Não é segredo para ninguém que Pep Guardiola adora meio-campistas e certa vez até brincou que gostaria de um time cheio deles.

Em alguns momentos desta temporada, o Manchester City testou como a sua teoria poderia ser bem-sucedida, com os dois principais atacantes do treinador indisponíveis em grande parte da temporada: Sergio Aguero e Gabriel Jesus.

Enquanto Aguero jogou apenas 260 minutos em todas as competições. Depois de começar a temporada se recuperando de uma cirurgia no joelho, ele sofreu uma lesão no tendão da coxa logo após seu retorno e, mais recentemente, foi afastado dos gramados pela Covid-19.

Gabriel Jesus, por sua vez, começou menos da metade das partidas do City após uma lesão na coxa e até mesmo o coronavírus.

Ele está de volta e disponível há um mês, marcando quatro gols em suas últimas quatro partidas para ajudar o City a estabelecer um novo recorde inglês de mais vitórias consecutivas por um clube da primeira divisão.

A histórica 15ª vitória consecutiva chegou na quarta-feira (10), depois de vencer o Swansea por 3 a 1, na Copa da Inglaterra. Jesus fechou o placar.

No entanto, apesar de sua boa forma, o brasileiro havia ficou no banco durante a viagem para enfrentar o Liverpool três dias antes. Na ocasião, a equipe goleou os Reds por 4 a 1.

Guardiola optou por começar o jogo em Anfield com Phil Foden sendo um falso nove antes de mudar para um 4-4-2 incomum no segundo tempo, com Bernardo Silva jogando perto do jovem do City.

Apesar do banco, Guardiola elogiou a maneira como Jesus, que entrou aos 72 minutos, reagiu à situação.

"Ele estava incrivelmente envolvido no jogo em Anfield, mesmo quando não estava jogando. Antes do jogo no vestiário, ele apoiava incrivelmente seus companheiros. Quando ele joga, ele sempre joga bem. Para um atacante, é muito importante para ele marcar um gol em cada jogo.", apontou.

Com 76 gols em 174 partidas pelo City, Gbriel Jesus apresenta bons números, embora seja menor em comparação com a de Aguero. O maior artilheiro de todos os tempos do clube registra 256 gols em 379 partidas.

Jesus admitiu que é frustrante quando passa por uma seca de gols e isso muitas vezes pode afetar seu desempenho e sua confiança. Mas seu jogo é muito mais do que apenas gols. O atacante tem inteligência e flexibilidade para se encaixar na linha de ataque, e quando ele está fazendo gols, isso o torna um grande trunfo.

O planejamento de Guardiola significa que sua equipe está em constante evolução para enfrentar os adversários.

Em Jesus, ele pode ter o melhor atacante do mundo que pode se encaixar em um sistema sem atacantes.