O que é o tiki-taka? Como funciona a tática que revolucionou Espanha e Barcelona

Guardiola se tornou sinônimo da idéia que mudou de patamar o Barça e a seleção da Espanha na última década; mas qual a história por trás do fenômeno?

Uma das maiores revoluções do futebol dos últimos anos, o tiki-taka ajudou a a dominar o futebol mundial no início desta década, em clubes e seleções.

O estilo de passes curtos e posse de bola foi criado, junto com muitos dos maiores jogadores da época, na academia de La Masia, em . ​E foi o clube catalão que registrou a marca, com Pep Guardiola frequentemente considerado seu pai.

"Ele é o Steve Jobs do futebol: experimental, corajoso, amante da beleza e inovador", disse Jorge Valdano, lenda do , quando o catalão deixou o comando do Barça em 2012. "Ele é um ponto de referência no mundo e com razão. O Barça transformou o futebol em uma cultura".

Mas o que fez o tiki-taka ser seguido mundialmente e como exatamente ele funciona? A Goal mostra tudo o que você precisa saber.

O que é o tiki-taka e qual a tática por trás do conceito?

No centro da ideia está a posse de bola. A idéia é que uma equipe a monopolize, usando sua superioridade técnica e movimentação para superar os adversários.

Embora não haja uma resposta definitiva sobre a origem do termo, uma das teoria é que o comentarista espanhol Andres Montes tenha dado o nome durante a campanha da Espanha na de 2006, dizendo: "Estamos jogando com a bola tiki-taka, tiki-taka".

Como o som pode sugerir, o passe com apenas um toque é uma habilidade essencial para executar com êxito essa estratégia, embora ela seja mais do que apenas ficar com a bola.

“É preciso passar a bola com uma intenção clara, com o objetivo de chegar ao gol. Não se trata de só ficar tocando”, disse Guardiola ao jornalista Marti Perarnau em 2014.

O treinador também afirmou que o Barça não fazia tiki-taka. Achava que a tática que ele inventou havia se tornado um esteriótipo. Mas, se Pep gosta ou não, ele estará sempre associado ao nome.

Seu time do Barcelona conseguiu empregá-lo com sucesso, porque passava a bola com um objetivo. Eles procuraram criar espaços que o ataque pudesse explorar, com um meio-campo capaz de abrir qualquer defesa.

Para Guardiola, era preciso atrair a defesa adversária para um lado do campo. Então, com passes rápidos, chegar ao outro lado para explorar os espaços. Mas também há um aspecto defensivo na idéia, pressionando o oponente assim que perdia a bola para recuperá-la ainda no campo adversário.

Tiki-taka, então, não é apenas passar a bola, é trocar posições e movimentos inteligentes que podem criar espaços e abrir espaços para o ataque explorar.

Quem inventou o tiki-taka?

Guardiola é geralmente creditado como o cérebro por trás do tiki-taka, apesar de não gostar da nomenclatura. O da década de 1930 e o carrossel do e da da década de 1970 eram formas de tiki-taka, mas eram apenas versões iniciais.

Foi a influência de Johan Cruyff, no início dos anos 90, que foi a verdadeira gênese do tiki-taka moderno, com Guardiola entre os jogadores que o grande holandês influenciou.

Depois que Cruyff deixou o cargo de treinador principal, a influência da escola holandesa continuou com Louis van Gaal e Frank Rijkaard, cujo desejo de integrar La Masia com o primeiro time o fez implantar o estilo de jogo com os jovens do clube.

"Eu acho que da maneira que o Barcelona jogou, é um prazer para todos que gostam de futebol, porque a qualidade técnica é o principal”, disse Cruyff em 2013.

"Se você quer jogar basquete, tem que ter dois metros. Aqui, todos podem jogar e todos podem se desenvolver. Essa é a coisa mais legal do futebol".

Xavi e Iniesta cheagram ao meio-campo do Barça na primeira década dos anos 2000. E até eles amadurecerem e Lionel Messi entar no primeiro time, o tiki-taka estava pronto.

Acredita-se que o verdadeiro tiki-taka tenha começado, portanto, quando Guardiola assumiu o cargo de treinador do Barcelona em 2008.

Quais times usaram o tiki-taka?

O Barcelona é o time que empregou o tiki-taka de maneira mais notável e mais bem-sucedida a nível de clubes, ficando incríveis 317 jogos sem ter menos posse de bola que o adversário, entre 7 de maio de 2008 e 21 de setembro de 2013.

O Barça foi abençoado com um grupo excepcional de jogadores que passaram por sua categoria de base e, portanto, tinham uma compreensão complexa do que a tática envolvia. A geração de ouro do clube dominou na década de 2010 e chegou ao topo do futebol europeu com três Ligas dos Campeões.

Somente quando Xavi saiu, em 2015, o Barcelona começou a se afastar do tiki-taka. Com a nomeação de Ernesto Valverde como treinador, no verão de 2017, os catalães começaram a jogar de maneira mais direta.

No cenário internacional, a Espanha lucrou com o mesmo grupo de meias excepcionais para ajudar o país a se tornar ainda mais sinônimo da idéia, conquistando a em 2008 e 2012 e a Copa do Mundo em 2010.

Quando o tiki-taka dava errado, porém, poderia se tornar chato e monótono.

"O futebol da Espanha é como o amor sem o sexo, falta um pouco de tempero", brincou o francês Bixente Lizarazu.

No entanto, até o Barça foi criticado por seu estilo, principalmente pelo treinador do , Jurgen Klopp, famoso pelo futebol “Heavy Metal”.

"Se o Barcelona fosse o time que vi pela primeira vez aos quatro anos de idade, vencendo por 5 ou 6 a 0, eu teria jogado tênis. Não é o meu esporte. Não gosto de ganhar com 80% de posse de bola. Desculpe, não é o suficiente para mim", disse em 2013, quando ainda estava no comando do .

Alguém ainda usa o tiki-taka?

Já não há times que jogam como o Barcelona jogou no auge. Embora as idéias gerais do tiki-taka ainda sejam mantidas, o clube catalão tem sido muito mais direto com os sucessores de Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino ou Luis Enrique.

Em parte, isso foi motivado pelas partidas de Xavi e Iniesta, os pilares do sistema. Da mesma forma, os ideais de Guardiola mudaram ao longo dos anos. Seu estilo permanece baseado em posse de bola, movimentação e pressão alta, mas ele se tornou mais pragmático e mais direto.

A era do puro tiki-taka, ao que parece, acabou.