Cavani garante virada e mostra que pode ser o que faltava ao Manchester United

Uruguaio brilha na virada dos Red Devils e prova importância em um setor ofensivo que precisava de um matador

Considerando o histórico recente do na contratação de jogadores mais experientes, a chegada de Edinson Cavani no fim da janela de transferência de outubro foi vista com desconfiança pelos torcedores do clube inglês.

Visto inicialmente como um “novo Falcão Garcia” (atacante colombiano que decepcionou em sua curta passagem pelo United), Cavani já dá sinais de que pode ser a peça que faltava para o setor ofensivo dos Red Devils.

Aos 33 anos de idade, o uruguaio ex- foi a estrela da vitória suada por 3x2 contra o Southampton neste domingo (29), quando o United perdia por 2x0 desde o primeiro tempo e pecava na hora da finalização a gol.

Saindo do banco de reservas, Cavani só precisou de 45 minutos em campo para mudar a história do jogo, dando uma assistência para Bruno Fernandes iniciar a reação aos 14 do segundo tempo, e então balançando as redes duas vezes para garantir uma virada espetacular dos visitantes.

Famoso pela ótima movimentação e posicionamento dentro da área, “El Matador” finalizou sozinho mais do que todos os outros jogadores de ataque do United. A capacidade de converter as oportunidades é um dos principais contrastes entre o uruguaio e as outras peças do clube, como Martial, Greenwood e Rashford, que apesar de mais rápidos e habilidosos, ainda precisam de desenvolvimento em seu lado artilheiro.

Com cinco partidas pelo Campeonato Inglês e três gols marcados, Cavani se torna forte candidato à vaga de titular na equipe de Solskjaer para a sequência da temporada. O uruguaio também é visto como uma peça importante para o desenvolvimento dos jovens atacantes do clube, que têm muito a aprender com o colega mais experiente.

Com a vitória deste domingo fora de casa, o United chega à marca de oito vitórias seguidas em partidas fora de casa pela Premier League e segue subindo na tabela. O próximo compromisso pelo Inglês será no próximo sábado (5), contra o , onde uma vitória pode levar os Devils à zona de classificação para a Liga dos Campeões.