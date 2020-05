Quantos gols Erling Haaland tem na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Borussia, RB Salzburg e outros clubes por onde passou

Sensação da temporada europeia de 2019-20, seja no ou no , - onde teve um começo arrasador - Erling Haaland já marcou seu nome como um dos grandes fazedores de gols da atualidade.

Seus números e atuações são tão boas, que até clubes como Real Madrid e Barcelona já desejam contar com o jogador norueguês.

Os seus números impressionam: 59 gols em 98 jogos no futebol profissional. Desta forma, a Goalmostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

Quantos gols marcou em ligas nacionais?

(Foto: Getty Images)

Na , pelo Borussia Dortmund, Haaland tem uma média incrível: são nove gols em oito jogos. Mesma situação na Bundesliga Austríaca: terminou sua passagem pelo RB Salzburg com mais de um tento por jogo, balançando 17 vezes as redes em 16 ocasiões.

Já na primeira divisão norueguesa, são 14 gols em 39 partidas. Na segundona, passou em branco: não marcou em 19 partidas, quando ainda tinha 16 anos.

No total, são 40 gols nas primeiras divisões nacionais, divididos em 63 confrontos.

Quantos gols tem em Liga dos Campeões e ?

(Foto: Getty)

Haaland, mesmo fazendo sua estreia na Liga dos Campeões neste ano, já marcou dez gols, divididos por oito jogos entre Borussia Dortmund e RB Salzburg. Além disso, em sua primeira atuação em mata-mata, conseguiu irritar atletas consagrados como Neymar e Mbappé.

Também deixou sua marca em outras competições internacionais: na Europa League, pelo Molde e pelo RB Salzburg, marcou quatro gols em seis partidas.

Quantos gols marcou em copas?

(Foto: Getty)

Em um jogo na Copa da , Haaland deixou sua marca: balançou as redes com a camisa do Borussia Dortmund. Já na Copa da Áustria, pelo RB Salzburg, marcou quatro tentos em quatro partidas.

Quantos gols tem em seleções?

Pela seleção norueguesa principal, Haaland ainda não brilhou: passou em branco em seus dois jogos com a camisa da equipe europeia.

Na base, no entanto, - com gols que não estão na contagem oficial de seu número total de tentos - bateu recordes.

No Mundial sub-20, marcou nove gols em um mesmo jogo com a camisa da seleção norueguesa. No sub-19, foram dez tentos em seis partidas.

