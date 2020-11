Haaland cada vez mais goleador: quem para o atacante do Borussia Dortmund?

Com quatro gols neste sábado, 21, Golden Boy de 2020 é o maior artilheiro da atual temporada entre os times das cinco grandes ligas europeias

Erling Haaland é uma máquina de fazer gols. Se na temporada passada os números do "cometa" já impressionavam, na campanha atual eles estão ainda mais assustadores. Com apenas 20 anos, o noruguês se estabelece como um dos principais atacantes do mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neste sábado, 21, horas depois de receber o Golden Boy de 2020, Haaland mostrou o porquê mereceu o prêmio. O visitou o e o camisa 9 dos aurinegros não tomou conhecimento do adversário: quatro gols em um intervalo de 32 minutos. O duelo terminou com goleada dos visitantes por 5 a 2.

Mais times

Ihr ahnt, was jetzt kommt... 😏 pic.twitter.com/q8pRsHObDZ — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020

Contando as participações de Haaland com Dortmund e Noruega, são 19 jogos na campanha de 2020/21 e 21 gols. Só pelo clube alemão, o atacante fez 15 gols em 12 partidas, com média de 1,25. Esta média é maior do que os 0,8 gols/jogo com o Dortmund na temporada passada, quando ele se estabeleceu como realidade no futebol europeu.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Somando os números de Haaland com Dortmund e Red Bull Salzburg na temporada passada, a média de gols por partida do atacante em 2019/20 foi de 1,1. Ou seja, o "cometa" está voando ainda mais alto na atual campanha.

Os números de Haaland também são melhores do que os demais artilheiros dos times das grandes ligas europeias. Considerando todas as competições por clubes em 2020/21, o noruguês é o artilheiro isolado. Confira a lista:

Mais artigos abaixo

Erling Haaland - Borussia Dortmund - 15 gols Robert Lewandowski - de Munique - 13 gols Harry Kane - - 13 gols Dominic Calvert-Lewin - - 11 gols Hueng-min Son - Tottenham - 11 gols Mohamed Salah - - 10 gols

No duelo contra o Hertha, ele conseguiu o hat-trick em um intervalo de apenas 15 minutos, o mais rápido do Dortmund desde 1988. Com os quatro gols fora de casa, igual Pierre Aubameyang como os únicos jogadores da história do clube aurinegro a conseguirem balançar as redes quatro vezes em toda a história da .

No Twitter, o perfil do Borussia Dortmund resumiu a atuação de Haaland dizendo: "Ele não é real".