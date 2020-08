Dortmund nega investida por Sancho e Manchester United tem pouco tempo

Os alemães ainda dizem contar com o jogador para a próxima temporada

O não fez proposta e nem está negociando para ter Jadon Sancho na próxima. Pelo menos é isso que diz o , atual time do jogador inglês. Assim, se quiser mesmo repatriar o ponta.

Apesar dos fortes indícios de que o jogador de 20 anos estaria voltando para a , o Borussia dortmund negou que o Manchester United tenha se aproximado da contratação do jogador, com o qual os alemães estão contando para 2020/21. O clube também indicou que o próprio jogador quer ficar na equipe.

"Até agora, não houve contato entre o Borussia Dortmund e o Manchester United em termos de Sancho, indiretamente ou por meio de supostos intermediários", disse Hans-Joachim Watzke, um dirigente do Dortmund ao jornal alemão SZ.

Para ter Sancho, o United teria que apresentar uma proposta de mais de 120 milhões de libras (cerca de R$ 800 milhões), conforme o preço estabelecido pelo Dortmund. O valor é considerado alto pelos ingleses, que já parecem estar se preparando para seguir para o próximo alvo, Kingsley Coman, do de Munique.

No entanto, o dinheiro não é a única imposição dos alemães para a venda. Com o início da pré-temporada programado para a segunda-feira (10) e, para que nada atrapalhe a preparação da equipe, ficou estabelecido internamente que qualquer negociação tem que ser feita, no máximo, até esta data.

"Acredito que Jadon vá ao campo de treinamento na segunda-feira e jogue conosco na próxima temporada", acrescentou o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc.

Sem conversas e com tão pouco tempo, além dos altos valores, é bastante improvável que o United realmente consiga ter Jadon no início da próxima temporada, que inicia em setembro, mesmo com a paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus Covid-19.

O ponta inglês está na desde que trocou o pelo Borussia Dortmund, em 2017, quando ainda estava nas categorias de base. Desde então, o jovem se tornou um dos principais jogadores da Europa. Na atual temporada da foram 17 gols e 17 assistências.