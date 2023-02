Trio Leo Messi, Neymar e Kylian Mbappé pode estar perto do fim no PSG

Jogadores não têm sido vistos com bons olhos internamente e a separação dos atletas pode ser melhor caminho para o clube

Após quase um ano e meio lado a lado, brigando por títulos e até conquistando alguns deles, o trio Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé pode estar chegando ao fim. Como o portal Foot Mercato havia confirmado, o brasileiro recebeu sondagens do Chelsea e seus representantes já tinham se reunido com a equipe. Em 2017, o atacante teria revelado desejo de atuar na Premier League antes da aposentadoria, e a situação pode estar próxima de ocorrer.

O PSG estaria aberto a uma proposta por Neymar, que, apesar de bons números na atual temporada, não tem tido uma relação saudável com a torcida da equipe francesa. O site 90 min também relatou que times de destaque da Inglaterra teriam sido contatados por potencial interesse no camisa 10, que já afirmou querer continuar no elenco francês. Mas além do brasileiro, Lionel Messi pode acabar não renovando com o clube e sendo outra saída do trio estelar.

Em relação ao argentino, o craque sul-americano está em fim de contrato pelo PSG e já foi, inclusive, sondado por clubes da MLS, a liga norte-americana de futebol. A equipe de Paris conta com a renovação de Messi, apesar de nenhuma confirmação ter sido dada sobre os próximos passos do jogador.

(C)Getty Images

Já o francês Mbappé é o atleta que os parisienses mais pretendem manter em seu plantel, mas não há certezas sobre sua permanência ou não no PSG. O Real Madrid, por exemplo, tentou levar o jogador em 2021, mas o clube manteve o camisa 7.

No geral, o clima que as três estrelas da equipe juntas deixam no vestiário não é dos melhores, com o jornal LeParisien tendo confirmado que os dirigentes e os outros integrantes do grupo não enxergam mais benefícios que malefícios com a situação. A saída de pelo menos dois dos craques, por exemplo, ajudaria também a equipe financeiramente, excluindo altos salários do elenco para se adequar ao Fair Play Financeiro.