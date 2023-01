Capitão do Reims ironiza PSG: "Messi, Mbappé e Neymar não marcam"

Yunis Abdelhamid criticou o trio do Paris Saint-Germain depois de empatar em 1 a 1, pelo Campeonato Francês

Zagueiro do Reims, Yunis Abdelhamid cornetou a marcação do Paris Saint-Germain com seus jogadores de ataque, como Neymar, Messi e Mbappé. Abdelhamid disparou contra o trio de ataque do PSG após o empate, sugerindo que, embora os três jogadores pressionem quando estão no ataque, dificilmente recuam e contribuem para o time que defende.

Falando aos repórteres, Abdelhamid disse: "Foi fácil tirar a bola da defesa porque os três atacantes [Messi, Mbappé, Neymar] não defendem. Sabíamos do nosso lado que se passássemos esta primeira linha, eles não participam mais do esforço coletivo defensivo. Trabalhamos isso. Queríamos explorar e foi o que conseguimos fazer. Por isso criamos tantas chances."

Folarin Balogun marcou o gol de empate nos momentos finais da partida para tirar dois pontos do PSG, depois que Neymar deu a liderança aos donos da casa.

Os atuais campeões não conseguiram uma vitória em dois jogos consecutivos da Ligue 1 e sua distância na liderança foi reduzida para três pontos. Os comandados de Christophe Galtier enfrentarão o Montpellier na Ligue 1 no dia 1º de fevereiro.