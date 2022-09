Quantos gols Neymar marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por PSG, Barcelona, Santos e seleção brasileira

Neymar é apontado há anos como o sucessor de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e ainda tem todas as condições para fazer história no futebol mundial. O brasileiro vem fazendo um início de temporada fantástico pelo PSG, além de já estar se preparando para disputar a Copa do Mundo do Qatar ao final do ano.

O atacante acumula feitos com a camisa do clube francês: ele já superou os 100 gols pelo PSG, e vai marcando seu nome como um dos maiores artilheiros da história da instituição.

No total de sua carreira, incluindo categorias de base, Neymar tem 427 gols defendendo PSG, Barcelona, Santos e seleção brasileira principal.

Desta forma, a GOAL mostra como os tentos do craque estão divididos até o momento.

*Números atualizados em 27 de setembro de 2022, às 16h25 (de Brasília)

Índice de conteúdos

Quantos gols tem por Santos, Barcelona e PSG?

Getty

É com a camisa do Santos que Neymar tem mais gols na carreira: são 136 bolas nas redes como Menino da Vila, em 225 partidas profissionais, além de mais 34 gols em 47 partidas nas categorias de base do Peixe.

Com o Barcelona, o craque marcou 105 vezes nos 186 jogos pelo clube catalão. Já pelo PSG, Neymar chegou a 111 gols em 155 partidas disputadas.

Voltar ao topo.



Quantos gols marcou no Brasileirão, La Liga e Ligue 1?

Getty Images

No Campeonato Francês, Neymar já marcou 77 gols em 99 partidas, enquanto nos tempos de Barcelona, ele balançou as redes 68 vezes em 122 partidas na La Liga.

Já com a camisa do Santos, o craque marcou 54 gols em 103 duelos no Brasileirão Série A. No Campeonato Paulista, torneio que venceu em três oportunidades, Ney balançou as redes 53 vezes em 76 partidas.

Voltar ao topo



Quantos gols marcou na Champions League?

Getty Images

O PSG assinou com Neymar com um sonho a ser alcançado: conquistar a inédita Champions League para o clube. Após dois anos em que lesões tiraram o brasileiro de jogos importantes na fase de mata-mata, resultando em eliminações em 2018 e 2019, Neymar conseguiu levar os parisienses à final da edição 2019-20 do certame europeu - que terminou com derrota para o Bayern de Munique. Em 2020-21, o Paris Saint-Germain caiu nas semifinais para o Manchester City.

Ao todo - juntando PSG (38 jogos e 21 gols) e Barça -, o brasileiro já participou de 78 jogos e marcou 42 gols, tornando-se, assim, o maior artilheiro brasileiro na Champions League em todos os tempos.

Voltar ao topo

Quantos gols marcou em copas?

Na Copa do Rei, Neymar também possui boas marcas. O ex-Blaugrana jogou 20 jogos nesta competição e marcou 15 gols.

Na Supercopa da Espanha, o brasileiro foi mais tímido, com dois jogos e apenas um gol, enquanto na Copa Sul-Americana, Ney também participou de dois duelos, mas não balançou as redes.

Na Libertadores, com a camisa do Santos, o craque participou de 25 jogos e registrou 14 tentos. Já na Copa do Brasil, fez 15 jogos e marcou 13 gols.

Na Copa da França, foram 7 gols em 9 jogos. E, na Copa da Liga Francesa, 3 gols em 6 jogos. Na supercopa local - também conhecida por Tropheé des Champions - o brasuca participou de três partidas e marcou três vezes.

Na Recopa Sul-Americana, ele entrou em campo apenas duas vezes e marcou um gol. Já no Mundial de Clubes, o brasileiro também participou de três jogos e deixou a sua marca uma vez.

Voltar ao topo

Quantos gols tem na seleção brasileira?

Getty

Neymar foi, apesar das críticas, o principal nome da seleção na Copa do Mundo de 2018 na Rússia e os seus números explicam tamanha esperança do torcedor brasileiro. Na principal, registra 121 jogos e 75 gols - o que o torna o segundo maior artilheiro da história com a amarelinha -, enquanto pela Olímpica, Sub-20 e Sub-17, soma 23 partidas e 18 gols, que aqui não entram na soma total da seleção, mas sim na carreira.

Só em Mundiais, o camisa 10 soma seis gols em dez jogos, somadas as edições do Brasil 2014 e Rússia 2018. Nas Olimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016, quando foi medalha de prata e ouro, respectivamente, ele soma sete gols em 12 partidas.

Ranking: os artilheiros mais eficientes da Seleção em Copas do Mundo

Voltar ao topo