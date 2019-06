Quantos gols Kylian Mbappé marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por PSG, Monaco e França

Com apenas 20 anos, Kylian Mbappé não é mais considerado uma surpresa no mundo do futebol. Ao lado de Neymar e Cavani, o jovem atacante vem brilhando no e tem tudo para fazer história no futebol mundial.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

E apesar da sua idade, os seus números impressionam: 100 gols defendendo o PSG, e . Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

GOLS NA LIGUE 1

No , Mbappé já marcou 62 gols em 97partidas. com a camisa do PSG e Monaco, conquistando ainda três títulos – dois pelo PSG e um pelo Monaco.

GOLS NA CHAMPIONS LEAGUE E COPA DA FRANÇA

Ao todo, Mbappé soma 14 gols em 25 jogos disputados na UCL, registando uma média de 0,56 tentos por partida.

Além do mais, marcou oito tentos na e três pela Francesa.

Voltar ao topo

NA SELEÇÃO FRANCESA

Mbappé ajudou a seleção francesa a conquistar o título da da em 2018.O jovem craque marcou quatro gols, contra o , (dois) e .

Além de quatro em amistosos da seleção, três pelas Eliminatórias para , um pela Liga das Nações e um pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

Mais artigos abaixo

Ranking: os artilheiros mais eficientes da Seleção em Copas do Mundo

Voltar ao topo