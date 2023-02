Do que o PSG precisa para se classificar na Champions League 2022/23?

A equipe de Neymar, Messi e Mbappé saiu em desvantagem contra o Bayern na ida das oitavas de final

Kingsley Coman voltou a ser carrasco do PSG e o clube francês saiu atrás do Bayern de Munique no duelo das oitavas de final da Champions League. A derrota por 1 a 0 dentro do Parque dos Príncipes aumenta as desconfianças recentes sobre o Paris Saint-Germain e o favoritismo da equipe alemã no confronto.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

O jogo de volta está marcado para o dia 8 de março. Como a Champions League aboliu o critério do gol qualificado, o PSG precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final. O empate favorece o Bayern de Munique e vitória francesa por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis.

Apesar de ser líder do atual Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain não vem convencendo. Lionel Messi ainda busca voltar ao seu ritmo comum após o título mundial com a Argentina, Mbappé acabou de retornar de lesão e Neymar vive um novo capítulo de desentendimentos com o clube. Ao menos até 8 de março muita coisa pode acontecer.