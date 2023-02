Neymar no Chelsea? O que se sabe sobre a negociação

O astro do Paris Saint-Germain teria sido oferecido aos gigantes da Premier League: Liverpool, Manchester United, Chelsea e Manchester City

O atacante brasileiro Neymar, que se mudou para a França, vindo do Barcelona em uma transferência recorde de 222 milhões de euros durante o ano de 2017 - está vinculado a um contrato até 2025 e registrou 17 gols e 16 assistências em 28 partidas nesta temporada, mas ele não tem o melhor relacionamento com os torcedores do PSG e continua sendo questionado sobre seu valor para o projeto esportivo no Parc des Princes.

Os atuais campeões da Ligue 1 estariam abertos à ideia de se separar do sul-americano se um comprador adequado pudesse ser encontrado, com o site "'90min' alegando que os principais times da Inglaterra foram abordados em relação ao potencial interesse no jogador de 31 anos.

O Newcastle, que agora tem donos bilionários no comando, também foi sondado, com Neymar dizendo estar ansioso para experimentar a vida na Premier League antes que chegue o dia de pendurar as chuteiras. O nome da superestrela teria sido levantado durante as recentes discussões entre a diretoria do PSG e o co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly , com o 'Foot Mercato' agora alegando que seus representantes também se reuniram com os Blues, enquanto Manchester United e Liverpool devem estar no mercado para reforços de ataque e criativos na próxima janela de transferências.

Neymar espera recuperar sua melhor forma quando o PSG receber o Lille pela Ligue 1, neste domingo (19), com a equipe de Paris sem vencer nos últimos três jogos e a pressão aumentando sobre o técnico Christophe Galtier.