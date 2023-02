Neymar avisa PSG que não deseja deixar o clube

Com contrato até junho de 2027, o brasileiro está determinado a permanecer na França, mesmo que Lionel Messi deixe o clube

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain parecia estar perto do fim, já que a equipe estava disposta a negociar o brasileiro. Porém, o atacante teria manifestado sua vontade de permanecer na França, pelo menos até o fim de seu contrato, segundo o jornal L'Équipe.

Segundo o jornal francês, Neymar permanecerá no Parque dos Príncipes, apesar de sofrer mais uma lesão na campanha atual. De acordo com a publicação, o staff do jogador brasileiro deixou claro à direção da equipe francesa que não pretende escutar propostas na próxima janela europeia.

O jornal noticiou, ainda, que o brasileiro está feliz com seu papel no PSG. Vale destacar que esse desejo também está ligado ao fato de uma cláusula de renovação, que foi ativada de forma automática, fazendo com que o jogador esteja vinculado ao clube até junho de 2027.

Caso cumpra o contrato, o jogador mais caro de todos os tempos, contratado por 222 milhões de euros em 2017, passará 10 anos em Paris. A saída do brasileiro passou a ser novamente discutida há algumas semanas, já que o jogador se envolveu em uma discussão com o diretor esportivo do clube, Luis Campos, no vestiário, além dos desentendimentos com Kylian Mbappé.

Getty Images

No últimos dias, o Chelsea teria surgido como o principal interessado em contratar o brasileiro. O PSG teria estipulado o valor de 60 milhões de euros (R$ 330 milhões) para negociar o jogador. Mesmo com um salário e preço de venda altos, outros clubes ingleses já sondaram a possibilidade de contratar o jogador nas últimas janelas de transferências.

Porém, o craque quer permanecer na equipe, mesmo uma possível saída de Messi, que tem contrato até junho deste ano, não abalaria a decisão do jogador. Neymar deve, portanto, adiar qualquer plano de jogar na Premier League até ter pelo menos 35 anos de idade.