Tiago Tomás: O prodígio de 60 milhões de euros do Sporting no radar do Arsenal

O atacante de 19 anos tem sido comparado a Kylian Mbappé e Kaká por diferentes aspectos de seu jogo após uma temporada em Lisboa

Fazer sua estréia no clube de sua infância aos 18 anos seria uma experiência desesperadora para qualquer jogador.

Fazer isso enquanto usa o nome de um cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em sua camisa adiciona uma camada extra de pressão.

Foi exatamente nessa situação que Tiago Tomás se encontrou, no entanto, ao sair do banco contra o Gil Vicente, em julho de 2020.

Num dia em que todos os jogadores do Sporting usavam o nome de uma lenda do clube na camisa em vez da própria para celebrar o 114º aniversário da fundação do clube, Tomás era o jogador encarregado de ter 'Cristiano Ronaldo' nas costas .

Se os torcedores queriam umaamostra do quanto é valorizado o jovem atacante no Estádio José Alvalade, aí estavam as suas provas.

Tomás, no entanto, tem feito questão de evitar o fardo adicional de ser potencialmente "o novo Ronaldo" ao se firmar no time de Leo.

Tendo recebido do presidente do clube Federico Varandas a camisa 7 de Ronaldo antes da temporada 2020-21, Tomás - de acordo com o AS, respondeu dizendo: "Não quero isso, presidente. Não quero essa pressão. Prefiro ser Tiago Tomás."

Ser das categorias de base parece ter sido benéfico para o jovem de 19 anos, com Tomás a desempenhar um papel fundamental na conquista do primeiro título do Sporting desde 2002.

Ele participou de 30 partidas do clube na Liga NOS na temporada passada, terminando a temporada com seis gols e três assistências em todas as competições.

Essa contagem de gols o coloca no mesmo nível de Nani para o maior número de gols marcados por um adolescente do Sporting durante uma única temporada desde a virada do século, embora o ex-Manchester United fosse um ano mais velho quando balançou a rede em seis ocasiões em 2005 -06.

Portanto, não é de surpreender que haja uma grande empolgação em torno do homem que os fãs e jogadores do Sporting chamam de 'TT'.

"Dada a sua idade e o ritmo de progressão que tem mostrado, no futuro será um excelente centroavante", disse Manuel Fernandes, o segundo maior número de gols da história do Sporting. “Ele não é apenas um atacante que joga na área, mas um atacante móvel.

"Mais cedo ou mais tarde, grandes clubes da Europa irão aparecer para contratá-lo."

Esses clubes já começaram a aparecer, com o Arsenal discutindo informalmente com os representantes de Tomás a respeito de uma mudança para o Emirates Stadium nesta temporada.

A Roma também mostrou interesse, mas a Goal confirmou que o adolescente deve ficar no Sporting na próxima temporada, para jogar pela primeira vez a Liga dos Campeões.

Isso marcará mais um grande passo em uma jornada futebolística que começou para Tomás no time local de Carcavelos, na cidade costeira onde ele cresceu.

Está feito o primeiro!

Apesar de ter apenas oito anos quando se juntou ao clube, ficou claro imediatamente que ele estava um pouco acima de seus companheiros em termos de habilidade.

"Impusemos limitações a ele", disse Paulo Bolrao, seu ex-técnico em Carcavelos, "como dar-lhe apenas dois ou três toques de bola por vez."

"Às vezes, ele ficava de mau humor, então tínhamos que explicar por que estávamos fazendo isso."

Tomás passou apenas dois anos no clube antes de seu pai decidir que sua carreira seria mais bem servida jogando em outro lugar, devido em parte à decisão de Carcavelos de não promover o jovem para jogar em uma faixa etária mais velha.

Em vez disso, passou um ano a jogar exclusivamente pela equipe da escola no Colégio Marista, antes de chamar a atenção do Estoril, da primeira divisão, com o seu talento e determinação para vencer.

“Jogou pelos Maristas, na equipa da escola, e houve um jogo em que o Tiago, que já tinha marcado um gola, lesionou-se”, recordou o amigo de infância e ex-companheiro do Sporting Miguel Veríssimo, ao falar ao Zero Zero .

"Ele saiu, foi para o hospital próximo, disseram que estava bem, voltou ao jogo e marcou outro gol!

"É algo que sempre conversamos entre amigos porque era muito engraçado. Era como se ele fosse um super-herói!"

O Tomás passou apenas um ano no Estoril antes do Sporting e o Benfica aparecerem, e foi o primeiro que ganhou a corrida para levar o garoto a base.

Lá, ele se juntou a nomes como Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Joelson Fernandes - todos eles entraram no time titular sob o comando do atual técnico Ruben Amorim - antes de serem nomeados para a lista NXGN 2021 da Goal das melhores revelações do mundo.

A melhor temporada de Tomás nas categorias de base aconteceu em 2018-19, quando ele marcou mais de 30 gols pelo Sub-17 do clube, antes de suas atuações tanto no Sub-19 quanto nos Sub-23 em 2019-20 o levarem para o time principal de Rúben Amorim após o paralisação do futebol forçada por coronavírus na temporada passada.

"Ninguém conhecia Tiago Tomás antes de esta equipe técnica apostar nele", disse Amorim aos jornalistas na última temporada. “É bom lembrar que ele tem apenas 18 anos e ainda é um jovem.

Está desfeito o nulo!

"Ele não se cansa de trabalhar. É um avançado que não é um típico 9, é mais do que isso. Oferece muitas coisas além dos outros atacantes da equipe."

O ritmo de trabalho de Tomas são regularmente citados como um de seus principais atributos. Sua disposição recuar para se envolver no jogo de lançamentos pode limitar a quantidade de gols que ele marca, mesmo que facilite a outros na busca pelo gol.

"Você pode contar comigo para correr até meu último suspiro", disse ele logo após sua estreia no time principal. "Sou um jogador assim e sempre serei. Vou dar tudo por esta camisa."

Quando lhe é dado espaço, no entanto, ele pode ser uma arma de ataque devastadora, com seu estilo de corrida veloz e de pernas longas tendo sido comparado a Kylian Mbappe e Thierry Henry no passado.

Isso é potencializado nas raras ocasiões em que ele é movido de seu papel favorito de atacante central para jogar pelo lado direito, enquanto seu controle e habilidade de driblar foram comparados aos de Kaká.

Essas são comparações enormes, mas Tomás certamente parece estar se movendo na direção certa, mesmo que seu futuro a longo prazo esteja longe do Sporting.

“Ele tem um perfil que não é típico dos jogadores portugueses, por isso é muito interessante para o mercado internacional”, disse o seu agente, Carlos Gonçalves, ao AS. “Ele ainda é muito jovem, mas tem muita força e técnica.

“O Tiago também tem muita força mental. É o que o diferencia, porque a técnica e o talento estão dentro dele.

“Se falarmos das qualidades dele, tecnicamente ele é muito bom, é forte, consegue encontrar espaço com muita facilidade e toma decisões certas. Ele tem quase tudo que um atacante precisa.

“Ele não tem de ter pressa (para sair). Ainda há mais por fazer em Portugal. No final, vai depender do clube que o entrar, se precisa de uma atuação imediata ou se pretende deixar ele crescer."

Dado o contrato de cinco anos que Tomás assinou em 2020 inclui uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões), qualquer clube que fizer uma oferta formal provavelmente precisará de muito dinheiro para contratar um jogador que começou em três dos jogos portugueses na corrida para a final da final do Campeonato da Europa Sub-21 no início deste ano.

E embora ele possa não ser "o novo Ronaldo", não há dúvida de que escolherão um jogador que tenha capacidade e vontade para chegar ao topo.