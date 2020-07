Eduardo Quaresma: a jovem estrela defensiva do Sporting na mira do Manchester United

O zagueiro central de 18 anos fez uma série de atuações impressionantes depois de ter sido promovido ao time principal após a paralisação do futebol

O retorno do futebol após a paralisação permitiu que vários jovens jogadores deixassem sua marca no futebol principal longe dos olhos curiosos dos torcedores.

Na Premier League, jogadores como Mason Greenwood, Bukayo Saka e Curtis Jones melhoraram sua reputação com uma série de atuações impressionantes.

Na , enquanto isso, o Bayern de Munique fez de Jamal Musiala seu mais jovem estreante na Bundesliga, enquanto o astro do Florian Wirtz se tornou o mais jovem goleador da história da competição.

Da mesma forma, na , Luka Romero fez manchetes em todo o mundo depois que, aos 15 anos, o jogador do Mallorca fez história na Liga ao ser o mais jovem estreante.

Em nenhum clube, no entanto, houve mais impulso em direção à juventude do que o C.P. de Lisboa.

Treinado por Ruben Amorim, ex-jogador de 35 anos que assumiu o comando no Estádio José Alvalade em março, depois de impressionar com o Braga, o Sporting teve a estréia a quatro garotos desde que o futebol de alto nível voltou a .

O lateral Nuno Mendes, de 18 anos, já é um titular regular do lado esquerdo, tendo se tornado o titular mais jovem do clube desde Cristiano Ronaldo, enquanto os atacantes Joelson Fernandes, de 17 anos, e Tiago Tomas, de 18 anos, ambos fizeram camaradagem fora do banco.

Mas talvez o jogador que mais chamou a atenção tenha sido o zagueiro central Eduardo Quaresma.

O jogador de 18 anos passou de nunca ter integrado um time titular de futebol pelo Sporting para um membro-chave da equipe de preferidos de Amorim no espaço de seis semanas e, sem surpresas, os maiores clubes da Europa estão começando a observá-lo.

, , , , Inter e foram todos ligados a movimentações por Quaresma e, enquanto sua rápida evolução continua, é provável que ele acabe se transferindo nos próximos anos.

Parente distante do lendário atacante brasileiro Zico, Quaresma começou sua formação futebolística aos três anos de idade com o clube G.D. Fabril, da liga inferior, no distrito de Setúbal, em Portugal.

Ele se juntou ao Sporting seis anos mais tarde e, desde jovem, tem sido elogiado tanto por seu talento quanto por sua liderança.

O Quaresma foi capitão do clube e da seleção nas categorias de base antes de ser convidado para integrar a equipe principal do Sporting durante a pré-temporada, antes da campanha de 2019-20.

Suas atuações durante o verão o levaram a ser promovido permanentemente para a equipe sub-23, na qual foi um jogador regular durante toda a campanha antes da pausa forçada pelo coronavírus Covid-19.

A chegada de Amorim, no entanto, mudou as coisas. O ex-meio-campista da seleção portuguesa é a favor de jogar com três homens na defesa, e acredita que Quaresma é o candidato certo para jogar no lado direito do trio.

Abençoado com um ritmo soberbo e uma capacidade de ler o jogo do ponto de vista defensivo, o jovem também se sente confortável na posse de bola quando é encarregado de iniciar os ataques.

Com apenas 1,80 m, ele deve um pouco na fisicalidade, embora, dado o sistema escolhido por Amorim, ele nem sempre se deparou com atacantes centrais em sua curta carreira profissional sênior até agora.

É uma carreira que o Sporting espera continuar na capital portuguesa no futuro próximo.

Tendo rejeitado uma proposta do em maio, eles se movimentaram rapidamente para amarrar a Quaresma a um novo contrato que agora se estende até 2025.

O acordo também inclui uma cláusula de liberação de € 45 milhões (R$ 258 milhões), com Quaresma dizendo ao colocar a caneta no papel em junho: "Esta renovação só mostra que o clube acredita em mim e que eu acredito no clube. Ficaremos juntos por mais alguns anos".

O que constitui "mais alguns anos" ainda está por ser visto, mas parece ser apenas uma questão de tempo até que o mais recente membro da seleção Portugal e da geração dourada do Sporting voe do ninho.