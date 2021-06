Giannis Konstantelias: a joia grega comparada a Messi e Neymar

O jogador de 18 anos tem uma longa lista de clubes o monitorando, incluindo Barça e Chelsea, enquanto se prepara para sua temporada de estreia no PAOK

Faz muito tempo desde que o futebol grego revelou um jogador que pudesse ser descrito como tendo características de Lionel Messi-esque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas, quando o jornalista local Stavros Kolkas foi ver o sub-19do PAOK enfrentarem o Larissa na abertura da temporada em setembro, ele não podia acreditar no que estava vendo.

"O PAOK tem um clone de Messi em sua academia", disse ele à estação de rádio Alpha 98.9. "Outro dia, contra o Larissa, ele entrou no intervalo enquanto estava 0 a 0. Marcou dois gols, deu duas assistências e o PAOK venceu por 5 a 0".

O jogador que tanto impressionou Kolkas foi Giannis Konstantelias.

Naquela época, com apenas 17 anos, ficou claro para Kolkas o mesmo do que para qualquer um que tenha visto Konstantelias jogar nos últimos anos: que ele é um talento muito, muito especial.

Acontece que Konstantelias poderia até, se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, estar aprendendo perto de Messi, no Barcelona, ​​depois que passou um período em teste em La Masia, academia do clube, em 2018.

O Barça ficou impressionado com o que viu, com alguns relatos sugerindo que eles estavam dispostos a pagar cerca de 1 milhão de euros para contratar o jovem, embora o acordo com o PAOK não tenha, afinal, saído das conversas.

Isso pode ter beneficiado Konstantelias, que apesar de ter completado apenas 18 anos em maio, já tem três partidas pelo PAOK e tendo estado no time principal por grande parte da campanha de 2020-21, agora, deve ter um grande salto na próxima temporada.

O jovem percorreu um longo caminho desde que aprendeu seu ofício nas ruas de Volos, a cerca de 200 quilômetros de sua atual casa em Salônica.

"Eu não assisti muito futebol enquanto crescia, eu só jogava nos parques e nas ruas com meus amigos", contou Konstantelias em entrevista exclusiva à Goal. "Foi assim que eu me apaixonei pelo jogo".

"Jogar naquele ambiente urbano para crianças ajuda você a ser criativo. Meu estilo é criativo, altamente técnico e sempre procurando trazer algo a mais no terço final do campo".

"Eventualmente pensei que talvez eu pudesse fazer isso para viver ou para o resto de minha vida profissional".

Conheça os maiores talentos do futebol mundial no NXGN:

Mesmo antes de chamar a atenção do PAOK aos 11 anos de idade, ficou claro que Konstantelias tinha algo especial, ainda quando deu seus primeiros passos no futebol, no Agia Paraskevi, um clube local.

"Um jogador assim não surge todos os dias. Nem mesmo a cada 50 anos", disse Alexandros Malakasiotis, o chefe da academia do Agia Pareskevi, ao Sportdog. "Ele tem alguns dons, que são únicos".

"Tivemos o prazer de ver Konstantelias crescer aqui. Ele saiu cedo, mas se destacou como uma mosca no leite".

"Para mim, ele é um fenômeno. Se você vir como ele passa e se move para o espaço, você vai entender do que ele se trata".

"Quando ele vai um contra um, é como ver Neymar".

Essa comparação de Neymar é uma comparação que o próprio Konstantelias também faz, dizendo: "Ele é minha maior influência no futebol moderno. Eu me sinto mais atraído por seu estilo de jogo do que por qualquer outro".

Desde que se mudou para o PAOK, em 2013, Konstantelias conseguiu passar pelas várias categorias etárias tanto em pelo clube quanto pela seleção, chamando a atenção de vários times europeus de primeira linha ao longo do caminho, honrando suas habilidades em sua posição favorita de número 10.

Assim como o Barça, tanto Ajax quanto Rangers são conhecidos por tê-lo sondado exaustivamente, enquanto o Chelsea acreditava que ter conseguido a contratação de Konstantelias antes de ele assinar um novo contrato no PAOK, em dezembro, que o vincula ao time grego até 2024.

Tão confiantes estavam os Blues de contratá-lo, que já estavam criando um caminho de empréstimo para Konstantelias passar um tempo na Bélgica ou na Holanda antes de se mudar permanentemente para Stamford Bridge, enquanto existem rumores de que o Atlético de Madri entrou na corrida por um dos garotos de ouro do futebol grego.

mostrou aos seus talentos da academia que há um caminho para as posições seniores após a temporada de revelação de Christos Tzolis em 2020-21.

O atacante de 19 anos marcou 16 gols e deu 10 assistências para o time principal do PAOK na última temporada, com suas atuações que lhe renderam olhares de admiração de times como o Manchester United e o Borussia Dortmund.

"Para mim, ver Christos se apresentar mostra o caminho para a próxima temporada", diz Konstantelias. “É bom estarmos tendo a chance de jogar e fazer parte da equipe titular para mostrar que temos o que é preciso para dar este passo a e depois o próximo.

"Todos nós queremos aproveitar essa chance. Todos nós crescemos no mesmo cenário e foi preciso muito trabalho para chegar a esta etapa. O trabalho tem sido muito bom na academia ao longo dos anos, e vai se mostrar na primeira equipe".

E quanto ao futuro de Konstantelias?

"Eu compartimentalizo as coisas e penso nisso a curto prazo", insiste ele. "Não se trata de onde estou em cinco anos, mas de pequenos passos".

"Eu quero ser o melhor em meu próximo jogo ou sessão de treinamento. Quero também aproveitar o que estou fazendo e continuar amando o que estou fazendo e gostar de jogar".

"Na Grécia, em geral, assistimos muito à Liga dos Campeões e vemos as cinco primeiras ligas. Eu me sinto mais próximo da La Liga, pois há muito mais criatividade e a liga é mais técnica e livre em campo".

Mais artigos abaixo

Isso poderia ser uma boa notícia para o Barça, se alguma vez reacendessem seu interesse pelo jovem grego que joga como Messi e Neymar.

Mas, independentemente de seu próximo passo, o futuro parece muito brilhante para talvez o jogador mais talentoso a emergir da Grécia em gerações.